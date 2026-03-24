花巻温泉バイキング！「かに＆牛ステーキ＆花巻産白金豚陶板焼き・花巻のお米でつくるオリジナル釜めしフェア」を2026年4月より開催！

花巻温泉株式会社

岩手県 花巻温泉株式会社（花巻市湯本1-125/代表取締役社長 田辺 利也）ホテル千秋閣・ホテル花巻・ホテル紅葉館では、4月1日より「かに＆牛ステーキ＆花巻産白金豚陶板焼き・花巻のお米でつくるオリジナル釜めしフェア」を開催いたします。大人気の「かに」と出来立て牛ステーキに揚げたて天ぷらと20種類のデザートブッフェも全部食べ放題！ファミリーやご夫婦、仲良しグループでぜひバイキングと温泉時間をお楽しみください。

2026年4月1日～2026年9月30日まで開催

花巻温泉の新バイキングフェア！今年の春夏テーマは「花巻産」！これまで人気の「かに＆牛ステーキ」はそのままに、岩手県花巻市で生産されるプレミアムブランド豚「白金豚」の陶板焼き、さらに、お客様ご自身で具材を選んで楽しめる「花巻のお米でつくるオリジナル釜めし」もご用意しました。

花巻産白金豚陶板焼き

かに脚のボイルを食べ放題でご提供山盛りの「かに」にお子様も大喜び

白金豚の「バラ肉」を使用した陶板焼き。きめ細かな肉質に甘みのある脂と旨味が特徴です。自分のテーブルで焼く陶板焼きは出来立てアツアツの花巻温泉で人気のスタイルです。

花巻のお米でつくるオリジナル釜めし

山菜や鶏肉、かになどの具材を自分好みに入れて楽しめる自分だけのオリジナル釜めし。

出汁がしっかり染み込んだ釜めしは旨味が凝縮された味わいに。また釜めしと言えば香ばしいおこげ。出来立ての香りと食感はオリジナル釜めしの醍醐味です。

揚げたて天ぷら

ライブキッチンで揚がるアツアツ天ぷらはバイキングで大人気！旬の食材をひとつひとつ丁寧においしい瞬間をご提供いたします。

２０種類のフルーツ＆デザート

旬を迎えたフルーツやケーキなど見た目も華やかなデザートをラインナップ。20種類のフルーツ＆デザートブッフェも好きなだけお召し上がりください。

「かに＆出来立て牛ステーキ・揚げたて天ぷらと花巻産白金豚陶板焼き＆花巻のお米でつくるオリジナル釜めしフェア 20種類のフルーツ＆デザートブッフェも食べ放題」

開催期間：2026年4月1日(水)～9月30日(水) 毎日開催

ご予約はこちらから

https://www.hanamakionsen.co.jp/news/810/