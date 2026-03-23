STU48 SHOWROOM選抜2026「檸檬とレモン」 MV公開！

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瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ STU48 が、3月4日(水)にリリースした13thシングル『好きすぎて泣く』に収録されているカップリング楽曲『檸檬とレモン』のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルで公開した。

本楽曲を歌唱するのは、ライブ配信サービスSHOWROOMにて開催されたイベントのランキング上位メンバーによって選抜された6名によるユニット“STU48 SHOWROOM選抜2026”。センターの福田朱里、そして兵頭葵、原田清花、宗雪里香、小松奈侑、石原侑奈が参加している。

『檸檬とレモン』は、同じ“レモン”という言葉を「漢字」と「カタカナ」で描き分けることで、対照的な2つの恋のかたちを表現した楽曲。静かで誠実な“漢字の「檸檬」”のような存在と、明るく華やかな“カタカナの「レモン」”のような存在という、異なる魅力を持つ2人の間で揺れ動く心情が描かれている。

公開されたミュージックビデオでは、この楽曲の世界観を「ポップ（レモン）」と「アンニュイ（檸檬）」という2つの質感で視覚的に表現。

イエローを基調としたパフォーマンスシーン、そしてレモンケーキ作りやホームパーティーのシーンではアイドルらしい魅力が全開に表現されつつも、ふと差し込まれるメンバーのクールで物憂げな表情が、異なる感情が同時に存在する楽曲のテーマをリアルな空気感として描き出している。

ファンの応援によって実現した特別なユニットだからこそ、全国の店舗BGMとして『檸檬とレモン』を多くの人に届けたいというメンバーの発信から、SNS上ではファンによるリクエスト報告や応援メッセージが「#USEN推し活リクエスト」「#推しリク」のハッシュタグとともに次々と投稿され、現在USEN推し活リクエスト（https://usen.oshireq.com/）で○○位にランクインしている。また、TikTok専用アカウント（@lemonlemon_official）を開設し毎日投稿を続けるなど積極的に活動しており、今後の動向からも目が離せない。

兵頭葵コメント

みんなでパーティーしたりケーキ作ったりとにかくとても幸せで楽しい撮影でした。メンバーとの仲もより深まったと思います！

ファンの皆さんと掴んだ大切なこのユニットの活動で、STU48全体にも良い影響を与えられるように私達も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします！

MVのお気に入りポイントなどもぜひ教えてくれたらうれしいです！

MV監督・齋藤 工

コメント 今作では、瀬戸内の名産であるレモンをなぞった歌詞の世界観に沿い、彼女たちの魅力描きました。

レモンの持つ爽やかさと檸檬の少しアンニュイな空気感を意識しながら、楽曲の持つ2種の雰囲気を楽しめるよう意識しました。 プロフィール 2023年3月 日本大学法学部政治経済学科卒業後、THINGS.所属。

大学在学中に映像の道を志す。実写映像を中心に企画、演出をし、人や対象物を掘り下げ、自らの解釈で描くことを大事にしている。

日下このみ宣材写真ご使用の際は(C)日下このみ をお願いします。振付・日下このみ

コメント 2人の間で揺れる主人公の視点や景色を、構成と振付に落とし込みました。

サビでは「静かな彼」と「華やかな彼」を表現するため、直線と曲線が混ざり合う動きを取り入れています。シルエットで魅せる部分と質感で魅せる部分も作り、そのコントラストを表現しています。プロフィール アイドルグループ NMB48を卒業後、幼い頃の夢であったダンスの分野で活動を開始。

現在は振付、ライブ演出、パフォーマンス指導を中心に活動中。どの仕事にも愛を持って向き合い、本物の表現を生み出すことを大切にしています。

◆「檸檬とレモン」MUSIC VIDEO 3月23日(月) 21:00プレミア公開

https://youtu.be/h6xkbbEoIrU(https://youtu.be/h6xkbbEoIrU)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw(https://lnk.to/gG7KElEw)

◆STU48 9周年コンサート 2026年4月3日(金)～4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催！！

●実施概要

■STU48 9周年コンサート

■会場：広島県・上野学園ホール（広島市中区白島北町19-1 https://www.rcchall.jp/hall/）

2026年4月3日（金）

■STU48「花は誰のもの？」公演with THE STU BAND

■開場17：30/開演18：30

■出演メンバー：池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・迫姫華・

信濃宙花・高雄さやか・中村舞・濱田響・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良

2026年4月4日（土）

■STU48中村舞ソロコンサート「My Story」

■開場11：00/開演12：00

■出演メンバー：中村舞

■STU48 Fresh Concert～Connect～ Produced by Mai Nakamura

■開場17：00/開演18：00

■出演メンバー：

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈・

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

2026年4月5日（日）

■STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW ～Path～

■開場11：00/開演12：00

■STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Horizon～

■開場17：00/開演18：00

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※2期性・清水紗良は欠席となります。

2026年5月30日（土）

■STU48 9th Anniversary Concert ■開場17：00/開演18：00

会場：東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※出演メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆STU48 9周年コンサート 特設ページ https://sp.stu48.com/feature/9e6f03177780f1519e715d1b4796ca32

◆石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真

初回Type A(メインジャケ写) ご使用には(C)STU/KING RECORDSをお願いします。通常Type A初回Type B通常Type B劇場盤

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

■MV場面写真 ご使用には(C)STU/KING RECORDS をお願いします。

原田清花宗雪里香兵頭葵小松奈侑・石原侑奈福田朱里