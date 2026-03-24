世界的なビンテージカー・スーパーカーの華麗なる祭典「コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026」開催

株式会社エイチアイディー・インターアクティカ

このたび、奈良の世界遺産である法相宗大本山・薬師寺にて、2026年4月11日（土）～12日（日）に世界最高峰の芸術的ビンテージカー、スーパーカーが一堂に集い、美しさ優雅さを競う特別展覧会

『コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026』を開催いたします。

世界最高峰の芸術的名車と古都奈良の歴史が織り成す世界遺産を舞台にして開催される時代を超えた華麗さの競演です。

■公式HP： 【日本語】https://concorsodeleganza.jp/jp/

【英 語】https://concorsodeleganza.jp/

『コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026』とは

※前回“コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2025”の『BEST OF SHOW』受賞車両”1970 ランチア ストラトス HF ゼロ”

コンコルソ デレガンツァ ジャパンは、日本で開催される唯一のインターナショナルなコンクール デレガンスです。優雅さ、伝統、そして芸術性を融合させた特別な存在です。ヨーロッパにおける伝統的なコンクール・デレガンスの精神を、日本文化の視点から再解釈することで、これまでにない全く新しい、唯一無二のコンクールとして世界的に高く評価されています。

本イベントは、FIVA（Federation Internationale des Vehicules Anciens）より日本で唯一公式に認定された国際プレミアムイベントであり、アジアにおける最も格式高いコンクール・デレガンスとして確固たる地位を築いています。そして本年からはASI (Automotoclub Storico Italiano) や 1000 Miglia Srl (イタリア本国ミッレミリア) とも公式なパートナーシップを結び、より一層国際的な格式を高め世界基準を日本で体現できるイベントとなっております。

長年にわたり、京都の世界遺産で歴史的建造物である二条城を舞台に評価を高めてきた本イベントは、2025年より同じく世界遺産である奈良の薬師寺へと舞台を移しました。ユネスコ世界遺産の境内では、ライトアップされた幻想的な演出を背景に、自動車史における宝石のような名車が展示され、来場者を非日常の世界へと誘います。そこで行われるランウェイショーは、まさに東洋の神秘と呼ぶにふさわしい光景です。

世界遺産をステージに、長い歴史を超えて輝き続ける名車の中の名車たちが奇跡の集結を果たします。

さらに世界的に高名な審査員たちによる厳正なる審査のもと、自動車の芸術性やエレガンスさが競われる華麗なる祭典が開催されます。

欧米では約100年前から、自動車文化においても、絵画や彫刻などのアートや、伝統工芸と同じように

自動車の芸術性を鑑賞し評する歴史が刻まれてきました。それは自動車が単なる移動願望を満たす乗り物であることを超えて、エンジニアリングやボディフォームなどひとつひとつの分野におけるデザインと技術力の粋を極めた結晶、ある意味「芸術」だったからです。そして、クラフトマンシップを競い、

より優れたものを称える文化が自動車の世界に息づいています。

それが、「コンコルソ デレガンツァ」＝「エレガンスさを競うコンクール」の意味を持つ、華麗で伝統のある文化です。

世界を代表する「コンクール デレガンス」には、イタリア北部のコモ湖畔に建つグランドホテル、

「ヴィラ デステ」で1929年から続く長い歴史をもつ気高き自動車の舞踏会ともいうべき「コンコルソ

デレガンツァ ヴィラ デステ」や、アメリカで全米オープンゴルフ選手権のトーナメントコースとして

知られるペブルビーチ ゴルフリンクスで1950年から開催されているラグジュアリーなクラシックカーの祭典「ペブルビーチ コンクール デレガンス」等があります。コンコルソ デレガンツァ ジャパンは、

これらのヨーロッパ、アメリカに続くアジアを代表するコンクール・デレガンスとしての地位を確立しています。

「一生に一度出会えるかどうか」と言っても過言ではない名車の中の名車が一堂に会し特別展示され、

芸術性と華麗さを競うコンクールが開催されます。

『コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026』開催概要

2016 BEST OF SHOW 【アルファ ロメオ 6C 2500 SS ベルトーネ】2018 BEST OF SHOW 【アルファ ロメオ 6C 2500 SS ヴィラ デステ】2019 BEST OF SHOW 【ランボルギーニ 350 GT ザガート】

■開催期間： 2026年4月11日(土)・12日(日)

※雨天決行。雨量によって企画内容・車両展示方法の一部変更がございます。

※小学生以下のお子様のご入場は夜間イベント実施及び、展示車両の移動による危険防止のため、

お断りさせていただきます。

※中学生以上19歳以下の方は、各チケットでご入場可能ですが保護者同伴の上、ご入場ください。

■会場：世界遺産 法相宗大本山 薬師寺（奈良県奈良市西ノ京町457）

【玄奘三蔵院伽藍エリア・白鳳伽藍エリア】

■主催：コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026 実行委員会

■後援：

在日イタリア大使館

FIVA (Federation Internationale des Vehicules Ancients／国際クラシックカー連盟）

ASI (Automotoclub Storico Italiano／イタリア クラシック自動車連盟)

CCCJ (The Classic Car Club of Japan／日本クラシックカークラブ）

■特別協賛：獺祭

■パートナー：

1000 Miglia Srl、CLASSIC DRIVER、ZAGATO、

Registro Internazionale Touring Superleggera、

AUTO GLYM、MOTUL、LASVIT、JFE Luxe

■Founder/CEO

木村 英智

■顧問＆審査委員長

中村 史郎

(SN DESIGN PLATFORM CEO、 CCCJ会長、

元日産自動車 専務執行役員・チーフクリエイティブオフィサー)

■審査委員長

JPラトゲン (Classic Driver CEO)

■Executive Advisor

クリスチャン フィリップセン

(The Peninsula Classics Best of the Best Awards創設メンバー、

International Chief Judge Advisory Group創設メンバー)

コラード ロプレスト

(世界的著名ヴィンテージカーコレクター・研究家、ロプレストコレクション)

■Global Selection Committee

アネット アバチ (RMサザビーズ ドイツ担当シニアVPセールス)

■Japan Selection Committee

岡田 邦雄、西川 淳、越湖 信一、森 敏享、佐藤 有悦

■審査員

アルベルト スクロ (FIVA&ASI会長)

アレッサンドラ ジョルジェッティ (レジストロ トゥーリング スーパーレッジーラ Vice President) アンドレア ザガート (ザガートCEO)

ドゥッチオ ロプレスト (RMサザビーズ 中東・北アフリカ地域統括責任者)

ファビオ フィリピ―二 (カーデザイナー兼デザインストラテジスト、

元ピニンファリーナ クリエイティブディレクター)

フランチェスカ パロリン (ミッレミリアSRL 最高執行責任者)

奥山 清行 (Ken Okuyama Design CEO 、元ピニンファリーナ クリエイティブディレクター)

■開催スケジュール：

2026年4月11日(土)

9:00～17:00 出品車両展示＆審査（玄奘三蔵院伽藍エリア／ショーフィールド）

コンクール出品車両を展示しながら、世界各地で開催されているコンクールにおいて実績のある専門の審査員達により、芸術・歴史的価値の高さを厳正に審査し、様々な賞を表彰する翌日の「アワードセレモニー」へと続きます。

17:00～22:00 ナイトタイムスペシャルセレブレーション（白鳳伽藍エリア）

入場後の夕焼けの美しい時間に始まり、日没後の“マジックアワー”を経て、夜間は通常非公開である薬師寺白鳳伽藍(はくほうがらん)にて特別に開催される、非日常を超えた言葉にできないスペシャルパーティーです。目の前に浮かぶのは世界遺産に散りばめられた世界の名車達。時空を超えた特別な体験を持ち帰っていただけます。

※マジックアワー：日の出前や日没後の幻想的な明るさが数十分続く時間帯。魔法のように美しい空や風景が見られることから“マジックアワー”と呼ばれています。

※会場内は各チケットにより「一般入場エリア」「VIPエリア」「プレミアムVIPエリア」に分かれており、対象のサービスが異なります。

ランウェイショー（白鳳伽藍エリア）

コンクールに出品される名車達を一台一台紹介する晴れの舞台。特設ステージで、“動く芸術品”となる名車によるランウェイショーは必見です。

※会場内は各チケットにより「一般入場エリア」と「VIPエリア」に分かれており、対象のサービスが異なります。

2026年4月12日(日)

5:30～8:30 モーニングタイムスペシャルセレブレーション（白鳳伽藍エリア）

日の出前の“マジックアワー”に始まり、日の出を通して、早朝は通常非公開である世界遺産でのモーニングタイムです。薬師寺の荘厳な春景色の中で優雅な世界観に身をゆだね、華やかで非日常の世界を満喫することができます。ここでも時空を超えたアートの共演を存分にお愉しみください。

※会場内は各チケットにより「一般入場エリア」と「VIPエリア」に分かれており、対象のサービスが異なります。

9:00～17:00 出品車両展示（玄奘三蔵院伽藍エリア／ショーフィールド）

モーニングタイムスペシャルセレブレーションから玄奘三蔵院伽藍エリアに移動し、1日目に続き出品車両を展示公開いたします。

11:00～13:00 アワードセレモニー（白鳳伽藍エリア）

美しさ、優雅さ、ヒストリーを兼ね備えた名車の頂点を競い合う“華麗なる名車の祭典”クライマックスとなる審査結果の発表および表彰式が催されます。厳正な審査の上で各部門のクラス賞が決まり、その中から最優秀賞である「ベストオブショー」が選ばれます。

※出品者及び関係者のみのご参加となっており「一般入場チケット」及び「VIPチケット」購入者はご参加いただけません。

■各種入場チケット（公式HP: https://concorsodeleganza.jp/jp/ にて販売中)

◆一般入場チケット：１名様18,000円(税込)／ご利用可能エリア【一般入場エリア】

4月11日(土)

＊「ショーフィールド＆審査」

＊「ナイトタイムスペシャルセレブレーション」

＊「ランウェイショー」

4月12日(日）

＊「モーニングタイムスペシャルセレブレーション」

＊「ショーフィールド」

◆VIPチケット： １名様77,000円(税込)／ご利用可能エリア【VIPエリア】【獺祭ナイトラウンジ】

4月11日(土)

＊「ショーフィールド＆審査」

＊「ナイトタイムスペシャルセレブレーション」

＊「ランウェイショー」VIPエリアでの観覧

＊「獺祭ナイトラウンジ」で日本酒「獺祭」各種ドリンクサービス

＊その他、当日ご用意のVIPサービス提供

4月12日(日）

＊「モーニングタイムスペシャルセレブレーション」

＊「ショーフィールド」

＊「お写経 般若心経」体験 任意参加(両日中1回限り）

＊その他、当日ご用意のVIPサービス提供

特別協賛『獺祭』

■「獺祭ナイトラウンジ」でお楽しみいただける日本酒「獺祭」からのコメント

より美味しい酒を探求し、変化し続ける事が新しい伝統を創ると考え、わたしたちは酔うためではなく、楽しむためのお酒を求めて、「美味しい」と信じる純米大吟醸「獺祭」を醸しています。

日本一の人数となる200人の蔵人が、日々酒造りの進化に挑戦し続けて、2023年春にはニューヨークに酒蔵が完成。日本と同様に山田錦のみ、純米大吟醸のみでアメリカで酒造りを開始しました。造る酒は、DASSAI BLUE。

山口県岩国市の山奥にある酒蔵で造られた獺祭は現在世界約40ヵ国以上で愛され、人生に楽しみと彩りを与える酒蔵であることを目指しています。

そんな獺祭が世界中からVIPゲストが集まる、コンコルソ デレガンツァ ジャパンにホスピタリティーパートナーとして特別協賛させて頂くことになりました。コンコルソ デレガンツァ ジャパンのコンセプトとに合わせて、日本酒を通じた日本文化による最高のおもてなしで盛会の一翼を担いたいと思います。

以上

イタリアと日本の外交関係樹立160周年 記念イベント

在日イタリア大使館は、2026年4月11日および12日に開催される「コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン」に後援いたします。

「コンコルソ・デレガンツァ」とはイタリア語で、ヴィンテージカーの美しさや優雅さを競う催しを指し、イタリアにおいておよそ100年前から受け継がれてきた伝統文化です。「コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン」は、世界中から名車が集うイベントであり、その約70％がイタリア車で構成されています。また、他国の車両であっても、多くはイタリアのカロッツェリア（デザイン工房）によってデザインされています。

本イベントには、ASI（Automotoclub Storico Italiano）、1000 Miglia Srl、ZAGATO、

Registro Internazionale Touring Superleggeraなど、イタリアの主要団体が関わっています。

さらに、FIVA（Federation Internationale des Vehicules Anciens／国際クラシックカー連盟）においては、現在本部がイタリアに置かれ、会長もイタリア人が務めています。

このたび在日イタリア大使館は、本企画をイタリアと日本の外交関係樹立160周年を記念するイベントの一環として後援いたします。

この記念は、1866年8月25日に日本とイタリアの間で最初の通商友好条約が締結されたことに由来します。当時、イタリア代表団はイタリア海軍の艦船「マジェンタ号」に乗って横浜港に到着し、両国間の正式な外交関係の礎を築きました。

コンコルソ・デレガンツァ・ジャパンのトロフィーについて

コンコルソ・デレガンツァ・ジャパンでは、「ベスト・オブ・ショー」および各クラス優勝者にトロフィーが授与されます。

これらのトロフィーは、世界各国のコンクール・デレガンスにおける「ベスト・オブ・ショー」受賞車の中から選出される最高位の称号「ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」に贈られるものと同様、LASVIT によって制作されています。

本取り組みは、アジアを代表するコンコルソ・デレガンツァ・ジャパンが世界最高峰の評価軸を志向する姿勢に呼応し、LASVITの支援により実現したものです。

■ LASVIT（ラスビット）について

LASVITはチェコ発のガラスブランドであり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されているチェコの伝統的ガラス工芸に根ざしたボヘミアンクリスタルのクラフトマンシップを基盤としています。そこに現代的なデザインと技術を融合させることで、空間に静謐で詩的な存在感をもたらす作品を生み出しています。

活動領域は照明にとどまらず、アートファサードやアートウォールへと拡張しており、チェコ本社の建築自体もガラスで構築されるなど、素材の可能性を体現するブランドとして評価されています。これまでに、隈研吾、ザハ・ハディッド、カンパナ・ブラザース、アリック・レヴィ、nendo、ヤブ・プッシェルバーグ、ロックウェル・グループ など、世界的な建築家・デザイナーとの協働により、多くの革新的プロジェクトを実現してきました。

また、LASVITは空間全体の体験価値を高めるインスタレーションを得意とし、ラグジュアリーホテル、レジデンス、クルーズ船、プライベートヨットといった分野において豊富な実績を有しています。海の情景から着想を得た特注ガラス作品により、空間に一体感と静けさをもたらす演出を行っています。

その代表例として、ザ・リッツ・カールトン・ヨットの最新船「Luminara」では、海上空間に呼応した特注照明およびガラス作品を提供し、ラグジュアリークルーズ体験の質を高めています。さらに、国連関連施設に収蔵されたハーバリウム作品や、トップ・オブ・ザ・ロック展望台 に設置されたインスタレーションなど、文化施設や都市の象徴的な空間にも展開しています。

加えて、ティファニー、カルティエ、ノブ、ザ・ペニンシュラ、コンラッド をはじめとする世界各地のラグジュアリープロジェクトに参画しており、日本国内においてもフェアモント東京やJWマリオット・ホテル東京などの開発に関わっています。

『コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2025』の様子

モーニングタイムセレブレーションの様子ナイトタイムセレブレーションの様子ショーフィールドショーフィールド審査風景モーニングタイムセレブレーションの様子ナイトタイムセレブレーション・ランウェイショーの様子ナイトタイムセレブレーション・ランウェイショーの様子ショーフィールド表彰式の様子