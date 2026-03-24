【2026年最新版】カーボンクレジット基礎資料（全69ページ）を公開

株式会社ExRoad

カーボンクレジット・排出量取引制度オールインワンデータベースを提供する株式会社exroad（エクスロード、本社：東京都港区、代表取締役：木村圭佑）は、2026年最新版「カーボンクレジット基礎資料」を公開いたしました。新年度を迎えるにあたり、社内体制の変更や新任担当者の着任が多いこの時期に「カーボンクレジットについて基礎から体系的にキャッチアップしたい」という声にお応えし、実務者向け資料としてご提供します。昨年、「オンボーディングに最適」「他のどの説明資料よりも分かりやすい」といった声が寄せられ、ご好評をいただいた2025年版をベースに、GX-ETS（排出量取引制度）の制度設計やSBTiネットゼロスタンダード改訂の進捗、クレジット発行量・無効化量などの定量データのアップデート等を反映しました。さらに、中東紛争がカーボンクレジット市場に与える影響やGHGプロトコル等の主要規制動向をはじめ、2026年の最新トピックスを幅広く収録しています。

サステナビリティ推進部門、経営企画部門、GX・脱炭素関連事業の企画・開発部門などの皆様に特におすすめの内容です。ぜひご活用ください。

リリースの背景

近年、GX・サステナビリティを巡る制度やマーケットの変化は極めて速く、特に「カーボンクレジット」に関する国内外の動きは、企業にとって重要なテーマとして注目されています。

一方で、現場では

- 「情報の更新が速く、体系的に把握できていない」- 担当部門が日々の業務に追われ、「新任者向けのオンボーディング資料を作成する余裕がない」- 経営層から「当社としてクレジットをどう位置付けるべきか」と問われても、十分に整理できていない

といった課題を多くの企業から伺ってきました。

そこで当社は、情報収集や説明資料の作成にかかる時間と労力を削減し、実務のスタートをサポートするために本資料を作成・公開いたしました。

アジェンダ- カーボンプライシングとは- カーボンクレジットとは- 京都議定書とパリ協定- 国内外のカーボンクレジット制度- カーボンクレジットの使途- カーボンクレジットの活用事例- 国際イニシアチブ- クレジット発行量・市場規模- グリーンウォッシュ・品質問題- 2026年のトピックスこのような方におすすめです- GX‐ETS義務対象企業にご所属で、この4月から新しくカーボンプライシング領域に関わる方- 異動者や新入社員へのオンボーディング用資料作成に手が回っていない方- サステナビリティ推進部、経営企画部にてカーボンプライシングについて理解を深めたい方- カーボンクレジットの事業開発部、関連する営業企画部、調達部の方お申込みはこちら

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＊当社『カーボンクレジット・排出量取引制度オールインワンデータベース』ご契約社（プレミアム＋プラン）は、追加料金無しで、ワンクリックでダウンロード可能です。

カーボンクレジット・排出量取引制度オールインワンデータベースについて

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料金などについて資料をもらう :https://app.exroad.jp/ja/inquiry/

サービスサイトはこちら(https://www.exroad.jp/)

【お役立ち資料】

2026年カーボンクレジット市場 需要・供給・価格の展望

当社の提携企業であり、欧州を中心に国際的な評価を得ているカーボンクレジットのデータプロバイダー兼調達プラットフォームである Abatable社 が2026年2月12日に発行した最新レポートを基に、exroadが日本語訳を行い、図表を含む内容を日本企業向けに再構成・編集したレポート。カーボンクレジット市場の最新動向と中期的な見通しについて、グローバル・スタンダードの視点と実務に直結する知見を得られます。

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カーボンクレジット市場・価格予測コンセンサス調査（2026年1月版）

MSCIやBloombergNEFをはじめとする世界的に信頼性の高いシンクタンクや調査機関等、 60を超える市場規模・価格予測データソース を対象に横断的な分析を実施しました。本レポートでは、各予測値の水準やトレンドに加え、予測間のばらつきにも着目し、公開情報を体系的に整理・集約しています。

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SBTi Corporate Net Zero Standard V2 第2次ドラフトの解説

CNZS V2で新たに導入されるOngoing Emissions Responsibility（OER）フレームワークや、Recognised／Leadershipといった認定ティア、カーボンクレジットおよびCommodity EACの位置づけなど、今後の企業実務に大きな影響を与える論点について、日本企業が理解・検討しやすい形で整理したレポートです。

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カーボンクレジット調達戦略 企業向け実践ガイド

Abatable が発行した『Building a science-aligned carbon procurement strategy ‐ A practical guide for companies』（科学的根拠に基づくカーボンクレジット調達戦略の構築 ― 企業のための実践ガイド）を日本語訳し、図表を含む内容を日本企業向けに再構成したレポートです。

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パリ協定第6条クレジットの基礎と最新動向レポート2025

そもそも第6条クレジットについて基礎から学びたい、COP29の成果からキャッチアップし直したいという方はこちらのレポートを是非ご活用ください。

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サーキュラーエコノミー動向レポート2025

基礎概念から歴史的経緯、海外・国際イニシアチブの最新動向、企業事例、市場の規模予測や、プラスチッククレジット、CO2再利用（CCU：Carbon Capture and Utilization）など注目トピックスも網羅したレポート（全74ページ）。

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CDR（炭素除去）市場動向レポート2025

世界的なCDRデータポータル「CDR.fyi」の後援・協力のもと発行したレポート（全85ページ）。世界および国内における炭素除去（Carbon Dioxide Removal: CDR）市場の最新動向を体系的に整理したものです。

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カーボンクレジット市場調査2025

今年5月発表の東京証券取引所共同調査レポート。GX-ETS第2フェーズの企業動向も把握できる国内最大規模の市場調査結果です。

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→ エグゼクティブサマリーを無料ダウンロードする(https://app.exroad.jp/ja/download/data/purchase/?id=557)

会社概要

会社名：株式会社exroad | エクスロード

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 木村圭佑

設立日：2022年3月

提供サービス：カーボンクレジット・排出量取引制度オールインワン情報サービス

URL：https://www.exroad.jp/

- 経済産業省主管『GXリーグ』参画企業- ガスエネルギー新聞(https://www.gas-enenews.co.jp/eigyo/44047/?fbclid=IwY2xjawFxU4ZleHRuA2FlbQIxMQABHZy1-_w-lmwZc7dU6sB_SNbcQcPNkQrcL2w3qNcUIXHlyF0GxdWnrDLAuQ_aem_AM3znMii5ipqrJ5lLZx_kw)にて2024年10月7日より当社代表取締役木村による連載記事を寄稿- Verra・Gold Standard・ACRなどの海外レジストリを横断検索可能なカーボンクレジットデータベースを提供開始。パリ協定第6条2項・CORSIA適格クレジット・CCPs認証にも対応（リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000119520.html)）- 2025年2月「カーボンプライシング領域専門生成AIアシスタント」機能をリリース日本経済新聞社2月14日掲載『排出枠取引の情報、AIがわかりやすく回答 エクスロード』(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC130QF0T10C25A2000000/)- 2025年5月「カーボンクレジット市場調査2025」を東京証券取引所カーボン・クレジット市場整備室と実施、結果レポートを公開日経GX5月21日掲載『GX-ETS義務化44社､30年目標「300万t未達」 東証調査』(https://www.nikkei.com/prime/gx/article/DGXZQOUC1558P0V10C25A5000000)- SNSアカウント：X（旧Twitter）(https://x.com/exroad_official) ・ LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/exroad/)

連絡先

email：info@exroad.jp