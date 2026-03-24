元TBSアナウンサー 国山ハセンさんが、マネーのプロから学んだ資産運用の鉄則を1冊に凝縮！『投資初心者の僕がプロたちから学んだ、正しいお金の増やし方』、3月27日（金）発売。

株式会社徳間書店『投資初心者の僕がプロたちから学んだ、正しいお金の増やし方』（徳間書店）カバー

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、元TBSアナウンサーで、現在はフリーアナウンアナウンサーとして、ビジネス動画番組などのMCを務め、昨年アメリカにてFOX UNION Inc.の設立と併せ、日本発のグローバルメディア「UnKnown」をローンチした、国山ハセンさんの新刊『投資初心者の僕がプロたちから学んだ、正しいお金の増やし方』を、3月27日（金）より発売致します。





Amaozn https://www.amazon.co.jp/dp/4198661251楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18564636/

本書は、テレビの世界から飛び出し、アメリカで起業した国山ハセンさんが、自身のリアルな投資体験をもとに記した、投資ビギナー向けの実践的ノウハウ本です。

いちばんの特長は、「プロ目線の難しい話」ではなく、「素人目線」に徹底的に寄り添っている点です。

現在、ハセンさんは人気マネー番組『マネー・スキル・セット』のMCを務め、さまざまな資産運用関連のイベントにも登壇しています。さらに個人的なつながりを通じて、日本を代表する一流の投資家・専門家たちから「お金の増やし方」について直接教えを請うてきました。

〈わからないことは、どんな些細なことでもプロに尋ねる〉→〈すぐに自分のお金で試す〉→〈失敗したら、ふたたびプロに尋ねる〉

このある意味、とても泥臭いサイクルをこなした末に、蓄積された資産運用の鉄則。それを１冊に詰め込んだのが本書です。

ハセンさんは投資の専門家ではありません。ですが、さまざまな投資手法を実践してきた「経験値」と、アナウンサーとしての「伝える力」は一級です。

“素人代表”として、お金のプロたちから得た本当に大事なところだけを厳選し、わかりやすい言葉でお伝えします。

「楽しく稼ぐ」をモットーにした、“迷わないための投資の教科書”。一緒に楽しく学びましょう！

●国山ハセンさんコメント

この数年新NISAを始め、投資はだんだんと怖いものではなくお金を増やす手段であると理解が深まってきた感覚があります。

インフレ時代、国際情勢も不安定の今こそ投資も大事なスキルになってきました。

私自身もプロ達から「正しいお金の増やし方」を学びコツコツ投資に励んだ事で貯金が殆どない状態から、資産運用を自分で出来るまでに至りました。

どちらかもいうと逆張り思考で失敗もありますが、その学びのおかげで世の中を多角的に見られます。

投資はとても楽しいものだなと日々実感していますので、ぜひこれから投資を始める方、プロ達の考えを知りたい方に読んでもらえたら嬉しいです。

皆さんのポートフォリオに幸あれ！

＜本書のポイント＞

１. 人気番組「マネー・スキル・セット」のMCを務める国山ハセンさんが、さまざまな場で出会ったマネーのプロたちから得た「これだけは絶対に外せない」「これなら誰でも真似できる」という“投資の鉄則”を１冊に凝縮。

２. 高度なテクニックではなく、シンプルな投資法に特化。投資ビギナーでもすぐ実践できるノウハウが満載。

３. 投資初心者だったハセンさんの試行錯誤のプロセスを紹介。実体験ベースの説得力のある内容。

４. ハセンさんの投資モットーは「楽しく稼ぐ」。投資に不慣れな方にも親しみやすく、わかりやすい内容。

５. 銘柄選びにおける、さまざまな判断基準を提示。読者の皆さんそれぞれの環境や人生観にあった投資法を紹介。

６. 有益な情報をいち早く入手するための具体的手法を紹介。

７. 金融資産だけでなく、健康や学びも含めた、単なるマネー本にとどまらない視点で「真の資産形成」を提案。

●本書で名前が挙がる、ハセンさんが教えを受けた方々（一部）

田中渓氏 元ゴールドマン・サックス証券

節約オタクふゆこ氏 節約・投資系YouTuber

中島聡氏 元マイクロソフトの伝説的エンジニア。起業家。投資家

藤野英人氏 レオス・キャピタルワークス代表取締役社長

沖有人氏 スタイルアクト代表取締役

牧野知弘氏 オラガ総研代表取締役

篠田尚子氏 ファンドアナリスト

菊原節子氏 ポイ活マスター

奥野一成氏 農林中金バリューインベストメンツ最高投資責任者（CIO）

●書誌情報

[書名] 投資初心者の僕がプロたちから学んだ、正しいお金の増やし方

[発売日] 2026年3月27日（金）

[定価] 1,760円（税込）

[著者] 国山ハセン

[判型] 四六判ソフト

[発売元] 株式会社 徳間書店

[徳間書店HP] https://www.tokuma.jp/book/b674971.html

[Amazon] https://www.amazon.co.jp/dp/4198661251/

●目次

はじめに

＜PART 1＞ お金を増やす

Chapter１. 投資信託 編

●単純ゆえに強力な投資信託

●ベストな投資信託は？

●投資信託のマインドセット

Chapter２. 個別株投資 編

●投資の醍醐味はやっぱり個別株

●銘柄選びの作法

●数字に惑わされない情報収集術

●買い時・売り時のサイン

●個別株投資のマインドセット

Chapter３. 不動産投資 編

●不動産投資の利益はケタ違い

●物件選びの鉄則

●得する不動産購入テクニック

●売買の最適なタイミングは？

＜PART 2＞ お金を守る

●NISAの利点を最大化する方法

●分散投資こそが最強の自己防衛

●長期投資のための備え

＜PART 3＞ お金を貯める

●節約なくしてリターンなし

●ポイ活の醍醐味

●自己投資の計り知れない見返り

おわりに

●著者プロフィール

国山ハセン （くにやま・はせん）

1991年生まれ、東京都出身。中央大学商学部卒業。

2013年、TBS テレビに入社。数々の番組でメインMC などを務め、2021年8月からは報道番組『news23』のキャスターも務める。

2022年末をもってTBSテレビを退社し、ビジネス映像メディア「PIVOT」に参画。

さまざまな動画コンテンツの企画・制作に携わり、なかでもMC を務める『MONEY SKILL SET（マネースキルセット）』『MONEY SKILL SET EXTRA（マネースキルセット・エクストラ）』は資産運用の学びの番組として大きな人気を博している。

2025年、アメリカでFOX UNION Inc. を立ち上げ、日本発のグローバルメディア「UnKnown」を合わせてローンチ。

著書に『アタマがよくなる「対話力」』（朝日新聞出版）がある。

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Instagram https://www.instagram.com/hasen_kuniyama/

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FOX UNION Inc. https://fox-union.com/

オンラインサロン「UNKNOWN MEMBERS」 https://mosh.jp/foxunion/

●本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

＜徳間書店広報窓口＞

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