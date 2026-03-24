クラウドPBX「VoiceX」、番号ポータビリティ対応エリアを大幅に拡大

株式会社コムスクエア

株式会社コムスクエア（本社：東京都中央区、代表取締役会長：上嶌 靖、以下 コムスクエア）は、提供するクラウドPBXサービス「VoiceX（ボイスクロス）(https://voicex.jp/)」において、現在お使いの電話番号をそのままクラウド化できる「番号ポータビリティ」の対応エリアを大幅に拡大いたしました。

今回の拡大により、対応市町村数は従来の424から806（90.1％増）へ、対応市外局番数は93から207（122.6％増）へと飛躍的に増加。

これまで対応が難しかった地域のお客様でも、既存の電話番号を維持したままテレワークやフリーアドレス化を推進することが可能になります。

エリア拡大の背景

企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）が進む中、場所を選ばない働き方を実現するクラウドPBXの需要は急速に高まっています。

一方で、地方自治体や特定地域においては「既存の電話番号を継続して使用できない（番号ポータビリティ不可）」ことが、クラウド移行の大きな障壁となっていました。

VoiceXでは、こうした地方企業のニーズに応えるべくネットワーク基盤の強化を推進。

この度、北海道の広域をはじめ、東北、信州、北関東エリアにおいて大幅な提供範囲の拡大を実現いたしました。

主な新規追加エリア（差分抜粋）

対応エリアの詳細についてはこちら(https://voicex.jp/pdf/numberportability.pdf)をご確認ください。

実績比較（旧版との比較）

- 北海道（道内広域へ大幅拡充）これまで限定的だった北海道内の提供エリアを大幅に拡張。道央・道北・道東・道南の主要都市を網羅しました。- - 恵庭市、千歳市、夕張市、赤平市、砂川市、滝川市、岩見沢市、美唄市、石狩市、小樽市、網走市、根室市、釧路市、帯広市、北見市、紋別市、稚内市、留萌市、深川市、名寄市、旭川市、富良野市、ほか多数の町村- 東北エリア- - 宮城県： 石巻市、登米市、東松島市、大崎市 ほか- - 山形県： 寒河江市、西村山郡- - 福島県： 会津若松市、相馬市、南相馬市、いわき市、須賀川市 ほか- 長野県（中信・東信から北信へ拡大）従来の松本・上田周辺に加え、県北部の主要エリアをカバーしました。- - 長野市、須坂市、千曲市、上高井郡、上水内郡- 茨城県- - 日立市、常陸太田市、常陸大宮市

今回のアップデートにより、サービス提供範囲が大幅に伸長いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28632/table/50_1_1a5d33a3221043d04aba529dc22bc0d0.jpg?v=202603241051 ]

クラウドPBX「VoiceX（ボイスクロス）」について

「VoiceX（ボイスクロス）(https://voicex.jp/)」は、会社電話のクラウド化と電話業務のDX化を同時実現する次世代型クラウドPBXです。

場所を選ばない電話応対、IVR（自動音声応答）やAIによる通話のテキスト化・要約・判定など、企業のコミュニケーションと業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。

VoiceXの詳細情報については以下より資料をダウンロードしてください。

・サービス資料のダウンロードはこちら(https://voicex.satori.site/voicex)