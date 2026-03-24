超ひらパー兄さん園長 新CM「この世にアトラクションがあるかぎり」篇 ― 2026年3月25日(水)より関西地区にて放映開始 ―

京阪電気鉄道株式会社

京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也）が経営する遊園地「ひらかたパーク」（所在地：大阪府枚方市枚方公園町1-1）は、「超ひらパー兄さん」で「園長」こと岡田准一さんが出演する新CM「この世にアトラクションがあるかぎり」篇を2026年3月25日(水)より関西地区にてオンエアいたします。AI搭載園長像の2026年春バージョンも公開いたします。

■新CM「この世にアトラクションがあるかぎり」篇 放映開始！

この春、新ヒーロー見切れるマン参上！画面の隅に現れて、立ち位置そのまま、それ以上の事はとくにしない。全てはフリーパスで乗り放題のアトラクションを見せるため。画面の下から「見切れるキック」も控えめに炸裂するぜ！

■春ポスタービジュアル公開

2026年春ポスタービジュアル「見切れるマン」を公開！ ひらかたパークでは、フリーパスで園内の約40種類のアトラクションと、宇宙を旅するアクアリウムをテーマとした「プラネットアクア・ポート」が遊び放題！ 2026年春ポスタ―ビジュアルは4月15日(水)から京阪電車沿線等で順次公開いたします。

■ノームのなかまたちが30周年を迎えます

ひらかたパークに棲む、フレンドリーで愉快な妖精、ノームのなかまたちが今年で30周年を迎えます。毎日開催しているグリーティングに加え、キッズショー「ノームとあそぼう！ペップアンドジョイ」をローズガーデンステージで開催。手遊びやダンスを楽しみ、終演後は写真撮影も。4月11日(土)開始、土曜・日曜・祝日を中心とした特定日に実施予定。個性豊かななかまたちのファンタスティックな世界をお楽しみいただけます。

■新CM「この世にアトラクションがあるかぎり」篇 放映開始！

ノームのなかまたち

■放映開始日 2026年3月25日(水)より関西地区にて放映開始

■出演 超ひらパー兄さん 園長（岡田准一）

■内容

「この世にアトラクションがあるかぎり」篇 15秒

たとえば集合写真で端に立ち、結果、見切れてしまった人たち。誰もが見たことがあるそんな写真にヒーローは眠っている。画面中央は他の人に譲り、自分は見切れていても笑顔を絶やさない。それは自らを犠牲に、人を助ける使命を背負った者の笑顔だ。カメラに映った半分の笑顔の、見えないもう半分は涙なのだろうか？いや、ちがう。気高き表情が、あの大空のようにどこまでも広がっているはずだ。この立ち位置に入った者、人はそれをヒーローと呼ぶ。

この春、ひらパーのテレビCMの画角の端に、そんな新たなヒーローがやってきた。

ひらパーのアトラクションを背に立つ岡田園長…いや、カメラはアトラクションだけをとらえており、はしっこのほうにギリギリ入っているあの画角は、そうだ、彼は見切れるマン！「どうして見切れているの？」「ほら、ごらん。アトラクションがよく見えるだろう？」「そうだったんだね！ありがとう、見切れてくれて！」そんな子供達の内なる声が、見切れるマンを呼んだのだ。観覧車の前で、ジェットコースターの前で、フリーパスが使える約40種類のアトラクションとプラネットアクア・ポートの水槽の前で。あくまで、自分は画面の外側、遊園地のメインはアトラクションとそれで遊ぶ人々。だから画面の端にいるだけで、あとはとくに何もしないぜ！さあくらえ、アトラクションを決して邪魔しない、足の裏だけ画角に入る見切れるキック！控えめに炸裂だ！見切れるビームもお見舞いするぜ！どうだ、もはや体すら画角に入ってないし、光の度合いもやや暗いぜ！

そんな見切れるマンだが、戦いを終えて一人でいる時は、己に問いかけることもある。見切れるマンよ、俺は何のために見切れるのか。俺が見切れるたったひとつの理由・・・そう、それは今回フリーパスのCMなのでアトラクションを見せろと、どこかの誰かさんに言われたから。口笛を吹いてヒーローは立ち上がり、画面の端へと今日も向かう。この世にアトラクションがあるかぎり、見切れるマンは見切れつづける。

だから、来週もまたアトラクション見てくれよな！

《ＣＭの見どころ》

どう見切れるか？まさにヒーローというべき、園長の控えめな見切れの数々がCMで見ることができます。振り向きざまの見切れから、アトラクションにカメラのピントがあっているために手前でぼやけている見切れ、ニヤっとしていることがかろうじてわかる見切れ、足の裏しかうつらない見切れまで、かつてここまで控えめなヒーローがいたでしょうか？でも、それらどのパーツからも、園長演じる見切れるマンの正義や優しさ、熱い思い、そして悲しみが伝わってきますのでぜひご覧ください。

《ＣＭ撮影時のエピソード》

岡田園長扮する見切れるマンが、これからどんな動きをしようとも、絶対に見切れさせる。そんな覚悟がカメラマンの目には滲んでいました。「園長はきっと本気で来るから」その言葉通り、しょっぱなから、いきなりカメラにほとんど映らない”見切れるマン”ポジションに入ってのスタートとなりました。ここまで大胆に、控えめでくるとは！スタッフが驚いたのはそれだけではありません。世のため人のためひらパーのため、見切れる立ち位置を選んだ見切れるマンの宿命、その悲しみ。これが、立ち姿や、ピントが合っていなくて、ほぼ見えない表情のなかでも体現されていたことです。画面の下からの、見切れるキックにいたっては、寂しげな足の裏だけでヒーローの孤独感まで表現されていてスタッフ一同モニターを見つめながら、なぜか涙が滲んできたのでした。全編半分しか映っていないのに、画角の限界を超えて、フルサイズ以上に観ている人の心をつかんでいく岡田園長の演技の数々に、まさに戦うヒーローを目の前で見たような気持ちに、スタッフ一同なりました。

■ AI搭載園長像を「見切れるマン園長像」へアップグレード！

メインゲートのエントランスで来園者をお出迎えする園長像が2026年春バージョン「見切れるマン園長像」へアップグレード！ 園長像の肩には「見」「切」の文字を配し、音声は2026年春限定の岡田園長新バージョンに刷新。さらに、新CMで使用されている楽曲も再生され、映像作品の世界観を園内で体感いただけます。

公開日：2026年3月25日(水)

設置場所：ひらかたパーク正面入り口すぐ

■桜やバラ、色とりどりの植物が見頃を迎えます！

見切れるマン園長像3月～4月：桜

ひらかたパークの春は桜を楽しむ “お花見遊園地”。ソメイヨシノを中心に約300本の美しい桜を見ることができます。スカイウォーカーへと続く坂道に咲く桜、桜並木を走り抜けるレッドファルコンなど、ひらかたパークが桜で華やかに演出されます。

※見頃の時期は気候により変わります。

4月下旬～5月下旬：バラ

1955年(昭和30年)に「大バラ園」として誕生して以来、ひらかたパークを彩ってきたローズガーデン。春しか見られない原種のバラや、つるバラ、花色・花形が豊富な四季咲き性のバラなど、約600種4,000株の多種多様なバラが咲き誇ります。

※開花状況は品種・気候により異なります。