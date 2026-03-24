【日本初上陸】スイス・イタリア・UAEに続き販売決定！美容大国・韓国発の美容浄水シャワーヘッド「MISU」、本日3月24日よりMakuakeにて先行販売開始

有限会社フィトン

有限会社フィトン（所在地：栃木県足利市）は、韓国の浄水器専門メーカーDONEX社（所在地：韓国）が開発した美容浄水シャワーヘッド「MISU」の独占販売権を取得し、2026年3月24日よりクラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売を開始します。

■ シャワーの水質にこだわる新習慣

美容に対する意識が高い韓国では、毎日直接肌に触れるシャワーの水質にもこだわる方が増えています。

化粧水や美容液でのケアに加えて、まずはベースとなる「シャワーの水」を整えること。MISUは、そんなワンランク上の心地よいバスタイム習慣を提案します。

■ ナイアガラを超える「たっぷりマイナスイオン」

KFIA（韓国遠赤外線協会）の第三者測定（試験番号KFIM-144）で、MISUのファラデーフィルターは1ccあたり225,000個のマイナスイオンを発生することが証明されています。

この数値はナイアガラの滝周辺の数値を上回り、1回のシャワー（10分・水量120L）で全身を包むマイナスイオンは約270億個。まるで大自然の滝つぼに佇むような、極上のリフレッシュタイムが毎日自宅で体験できます。

■目に見えない不純物を確実に捉える「ろ過性能」

KFIA（韓国遠赤外線協会）の第三者測定（試験番号KFIM-144）

弊社がベトナムでMISUを実際に使用したところ、装着後わずか3日で真っ白なフィルターが茶色に変色することを確認しました。普段の生活では気づかない水道水中の錆・不純物・汚れを、フィルターがしっかり捉えている証拠です。

DONEX社によれば、欧州の複数の国でも同様の変色が確認されているといいます。日本の水質は比較的良好とはいえ、老朽化した配管を通過する過程での汚染は決して他人事ではありません。

■ シャワーヘッドの内部まで、ずっと清潔に

MISUはKFIAの試験（試験番号KFIA-203・KFIA-204）において、大腸菌・黄色ブドウ球菌に対し99.9%の菌数減少率を確認しています。（※試験環境によるもので、すべての菌を除菌するものではありません）

KFIA（韓国遠赤外線協会）の試験（試験番号KFIA-203・KFIA-204）

さらに使用後にシャワーヘッド内部に残った水に対しても、内部の銅パイプと銀プレートの働きにより、次回使用まで衛生的な状態を保ちやすい構造を実現しています。

残留塩素については、KTR（韓国試験研究院、試験番号TAK-2024-081043）の試験で検出限界（0.05mg/L）以下まで低減できることが確認されています。

■ 電源不要・韓国特許取得の独自構造「ファラデーフィルター」

ファラデーの電磁誘導原理に基づき、銅と磁石の組み合わせで電源なしにマイクロカレント（微弱電流）を発生します。高圧縮不織布×バイオセラミックのWフィルター構造と、99.99%銀プレートを組み合わせた多層設計で、水質浄化・塩素低減・マイナスイオン生成を1本で実現します。

■ 世界11カ国、累計20万台の実績を持つDONEX社が開発

DONEX社は2014年よりPEM方式の水素浄水器を開発してきた韓国の浄水器専門メーカーです。スイス・イタリア・UAE・サウジアラビア・インドなど水質改善ニーズが高い国を中心に展開し、ビタミンシャワーフィルターは累計20万台を販売。今回、浄水器専門メーカーが開発した新シャワーヘッドが日本市場に初上陸します。

■ 軽量180g、旅先のホテルでも、キッチンでも。

本体重量わずか180gで、スーツケースの隙間にも入るポータブル設計。

国際規格呼び径A15対応で海外ホテルのシャワーにもそのまま装着可能なため、出張・旅行先でも「いつもの清潔な水環境」をキープできます。

またキッチンや洗面台にも接続でき、野菜・食器の洗浄にも活用できます。なお、本製品の独自構造は韓国において特許（登録番号：1023495340000）を取得済みです。

■ Makuake先行販売概要

販売開始：2026年3月24日10:00

販売プラットフォーム：Makuake

https://www.makuake.com/project/misu/

先行販売特典：最大36%割引の超々早割（先着30名様限定）

販売会社：有限会社フィトン

■ 会社概要

会社名：有限会社フィトン

代表者：猪越 雄飛

所在地：栃木県足利市

設立：1993年

事業内容：貿易・PR・会計・飲食

URL：https://phyton-business.com/