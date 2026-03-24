【全品40%OFF】韓国発「1989standard」が26/SS新作解禁＆全品40%OFFの衝撃セールを開催！先着で限定ノベルティのプレゼントも。

株式会社シックスティーパーセント

1989standard（1989スタンダード）は、その名の通り、時代を超えて愛される「標準（Standard）」を現代的な解釈で再定義するブランドです。 無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインの中に、計算されたシルエットと上質な素材感を落とし込んだアイテムの数々は、感度の高いファッショニスタの間で「次世代のアイコンブランド」として急速に支持を広げています。今回の26/SSコレクションでは、さらに洗練されたデイリーウェアの数々を披露いたします。

2026年3月24日(火) 12:00より、26/SSコレクションの発売を記念した期間限定の特別企画展を開催いたします。新作を含む全商品が対象となる40%OFFセールに加え、本イベントのために用意した特別なノベルティもご用意しております。

ノーベルティ；アーカイブキャットウーマンスリムフィット半袖

1989standardは、トレンドを追うだけではなく、着る人の日常に長く寄り添える服作りを目指しています。今回の26/SSコレクションは、素材の質感や着心地に一層こだわり、ブランドのアイデンティティをより深く表現しました。全品40%OFFという異例の試みを通じて、一人でも多くの方に私たちの『新しいスタンダード』に触れていただけることを願っています。先着順のノベルティも、ブランドのこだわりが詰まった逸品ですので、ぜひお早めにチェックしてください。

■キャンペーン概要

セール期間：2026年3月24日（火）12:00 ～ 3月31日（火）23:59

■イベント特典：

１）全商品 40% OFF

２）ノーベルティ（8,000円以上購入/先着100人）

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/pages/202603-1989standard_elp(https://www.sixty-percent.com/pages/202603-1989standard_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：

(KR) https://www.instagram.com/1989standard/(https://www.instagram.com/1989standard/)

(JP) https://www.instagram.com/1989_standard_jp/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

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Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP