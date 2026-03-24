AIデータセンター液冷化に「確実な実装」を。ニデック・第一実業・カンネツが、止めないインフラを実現する国産冷却アライアンスを始動。

株式会社カンネツ

急速に普及する生成AI。計算リソースの中核となる高密度サーバーが発する凄まじい熱量は、従来の空冷方式ではもはや処理しきれず、データセンターの「液冷化」は避けては通れない必須条件となっています。ラックあたりの発熱量が今後も増加の一途をたどることが確実視される中、株式会社カンネツ（本社：大阪市北区）は、In Rack CDUの累積出荷台数1万台の実績を持つニデック株式会社、総合商社としてエネルギー基盤を支える第一実業株式会社と戦略的ビジネスアライアンスを締結。

国内AIデータセンター建設において最大の課題となっている「液冷インフラの迅速な実装」を、設計・施工・検証まで最短距離で実現するオールジャパン体制を構築しました。

本アライアンスの具体的なソリューションを、3月開催の「Data Center Japan 2026」および同時開催のカンファレンスにて公開いたします。

本アライアンスが提示する3つの解決策

- 日本の技術を結集した「液冷実装ワンストップ体制」の構築各分野のトップランナーである3社が連携。設計・調達・施工から、実機導入前の精密な負荷検証までをパッケージ化して提供します。複雑なベンダー間調整を排除し、国内AIデータセンター建設における「工期短縮」と「品質保証」を同時に実現します。- 環境性能の極限へ：PUE 1.1 × WUE Minimalへの挑戦生成AIの普及に伴う電力消費と水資源利用の増大に対し、独自の冷却ソリューションで回答。業界最高水準の電力効率（PUE 1.1）に加え、水資源を消費しない「WUE Minimal（最小化）」を追求した、次世代のサステナブルなインフラを提唱します。- アライアンスにおける3社の専門機能と役割ニデック株式会社

世界トップシェアを誇るモーターの制御・製造技術で、

サーバー冷却の中核をなすCDU等の高信頼性製品を提供

第一実業株式会社

総合商社としてのグローバルな調達力と、都市ガス水素発電等を含むエネルギー基盤から施工までを統括するトータルプランニング

株式会社カンネツ

冷却システム全体の精密な自律制御と、1MW超の高負荷環境を再現するロードバンクを用いた、実装前の高度なシミュレーション・実証検証

本アライアンスの背景：日本のAIインフラを「熱」から守る

現在、国内のDC建設は海外メーカー主導のケースが多く、保守やカスタマイズ、特有の環境下での検証に課題が残っています。本アライアンスは、日本の精緻なエンジニアリング技術を統合。

カンネツが担う「ロードバンク（事前実証）」と「精密なシステム制御」により、実装後のトラブルを未然に防ぎ、AIサーバーの安定稼働を強力に支援します。

展示会・カンファレンス情報

展示会名：Data Center Japan 2026

開催期間： 2026年3月24日（火）～25日（水）10:00～17:00

会 場： 東京都立産業貿易センター浜松町館2F、4F、5F

（カンネツブース番号：2C-11）

展示会公式WEBサイト：https://f2ff.jp/event/dcjapan

※ご来場には事前登録が必要となります。来場者登録はこちら(https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20260302)

同時開催のカンファレンスでは、長年の信頼関係で結ばれた3社が連携し、AI時代に求められる「止めないインフラ」を実現する具体策を、3社のキーマンがリレー形式で提言します。

講演タイトル：「止めないインフラへ：信頼性重視の水冷ソリューション」

日時：2026年3月24日（火）16:15-16:45

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館2F RoomA

講演概要紹介ページ：https://f2ff.jp/introduction/12167?event_id=dcjapan2026

株式会社カンネツについて

当社は、これまでニデック株式会社のCDU（冷却液分配ユニット）量産工場へサーマル試験装置を納入するなど、液冷インフラの心臓部を支える極めて精密な「冷熱制御技術」の実績を積み重ねてきました。高効率な冷熱源となるチラーやドライクーラー、それらを統合管理するメカニカルルームや複雑な配管設計まで、冷却システム全体のエンジニアリングに精通しています。

今回の3社アライアンスは、この実証済みの技術力を、第一実業・ニデックとの連携により、データセンター全体の「実装・運用」へと昇華させるものです。

外資依存からの脱却を目指す「オールジャパン」のAIインフラ戦略において、当社の確かな導入実績とトータルな冷却システム設計は、安定稼働を実現するための不可欠な基盤となります。

■本社所在地

大阪府大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス10F

■代表者名

代表取締役社長 荒木 努

■設立

1978年6月

■HP

https://www.kannetsu.co.jp/

■お問い合わせはこちらから

https://www.kannetsu.co.jp/solution/datacenter/