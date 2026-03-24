DGR 2026にトライアンフがサポート：世界127,000人が参加するチャリティライドに日本各からも参加

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社は、2026年5月17日（日）に開催される世界最大級のチャリティライドイベント「Distinguished Gentleman’s Ride 2026（以下DGR）」への協賛および、日本国内での展開についてお知らせいたします。

DGRとは、男性のメンタルヘルスと前立腺がん研究への支援と認知向上を目的に、世界中のライダーがクラシックスタイルの装いで参加するグローバルなチャリティライドイベントです。

2025年には108カ国・1,000以上の都市で約127,000人が参加し、760万ドル以上の寄付を集めました。トライアンフは本イベントの公式パートナーとして、長年にわたりこのグローバルチャリティ活動を支援しています。今年もDGR2026は、5月17日（日）に世界同時開催され、3月23日（月）にDGR2026 公式サイトが公開されました。

https://gentlemansride.com/

トライアンフ モーターサイクルズは「dapper（粋な装い）」で走るDGRの15周年を記念し、2026年のジェントルフォーク賞として、この特別なワンオフモデル「Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition」を製作しました。

最大の特徴は、英国アウター・へブリディーズ諸島で手織りされた認証付きのハリスツイード(R)を使用した特注シートです。この素材は、世界中のDGRライダーのスタイルを象徴するものとして知られています。さらに、車体には「15 Years of Dapper」を記念した専用グラフィックをナンバーボードを採用し、真正性を証明するサーティフィケート（証明書）も付属します。

▼ハリスツイード(R)協会 広報担当

「ジェントルフォーク賞のためのバイクに、このような形でハリスツイード(R)が採用されたことを大変嬉しく思います。The Distinguished Gentleman’s Rideやトライアンフが、その独自のスタイルと品質を世界に広げてきたように、ハリスツイード(R)もまた、アウター・ヘブリディーズ諸島で手織りされ、世界中で認められ、評価されている素材です。それは、クラフトマンシップ、伝統、そして時を超えて受け継がれる品質を象徴する存在です。今回、寄付金調達を目的としたバイクの製作に貢献できたこと、そして世界中のライダーによる連帯とその影響力を称える取り組みに関われたことを誇りに思います。」

GENTLEFOLK COMPETITION

Gentlefolk Competitionでは、抽選により「Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition」が1名に贈られます。対象となるすべての参加者に、平等に当選のチャンスが与えられます。応募には、gentlemansride.comでの登録および、キャンペーン終了までに以下の4つの条件を満たす必要があります。

- ライダープロフィールの登録- 個人での寄付- 他の参加者への寄付（“Pay It Forward”バッジの獲得）- 250米ドル以上の寄付金の調達

これらすべてを達成すると、自動的に抽選対象となり、全ての世界中の登録ライダーにこの特別なDGRカスタムモデルを手にするチャンスが与えられます。

さらにトライアンフは、ジェントルフォーク賞に加え、世界で最も多くの寄付金を集めた上位3名に対して、新型モダンクラシックモデルを贈呈します。これにより、Movemberの活動を支援するための寄付活動への参加をさらに促進します。

TEAM TRIUMPH

gentlemansride.comでDGRへの登録後、参加者は「Team Triumph」にも参加することができます。これにより、世界中のモダンクラシックファンやトライアンフオーナーとつながることができます。Team Triumphとしてライドに参加することで、共通の目的とスタイルで結ばれたグローバルコミュニティの一員となり、トライアンフ限定の抽選プログラムへの参加資格を得るとともに、Movemberの活動を直接支援することが可能になります。

2026年に向けては、3名のトライアンフ公式アンバサダーがいち早くTeam Triumphに参加し、世界中のライダーに対して本イベントへの参加と寄付への協力を呼びかけています。

ジョアン・テラ（@oficialjoaoterra／ブラジル）

「昨年のDGRではホストとして参加し、とても素晴らしい時間を過ごしました。初めてのホスト経験でしたが、ライダーや友人、家族がスタイリッシュに集い、この重要な取り組みへの認知を高めることができました。2026年も再びホストを務め、さらに素晴らしいイベントにできることを楽しみにしています。」

フレンチ・フューズ（@frenchfusemusic／フランス）

「美しいバイク、洗練された装い、そして意義ある目的。これ以上ない組み合わせだと思います。トライアンフとともにこの瞬間を共有し、共に走ることで社会に貢献できることを誇りに思います。」

グレース・ウェッブ（@officialgracewebb／イギリス）

「Team TriumphとしてDGRに参加することは、単にバイクに乗ること以上の意味があります。それは、男性の健康を支援し、本当に意義のある活動のために寄付を集めるために人々が集うことです。トライアンフの一員として走り、この活動に貢献できることを誇りに思います。バイクが好きで、意義ある活動に参加したい方は、ぜひ一緒に参加してください。」

TRIUMPH AND THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE

トライアンフは2014年よりDGRの公式モーターサイクルパートナーを務めており、本活動の認知向上、参加者の増加、そして寄付の促進を通じて、この意義ある取り組みを継続的に支援しています。

▼ポール・ストラウド：トライアンフ モーターサイクルCCO

「トライアンフがDGRの公式モーターサイクルパートナーとして参加してから、今年で13年目を迎えます。DGRは、スタイル、コミュニティ、そして目的を共有するライダーたちを結びつける特別なイベントです。昨年はMovemberに対して760万米ドルの寄付を集め、これまでの15年間での累計寄付額は6,037万米ドルに達しました。Team Triumphのアンバサダーの活動を通じて、世界中のより多くのトライアンフオーナーが参加し、今年はさらに大きな成果が生まれることを期待しています。」「2026年に向けては、DGRコミュニティの精神を体現するモーターサイクルを創りたいと考えました。このワンオフモデル『Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition』は、DGRを形づくるライダーたちの個性を称える一台です。また今年は、Gentlefolk Competitionの参加条件を満たしたすべてのライダーに、寄付調達額に関わらず平等に当選のチャンスが与えられます。この新しい仕組みによって、より多くのライダーが参加し、活動に加わってくれることを期待しています。」

日本におけるDGR 2026の展開

世界各地で開催されるDGRの一環として、2026年5月17日（日）に日本においても全国各地でDGRが開催され、トライアンフモーターサイクルズジャパンおよび、トライアンフ正規販売店もDGRの活動をサポートいたします。日本各地のライダーの皆さまのご参加をお待ちしております（メーカー・ブランドは一切問いません）。

昨年の日本でのDGRの様子

全国の実施場所（順次追加予定）：

札幌、盛岡、郡山、宇都宮、水戸、群馬、東京West、相模原、松本、金沢、浜松、名古屋、倉敷、高松、広島、山口、福岡、鹿児島

（詳しくはお近くの上記トライアンフ正規販売店にご確認ください。）

首都圏では「DGR 2026 TOKYO CENTRAL」（参加費：無料）として、東京・湾岸エリア（カヌー・スラロームセンター@葛西）にて開催されます。メーカー・ブランドを問わず、日本全国のライダーが参加できるオープンイベントです。会場では、プロカメラマンによる撮影、チャリティオークション、一本橋チャレンジ、キッチンカーや各種出展ブースなど、多彩なコンテンツを予定していますので、ぜひお友人やご家族、ツーリング仲間と共にご来場ください。もちろんお一人様でもご参加いただけます。

※チャリティイベントのため、当日は会場でのご寄付へのご協力をお願いいたします。

日本国内でのDGRへのご参加を希望の方は、以下のエントリーフォームよりお申し込みください。

https://x.gd/Lirfm(https://x.gd/Lirfm)

【参加エントリー期間】

2026年3月18日（水）から5月16日（土）20:00まで

【当イベントに関するお問い合わせ】

dgr2026@sivans.jp

DGR2026 参加エントリー事務局（SivanS株式会社 内）

今後適宜、登録のメールアドレスに本イベント事務局より、当日の集合時間など各種ご案内をさせていただく予定です。

なお、DGR2026の詳細やグローバルでの参加情報については、DGR2026 公式サイト（https://gentlemansride.com）をご参照ください。

SPEED TWIN 1200 CAFE RACER DGR EDITION

▼Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition 詳細

1960年代の英国カフェレーサーに着想を得た本モデルは、限定車の「Speed Twin 1200 Cafe Racer Limited Edition」をベースに開発された特別仕様車です。

エレガントかつスポーティなスタイリングは、クリップオンハンドルによって生まれる低く構えたライディングポジションと、流れるようなシングルシートのシルエット。そして細部にまで行き届いた仕上げによって特徴づけられています。

マシン加工が施されたバーエンドミラーがクリーンなシルエットを際立たせる一方で、リブ加工が施されたクラッチおよびオルタネーターカバーのバッジ。ブラックのヘッドボルトカバー、造形的なニーパッドが、さりげなくも印象的なディテールを加えています。仕上げとして、コンペティショングリーンとアルミニウムシルバーを組み合わせた英国レーシングスタイルの専用カラーリングを採用。アルミニウムシルバーのホイールと、ボディ同色のコンペティショングリーンのヘッドライトボウルが、全体のデザインを完成させています。

Speed Twin 1200 RSと同様に、本モデルのダイナミックな走行性能は、ハイスペックなサスペンションによって支えられています。フロントにはフルアジャスタブルのMarzocchi製フォークを採用し、リアにはÖhlins製サスペンションユニットを組み合わせています。ブレーキには、φ320mmデチィスクとBrembo Stylemaキャリバーを組み合わせ、高い制動力と安定したコントロール性を実現。さらに、高性能なMetzeler Racetec RR K3タイヤを標準装備し、ダイレクトで一貫性のあるブレーキフィールと高い安心感を提供します。パワーユニットには、トライアンフの高圧縮比Bonneville 1200 バーチカルツインエンジンを搭載。最高出力105PS（7,750rpm）を発揮し、8,000rpmのレブリミットまで力強く持続するパフォーマンスを実現しています。270度クランクによる特徴的な鼓動と、低慣性クランクシャフトの組み合わせにより、鋭いスロットルレスポンスと個性豊かなパワーデリバリーを実現。さらに、全回転域で豊かなトルクを維持し、最大トルク112Nmを発生します。

「Speed Twin 1200 Cafe Racer Limited Edition」の詳細は、triumphmotorcycles.jp(https://www.triumphmotorcycles.jp/) にてご確認下さい。

▼主要諸元

お客さまお問合せ先

トライアンフコール：TEL 03-6809-5233

トライアンフ WEBSITE：http://www.triumphmotorcycles.jp/