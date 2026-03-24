CATVアプリの「毎日使う理由」を創出。広告・課金なしの16種ゲームWeb連携システム「ShuGo!」をグローバルメディアラボが販売開始

株式会社グローバルメディアラボ

株式会社グローバルメディアラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳永 慶一郎）は 、合同会社ダイスコネクティング（本社：東京都台東区、代表社員：𥔎木 正博）が提供する、顧客集客システム「ShuGo!（シューゴー）」をケーブルテレビ事業者（以下、CATV）向けに販売開始いたします。

本サービスは、CATVが提供するスマートフォンアプリや公式LINEリッチメニューに、Web連携のみで16種類のカジュアルゲームを簡単に組み込めるソリューションです。広告や課金を一切排除した安心設計により、アプリの付加価値を飛躍的に向上させ、加入者の継続的なアプリ利用を促進します。

■ 開発の背景：CATVアプリや公式LINEの「接触率向上」が課題

現在、多くのCATV事業者が地域情報や防災情報を配信する自社アプリや公式LINEを展開していますが、「情報更新の負担」や「災害時以外の利用低迷」など、ダウンロード数や日々の接触率（アクティブユーザー数）の伸び悩みが共通の課題となっています 。

「ShuGo!」は、日常的に楽しめるゲームコンテンツをフックに、自社アプリや公式LINEを「いざという時に開くもの」から「毎日楽しく使うもの」へと変容させ、これらの課題を解決します 。

ShuGo!トップ画面二角取りソリティアダーツスイーツ神経衰弱あさがお観察日記スケボーマン脳トレ羊飼い豆の木ジャンプ目指せホームラン王もぐらちゃんたたきダッシュボード

■ 顧客集客システム「ShuGo!」の3つの特徴

１．既存アプリやLINEリッチメニューへ「Web連携」で即導入可能

すべてのコンテンツがWebベースで動作するため、アプリの大幅な改修は不要。Webリンクを設定するだけで、16種類の多彩なゲームをシームレスに提供できます。

２．シニア・子供も安心の「完全広告なし・課金なし」設計

誤操作による課金や、不適切な広告表示の心配が一切ありません。CATVの主なターゲットであるシニア層やそのお孫様まで、家族全員が「知的刺激」を伴う脳トレとして安心して楽しめます。

３．利用者分析ができるダッシュボード

リアルタイムでゲームの利用数やユーザーの動向を把握できる管理画面を提供。どのゲームが人気か、いつアプリが開かれているかを可視化し、アプリ運営のPDCAを強力にサポートします。

その他、お知らせ機能、ポイント機能、クーポン機能、自社キャラクターへの変更サービスなどもございます。

【搭載コンテンツ例】

リバーシ、二角取り、ソリティア、ポーカー、大富豪、五目並べ、もぐらたたき、16パズル等

【合同会社ダイスコネクティング 代表社員 𥔎木 正博氏のコメント】

「『ShuGo!』は、単なるゲーム集ではなく、企業の『顧客接点』をより強固にするための集客・エンゲージメントツールです。グローバルメディアラボ社が持つCATV業界への深い知見と、弊社のシステムを掛け合わせることで、地域住民の皆様に愛されるデジタルプラットフォームの構築を支援いたします。」

【株式会社グローバルメディアラボ 代表取締役 徳永 慶一郎】

「スマホ無料ゲームの多くは、広告や意図しないサイトへの誘導がつきものですが、操作に不慣れなシニアの方々には大きな障壁でした 。本サービスは、CATV事業者様が『安心・安全』というブランドを保ったまま、アプリの付加価値を最大化できる最適解です。認知症予防に繋がる脳トレ要素も備えており、シニアからお子様まで安心して遊べます。これからも、地域社会の健康と豊かな生活に貢献して参ります 。」

■合同会社ダイスコネクティング について

顧客エンゲージメントを高めるWebシステムの開発・提供を行う。独自のゲーミフィケーション技術を活かした集客ソリューション「ShuGo!」を展開

■株式会社グローバルメディアラボ について

2025年創業、コネクテッドテレビ向けアプリ開発・提供を行うスタートアップ。テレビを通じて地域の健康と豊かな生活を支援するITソリューションを提供

■連絡先

株式会社グローバルメディアラボ

広報担当：info@globalmedialab.co.jp