【外食産業の挑戦】「令和の米騒動」に逆張り。餃子のかっちゃんがビジネスパーソンを救う「500円ランチ」を開始

株式会社double

飲食店を全国展開する株式会社double（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：松井 勝也）は、日本のビジネスパーソンのランチ環境が悪化する昨今の状況を受け、2026年3月24日（火）より、大阪・名古屋の対象4店舗にて「税込500円の餃子定食」をはじめとするランチ営業を本格スタートいたします。 本取り組みは、物価・米価高騰により急増する「ランチ抜き（欠食）」問題に対する外食産業からのひとつの解であり、当社の高度な店舗運営ノウハウを活かした新たなビジネスモデルへの挑戦です。

■ 実施の背景：4人に1人が「ランチ抜き」。限界を迎えるサラリーマンの胃袋

終わりの見えない物価高騰と「令和の米騒動」とも呼ばれる米価高騰により、日本の働く人々のランチ事情は極限状態にあります。有職者の平日ランチの平均予算は485円帯と苦しい水準にとどまっており、ビジネスパーソンの4人に1人がランチを抜く「欠食」を余儀なくされています。また、その欠食層の7割以上が午後からのパフォーマンス低下を実感しており、これは個人の問題を超えた深刻な社会的損失です。

一方で飲食業界も、食材費や光熱費の高騰から値上げを余儀なくされ、客離れによる「縮小均衡」という構造的なジレンマに直面しています。

■ 餃子のかっちゃんの解決策：ワンコインで心もお腹も満たす「最強コスパランチ」

この閉塞状況を打破するため、「餃子のかっちゃん」はあえてこの時代に、ワンコインでお腹いっぱいになれる定食メニューをご用意しました。節約志向が高まる中でも、妥協することなく、温かくて美味しい食事で午後の活力をチャージしていただきたいという想いを込めています。

【ランチメニュー詳細】

餃子定食 6個：500円（税込）

「ランチを安く済ませたい、でも妥協したくない」そんな方に捧げる究極のワンコイン定食！かっちゃん自慢のパリッとジューシーな餃子6個に、ホカホカの白飯とスープが付いた最強コスパランチ。

餃子定食 10個：700円（税込）

餃子10個の圧倒的満足感！がっつり食べてスタミナをつけたい日のための贅沢定食。

混ぜそば定食：800円（税込）

濃厚な旨みが絡み合う特製混ぜそばに、かっちゃん名物の餃子3個、さらにスープが付いた欲張りセット。

その他：白米ハーフ 110円 / 2回目おかわり 165円

昼限定ジャストサイズメニュー：豚キムチ 352円 / 春巻き 198円 / 焼売 352円 / タレ唐揚げ 352円 / 麻婆豆腐 418円 / 油淋鶏 418円 / よだれ鶏 352円 / エビマヨ 352円 （すべて税込）

■ なぜ「500円」が実現可能なのか？～利益度外視ではない、緻密なLTV戦略と効率化～

原価高騰のただ中で、なぜ税込500円での提供が可能なのか。それは、このランチが単なる安売りではなく、当社の強固な経営基盤に基づく戦略的な一手だからです。

■ ランチスタート記念！1日10組限定の選べるお得なクーポン

- セントラルキッチンによる極限の効率化当社は自社工場（セントラルキッチン）の整備により、店舗での仕込み作業など裏方の業務を極限まで省力化しています。これにより、無駄なコストを削減し、高い原価率でもお客様に還元できる仕組みを構築しています。- LTV（顧客生涯価値）を見据えたファンづくりランチタイムで「500円以上の感動」を体験していただくことで、地域のビジネスパーソンの胃袋を掴みます。お腹を満たすだけでなく、私たちの最大の武器である「スタッフの元気と心遣い」を直接体験していただくことで、夜のディナータイムへの来店（クロスセル）に繋げる、LTV最大化の戦略モデルです。

細やかながらランチスタートを記念しまして、お得なクーポンをご用意させて頂きました。

■ 代表メッセージ：「店舗は人が育つ場、人生の入り口である」

【クーポン内容】- 通常700円（税込）の餃子定食（ご飯/餃子10ケ/スープ）が500円（税込）- アルコール注文で、好きなジャストサイズ小皿1品無料

株式会社doubleは、「人生の入口をつくる会社」を一つのテーマに掲げています。 代表の松井勝也は、自身が中卒で飲食の道を選び人生を切り拓いてきた経験から、「愛情・成長・規律」を学べる環境づくりに投資を続けてきました。効率化によって浮いた時間とリソースのすべてを「お客様への接客と人材育成」に注いでいます。

今回の500円ランチは、私たちのスタッフがいかにお客様を元気づけ、心遣いを提供できるかを証明する場でもあります。お腹を満たすだけでなく、「午後も頑張ろう」と心まで元気になれる場所を提供することで、日本のビジネスパーソンを全力で応援します。

ー 実施店舗 ー

肉汁製作所 餃子のかっちゃん

【関西エリア】

大阪駅前第二ビル店 / 十三店 / 塚本店

【東海エリア】

新瑞橋店

※各店舗のご予約・詳細はホットペッパーグルメをご確認ください。

■「餃子のかっちゃん」について

「餃子199円～、ドリンク109円～」を掲げる、活気あふれる餃子酒場です。丁寧に包み、肉汁あふれるジューシーな餃子は、毎日食べても飽きない自慢の味。友人との気軽な一杯から、大人数の宴会まで、幅広いシーンで「安くて旨い」幸せをお届けします。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/