横浜の馬車道に中華『甘太郎食堂』がグランドオープン！

株式会社コロワイドダイニング

コロワイドグループの株式会社コロワイドダイニング（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：頼住 厚哉）は、2026年3月30日（月）に中華「甘太郎食堂」を馬車道にグランドオープン致します。

【昭和の雰囲気を感じる本格町中華】

甘太郎食堂は、「街ゆく人々の心と胃袋を満たす町中華」をコンセプトに、早い・旨い・ボリューミーなメニューを展開。定番のラーメンをはじめ、チャーハン、レバニラ炒め、麻婆豆腐はもちろん、変わり種のこしょうそばや、町中華のカレーライス、ふわとろアーモンドプリン～黒豆のせ～など、オリジナルメニューを取り揃えています。外観には昭和を感じさせる、昔ながらの商品サンプルディスプレイを採用し、出前にはアルミ製出前箱（おかもち）の昭和スタイルでお客様へ商品をお届け致します。

甘太郎餃子【名物は大きめサイズの「甘太郎餃子」】

直径約12cm、厚さ1mmの“特注皮”を使用した見た目は、テーブルに並んだ瞬間から視線を独り占め。さらに、豚肉・キャベツ・にら・玉ねぎ・春雨・椎茸・クワイを包み込んだ肉汁溢れる「甘太郎餃子」は、ごはんのお供にはもちろん、ビールのおつまみとしても美味しくお召し上がりいただける味付けとなっております。当店でしかお召し上がりいただけない【名物】「甘太郎餃子」を是非、お試しください。

メニュー抜粋甘太郎丼甘太郎丼

ごはんの上に特大チャーシューと目玉焼きが乗った一押しのオリジナル。豪快に全部の具材を混ぜて食べるのが甘太郎流です。

サンマーメンサンマーメン

横浜が発祥とされる神奈川県のソウルフード。高温で炒めたシャキシャキ野菜と豚肉のあんがドッサリ乗った大満足の1杯です。

チャーハンチャーハン

しっかり味のチャーシューとふんわり玉子が絶妙にマッチ。ほんのり効いた塩気と醤油の香ばしさが、ごはん一粒一粒にしみわたり、レンゲが止まらなくなります。しっとり＆パラパラに仕上げた町中華のド定番メニューです。

【店舗データ】

■店名：甘太郎食堂 馬車道店

■住所：神奈川県横浜市中区相生町5丁目80番地

■電話番号：045-263-6295

■営業時間：11:00~23:30 （出前対応：11:00~22:00）

■席数：55席

外観内観

【株式会社コロワイドダイニング】

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12F

事業内容 ：飲食店の経営

代表者名 ：代表取締役社長 頼住 厚哉

ホームページ：https://www.cw-dining.co.jp/

【株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO, LTD.）】

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗（2025年6月末時点）

ホームページ：https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。