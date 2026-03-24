生成AIを活用した「PC6台同時キッティング」の効率化モデルを実証

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役：山岸 真也）は、顧客のPCキッティング（セットアップ）業務において、生成AIを活用した作業効率化の検証を実施しました。 本検証では、専門の熟練担当者ではないスタッフが、自身の並行処理能力を最大限に活かしつつ、補助的に生成AI「Gemini」等を活用。「手順書外の不明点」をAIで即座に解消することで、1人で6台のPCを同時にセットアップするという高負荷なミッションを完結させました。

全社的なDX推進と業務効率化を模索する中で、「約90台に及ぶ大量のPCセットアップ時に多発する、

細かなエラーへの即時対応と生成AIの相性が極めていい」ということが、先月の実証運用を通じて明らかになりました。

■キッティング現場を襲う「納期の壁」と約90台大量導入の現実

PCセットアップ業務において、最も高い障壁となるのが「タイトな納期」と「膨大な出荷台数」の両立です。今回の実証ケースでは、顧客の合計約90台という大規模なPC入れ替えに伴うキッティングを実施しました。これらは各拠点への配送スケジュールや、業務に支障を出さないための切り替え期限が定められていました。

この90台という膨大な物量を限られた期間内で完遂させるためには、従来の「1台ずつ確実に行う」手法では物理的に間に合いません。そこで、現場では「1人で6台を同時並行で回す」という極限の効率化を余儀なくされました。しかし、6台同時操作は1台でも「手順書外のエラー」で手が止まれば、芋づる式に全台の進捗がストップし、即座に全拠点の納期遅延に直結するハイリスクな戦いでもありました。このプレッシャーを突破し、90台を確実に完納するための「切り札」として導入されたのが、生成AIによるサポートです。

■ 問題の深刻さ：キッティング現場に潜む「見えない工数」

PCセットアップ業務は一見定型作業に見えますが、実際には手順書通りに進まない「判断の停滞」がコストを増大させています。



１．マニュアル外のイレギュラーとOSの進化

OSの頻繁なアップデートにより、マニュアル内のボタン名称や設定項目の場所が実際の画面と異なるケースがあり、大きな障壁となっています 。

２．検索コストの増大と属人化

不明点を検索エンジンで調査する場合、自社環境に適した正解に辿り着くまで平均１０分～１５分を要し、作業効率を低下させます。

３．現場判断のブラックボックス化

キッティング中の細かな判断（どの設定を選ぶか等）は作業者の勘に頼りがちで、後から「なぜそうしたか」を追うのが困難です。（AIとの対話記録を残すことで、判断基準を可視化できます。）

■ 1人6台同時キッティングが「極限のマルチタスク」である理由

本検証における「1人で6台同時進行」という数字は、単なる作業量の多さではなく、技術的に非常に高いハードルをクリアした結果です。

１．多重進捗管理

PC1台のセットアップには、OSのライセンス認証、セキュリティ設定、固有のソフトウェアインストールなど、数十ステップの判断が伴います。これを6台同時に行うことは、常に6系統の異なる進捗状況を記憶・管理することを意味し、通常は1台のミスが全台に波及するリスクを伴います。

２．タイムスロット設計

通信待ちや再起動といった「PC側の待ち時間」の隙間に、別の機体の設定を差し込む「秒単位のパズル」のような作業精度が求められます。わずかな判断の迷いが、全ての作業を停滞させるボトルネックとなるため、高度な集中力が必要不可欠です。

３．連鎖的な停滞を防ぐ「エラーの即時切り離し」

6台並行していれば、必ず1台はマニュアル通りにいかない「個体差」や「エラー」を吐き出します。1台のトラブル調査で手が止まれば、残りの5台は放置され、作業効率は劇的に低下します。今回、AIを「即時回答のパートナー」とすることで、この連鎖的な停滞を低減することに成功しました。

■ 作業効率の比較

従来の方法と生成AIを活用した時の比較です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92212/table/105_1_3cbcaa9ec3b7464fb1e3b2af8096126f.jpg?v=202603241051 ]

■ 何をどう解決したか：実証の全容

今回の作業は、標準的な手順書をベースに進められました。しかし、作業を進めていくと実際は手順書に記載のないイレギュラーが多発します。そこをAIでどう突破したかを整理しました。

１．手順書外のイレギュラー対応

OSのバージョン違いによるUI変更や、特定の個体で発生するエラーに対し、AIが即座に原因を推定。検索エンジンを巡る時間を大幅に短縮しました。

２．多台数並行時の「判断コスト」の削減

6台を同時に操作する過酷な状況下では、一瞬の迷いが全体の遅延を招きます。AIを「判断のセカンドオピニオン」として置くことで、作業の負荷を軽減しました。

３．エラーメッセージの即時解析

「エラーになります」という曖昧な状況から、具体的なコードや行番号をAIに明示することで、修正・対応のサイクルを劇的にスムーズにしました。

■実証によって得られた「実践的メリット」

ここではキッティング作業で生成AIを活用したメリットを記述します。

１．「待ち時間」の撤廃による高速展開

エンジニアの手を借りずに、現場担当者だけで「自己完結」して6台同時設定ができることは、大量導入時の致命的なボトルネックを解消します。

２．作業品質の標準化と「手順書の動的更新」

AIが提示した解決策をそのまま最新の「補足マニュアル」として蓄積。マニュアルが陳腐化（古くなること）するスピードを、AIの活用で上回ることができます。

３．「属人化」を排除し、誰でも1人で複数台を捌ける体制へ

従来、複数台のPCを同時にセットアップする業務は、現場の勘や「慣れ」に頼る部分が大きく、特定の人に負荷が集中しがちでした 。 今回、生成AIを「横にいる相談相手」として配置したことで、専門職ではないスタッフでも、迷う時間を最小限に抑えて6台同時に完結できることが実証されました 。これにより、急な大量発注や担当不在時でも、現場のガッツとAIのサポートで業務を止めない「しなやかな体制」が構築できます 。

■日常業務への波及：ヘルプデスク・問い合わせ対応への即時展開

今回のキッティング実証で得られた知見は、すでに日々の社内問い合わせ対応（ヘルプデスク業務）においても実用レベルで活用されています。

１．「これ、どうすればいい？」への即時回答

問合せで寄せられる日常的なPCのトラブルに対して、生成AIを一次回答の補助として活用。従来なら数十分を要していた調査・回答作成が、数分で完結するフローを構築しています。

２．専門外領域のサポート品質向上：

担当者の専門領域外の技術的な問い合わせに対しても、AIが「考えられる原因」と「確認すべき項目」を整理して提示。回答のばらつきを抑え、属人化を防ぐ効果を現在進行形で実感しています。

現場エンジニアスタッフのコメント

作業の大部分は自分の手と気合で進めました。しかし、1人で6台ものPCを同時に相手にする際、一番怖いのは『不測の事態で全体の流れが止まること』です。

今回、生成AIを傍らに置いたことで、『何かあってもすぐに聞ける』という安心感が生まれ、迷いなく手を動かし続け、6台同時のキッティングを完結させることができたと感じています。

まとめ：生成AIがもたらす「現場主導型DX」の可能性

最新OSの仕様変更や手順書にないエラーに対しても、AIという「即時相談窓口」を置くことで、作業の停滞（ボトルネック）を完全に排除できました。 本来、1人での同時進行が困難な「PC6台の並行キッティング」を完結できたことは、個人の集中力とAIの判断支援が掛け合わさることで、業務効率が飛躍的に高まることを示しています 。専門知識の有無に関わらず、AIのサポートによって「誰でも高品質な作業を完遂できる」体制が見えたことは、将来的なコスト削減と人材活用の柔軟性に大きく寄与すると考えています。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」、勤怠管理システム「R-Kintai」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

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