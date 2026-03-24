【4/16開催】バックオフィスの「手作業」をゼロへ。インゲージとサイオステクノロジーが共催ウェビナーを開催

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォ-ム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也、以下インゲージ）は、2026年4月16日（木）、サイオステクノロジー株式会社と共同で、バックオフィス業務の自動化をテーマにした無料ウェビナー「バックオフィスを『手作業から解放』する自動化の最適解」を開催することをお知らせいたします。

https://ingage.jp/relation/event/260416/

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催の背景

労働人口の減少に伴う「働き方改革」や「DX推進」が急務となる中、企業のバックオフィス部門では依然として煩雑な申請フローや、社内外から繰り返される定型的な問い合わせ対応に多くの時間が割かれています。「またこの作業か……」というルーチンワークの積み重ねは、担当者の心理的負担を増大させるだけでなく、組織全体の生産性を著しく阻害する要因となっています。

◆登壇内容

本ウェビナーでは、こうした「終わりの見えない手作業」からバックオフィスを解放するための具体的な解決策を提示します。ワークフローの自動化に強みを持つサイオステクノロジーと、コミュニケーションの資産化（コムアセット）を推進するインゲージが登壇。現場の負担を劇的に軽減し、本来注力すべき創造的な業務にリソースを割くための「自動化の最適解」を、実践的な視点で解説します。

＜登壇者＞

ー『またこの作業か…』をもう繰り返さない。グルージェントフローで実現するワークフロー自動化の最適解。

サイオステクノロジー株式会社 Gluegentサービスライン セールスイネーブルメント 楠田 祐介氏

ー社内・外からの『同じ質問』をゼロに。問い合わせ対応を資産に変えるチーム管理術

株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター 佐竹彩華

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/278_1_492fbf70e03c351c4cfa36164c3fff4d.jpg?v=202603241051 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp