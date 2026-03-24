魔法のパスタ伊集院店、日置市でパスタもピザもデザートも楽しめる“一店舗完結型”の食体験

有限会社ナチュラルスマイル

鹿児島県日置市伊集院町にある「魔法のパスタ伊集院店」は、石焼生パスタを中心に、ピザやデザートまで楽しめる“一店舗完結型”の食体験を提供しています。

日置市でランチやディナーを楽しめる店舗として、地域のお客様に利用されています。

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、同店において、フランチャイズ・自社ブランド・外部専門店を組み合わせた店舗運営を行っています。

さらに、2026年3月1日より4店舗共通ポイントカードを開始し、グループ店舗を横断した利用価値の向上を図っています。

石焼生パスタ「バジルトマト」の一例。グツグツとした熱々の状態で提供される人気メニュー。

■一店舗で複数の専門店の味を楽しめる店舗づくり

魔法のパスタ伊集院店では、石焼生パスタを中心に、ピザ、アヒージョ、デザートなど幅広いメニューを展開しています。

それぞれのジャンルを単なる付加メニューとしてではなく、専門店品質で提供することを重視し、一店舗で複数の専門店の味を楽しめる店舗づくりを行っています。

■パスタは滋賀発の石焼生パスタブランドを導入

石焼生パスタは、滋賀発のブランドを導入し、30種類以上のメニューを提供しています。

熱々の石皿で提供されることで、最後の一口まで温かく楽しめるのが特徴です。

香りや音、食感も含めて楽しめる一皿として、多くのお客様に支持されています。

■パスタ・アヒージョは全品ドリンクバー付き

魔法のパスタ伊集院店では、パスタおよびアヒージョの全メニューにドリンクバーが付いています。

食事とともにゆっくりとドリンクを楽しめるスタイルは、ランチ利用や長時間の滞在ニーズにも対応しています。

また、アヒージョはバケットのおかわりが自由となっており、最後まで料理を楽しめる点も特徴です。

■ピザは自社ブランド「ナチュラルスマイルピザ」と連携

ピザは、有限会社ナチュラルスマイルが展開する自社ブランド「ナチュラルスマイルピザ」との連携により提供しています。

魔法のパスタ伊集院店とナチュラルスマイルピザ伊集院店は店舗がつながっており、グループ内ならではの提供体制を活かして、パスタとピザをあわせて楽しめる食体験を実現しています。

自社ブランドならではのノウハウを活かし、品質と提供スピードの両立を図っています。

魔法のパスタ伊集院店とナチュラルスマイルピザ伊集院店の外観。店舗がつながった立地を活かし、パスタとピザをあわせて楽しめる体制を整えています。

■石焼生パスタと一緒に楽しめるピザセットも用意

魔法のパスタ伊集院店では、お好きな石焼生パスタをご注文いただいたお客様を対象に、2名様ピザセット、3名様ピザセットを追加できます。

2名様ピザセット（＋980円）

Sサイズピザ1枚／サラダ2個／スープバー2名様分／ドリンクバー2名様分

3名様ピザセット（＋1,440円）

Mサイズピザ1枚／サラダ3個／スープバー3名様分／ドリンクバー3名様分

2名様・3名様で楽しめるピザセットのイメージ。サラダ・スープバー・ドリンクバー付きで、石焼生パスタとあわせて注文可能です。※画像はイメージです。

■平日ランチタイムには包み焼きピザをプレゼント

平日ランチタイムには、「ナチュラルスマイルピザ」が提供する包み焼きピザをプレゼントしています。

店舗がつながっているグループ体制を活かし、石焼生パスタとあわせてピザも楽しめる点は、同店ならではの特徴の一つです。

■デザートは滋賀の人気店「アラベスク舎」のケーキを採用

デザートには、滋賀県の人気店「アラベスク舎」のケーキを採用しています。

ジャンルごとに最適な専門店の力を取り入れることで、食後まで満足度の高い体験を提供しています。

■4店舗共通ポイントカードを3月1日より開始

有限会社ナチュラルスマイルでは、2026年3月1日より、ナチュラルスマイルピザ3店舗と魔法のパスタ伊集院店で利用できる4店舗共通ポイントカードを開始しました。

ナチュラルスマイルピザでためたポイントを魔法のパスタ伊集院店で利用でき、また、魔法のパスタ伊集院店でためたポイントをナチュラルスマイルピザで利用することも可能です。

ポイントは税込1,000円以上のお会計で1ポイント付与され、40ポイントでナチュラルスマイルピザ各店のお好きなMサイズピザ、または魔法のパスタ伊集院店のお好きなパスタをプレゼントします。

なお、ポイントはお会計時にスタンプを押印し、プレゼントは次回以降にご利用いただけます。

モバイルオーダーからのご注文でもポイント付与の対象となりますが、プレゼント交換はモバイルオーダーからは利用できません。

4店舗共通ポイントカードのイメージ。40ポイントでピザまたはパスタと交換可能。

■店舗ごとにポイント2倍デーも実施

ナチュラルスマイルピザでは、毎月8・9・0の付く日（8日・9日・10日・18日・19日・20日・28日・29日・30日）にポイント2倍を実施しています。

魔法のパスタ伊集院店では、毎月5・6・7の付く日（5日・6日・7日・15日・16日・17日・25日・26日・27日）にポイント2倍を実施しています。

■ファミリー・バリアフリー対応の店舗づくり

魔法のパスタ伊集院店は、店内15テーブル・60席規模を備え、ランチからディナーまでゆったりと過ごせる空間を提供しています。

また、赤ちゃん用の椅子やおむつ交換台を設置し、小さなお子様連れのお客様にも安心してご利用いただける環境を整えています。

さらに、車椅子での来店にも対応しており、幅広いお客様にご利用いただける店舗づくりを行っています。

店内は15テーブル・60席規模。ゆったりと過ごせる空間で、ランチからディナーまで利用可能です。

■今後の展望

今後も有限会社ナチュラルスマイルでは、自社ブランド・フランチャイズブランド・外部専門店の強みを掛け合わせながら、地域における外食体験の選択肢を広げてまいります。

魔法のパスタ伊集院店 公式情報はこちら :https://mahopaijuin.com/ご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=-wF7fj9mzQY

店舗情報

魔法のパスタ伊集院店

〒899-2505

鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3515

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営