スマホカメラだけで血圧・脈拍を非接触計測。ArkthとIKIジャパンが「次世代バイタルセンシング」を共同開発

株式会社Arkth

株式会社Arkth（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新屋勝啓、以下Arkth）は、IKIジャパン株式会社（代表取締役社長：満倉靖恵〈慶應義塾大学教授〉、IKIジャパン株式会社は慶應義塾大学発スタートアップ。以下、IKIジャパン）と共同で、カメラの動画像から脈拍および血圧を推定する「非接触型バイタルセンシングシステム」を研究開発したことをお知らせします。

本システムは、特別なセンサーを一切使わず、スマートフォンやPCの標準カメラで顔や皮膚を約15秒間撮影するだけでバイタル情報を可視化します。

満倉教授が長年研究している「感性工学」と「生体信号解析」を融合させることで、従来の非接触計測では困難だった高精度な推定を実現しました。

実証実験において250件以上のデータを取得し、従来の腕帯（カフ）式血圧計との比較で（平均誤差±標準偏差）SBP:-2.13±11.39, DBP：-2.99±9.18という極めて高い有効性を確認しています。

本技術の確立により、オンライン診療における客観的データの取得や、建設・運送現場での体調管理、高齢者の非接触見守りなど、幅広い分野での社会実装が将来期待されます。

※現行では、本システムは疾患の診断や治療を目的とした医療機器ではなく、日常の健康管理（ウェルネス）をサポートするものです。

■ 高血圧対策の「継続できない壁」を壊す

日本国内において、高血圧は心疾患や脳血管疾患の主要なリスク要因であり、その患者数は約4,300万人にのぼると推計されています。

日常的な血圧管理の重要性は周知されていますが、従来の計測方法には以下の課題がありました。

１.：腕帯（カフ）の装着が煩雑であり、外出先での計測が困難という「物理的負担」

２.：測ること自体がストレスとなり、逆に血圧が上昇するという「心理的負担」

３.：ビデオ通話越しでは、医師が患者のバイタルをリアルタイムで把握できない「オンラインの限界」

オンライン診療や遠隔での健康管理が広がる時流の中、Arkthと満倉教授はこれらの課題を解決するため、本共同研究をスタートさせました。

■ 本技術の3つの画期的な技術

Arkthは、研究成果を実用的なアプリケーションへ落とし込むためのシステム構築を担当しました。

本システムは下記の3つの特徴を備えています。

１.： 満倉教授の「ノイズ除去アルゴリズム」による高精度推定

感性工学の知見を活かし、周囲の照明環境や被験者の動きによるノイズを除去する満倉教授の独自技術を実装しました。

２.： 汎用デバイスによる低コスト・高利便性の実現

高価な専用センサーやスマートウォッチなどのウェアラブル機器は不要です。

既存のスマートフォン、PC、タブレットのカメラをそのまま活用できるため、導入コストを最小限に抑えられます。

将来的には、カメラ性能に依存した精度低下を軽減させる調整もあわせて行うことで、様々なデバイス環境で満倉教授のアルゴリズムが安定して動作するよう実装する予定です。

３.：「心」と「体」の同時可視化への拡張性

満倉教授の研究室は、脳波から感情を可視化する技術においても、世界的に高い評価を受けています。

本システムは今後、バイタルデータだけでなく、ストレス状態や集中度といった「感性」の指標を統合。単なる健康管理に留まらない、次世代のヘルスケア体験を提供します。

■ 今後の社会実装と展開について

本技術の社会実装については、Arkthが直接提供主体となるのではなく、IKIジャパンと各分野の事業者や既存システムと連携しながら導入されることを想定しています。

Arkthは、研究成果と実利用の間をつなぐ技術的な立場から、今後も検証および支援を継続いたします。

■ 補足項目

■ 共同開発者からのメッセージ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70425/table/2_1_461763d572f51db7ed0f6875e35303a7.jpg?v=202603241051 ]満倉靖恵氏（IKIジャパン株式会社 代表取締役 / 慶應義塾大学 理工学部 教授）

血圧や脈拍といった生体情報は重要である一方、測定の手間や心理的負担から、日常的な管理が難しいという課題があります。

非接触でこれらを取得できる本技術は、健康管理をより自然に日常に溶け込ませる可能性を持っています。

今回、Arkthと連携することで、短期間でアルゴリズムを実運用に近い形まで仕上げることができました。納期が迫る中での実装や調整にも柔軟に対応いただき、研究と社会実装をつなぐ存在として大きな力を感じています。

学生時代から知る新屋さんと、こうした形で再び連携できたことも感慨深く、今後もArkthと協力しながら社会実装に向けた取り組みを進めていきたいと考えています。

新屋勝啓氏（株式会社Arkth 代表取締役 ）

私たちは、単にシステムを『作る』ことではなく、高度なテクノロジーをいかに実用的な形で社会に実装し、お客様のビジネスを継続的に支えていけるかを重要視しています。

今回の共同開発においても、満倉教授の卓越したアルゴリズムを、いかに汎用的なデバイスで安定して動作させ、ユーザーにとって使い勝手の良いシステムに落とし込むか、弊社の『実装力』を注ぎ込みました。

今回のバイタルセンシング技術の確立は、私たちが提供するソリューションのひとつの形に過ぎません。

引き続き、システムを通じて弊社の理念である「『作れる』ではなく、『任せられる』エンジニアリング」を追求し、AIやIoTといった先端技術を、誰もが当たり前に活用できる社会のインフラへと昇華させるべく邁進してまいります。

■ Arkthについて

会社名：株式会社Arkth

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階 8 ⁄（ハチ）Creative Lounge MOV

代表取締役：新屋 勝啓

設立：2015年2月25日

事業内容：DXコンサルティング、IoT技術の研究開発および生成AIシステム開発

URL：https://arkth.co.jp/

株式会社Arkth 公式サイトへ :https://arkth.co.jp/

【IKIジャパン株式会社について】

慶應義塾大学 満倉靖恵教授の生体信号解析技術を社会実装するために設立された大学発ベンチャー。感性工学に基づいた独自のアルゴリズムを提供。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Arkth 広報担当：村上

電話：03-6694-3387

メール：info@arkth.co.jp