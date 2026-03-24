【ベアフットシューズ】Topo Athletic(R)より、素足感覚を追求した新モデル「CONNECT」が3月25日(水)登場！ミッドソールを排除し、地面をダイレクトに感じることが出来る一足

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ発のフットウェアブランド「Topo Athletic(R)（トポアスレチック）」より、待望のベアフットシューズモデル「CONNECT（コネクト）」を3月25日(水)に発売いたします。

新モデル「CONNECT」は、ブランドコンセプトである“ナチュラルランニング”を最も体現した一足です。過度なクッションに頼らず、足裏から伝わる地形の変化を楽しみ、身体本来のバランス能力を培う設計となっています。

CONNECTの主な特徴

１. 究極の接地感を生む「スタックハイト5.5mm」

最大の特徴は、ミッドソールを排除したプラットフォーム。インソールを外すと靴底はラバーとストローベルボードのみとなり、わずか5.5mmという驚異的な薄さを実現。地面とダイレクトに繋がる、これまでにない接地感を体験できます。

２. 多様な地形に対応する「Vibram(R) XS Trek」

アウトソールには、信頼のVibram(R) XS Trekを採用。2mmのラグが、トレイルから未舗装路まで、あらゆる路面で優れたグリップ力と耐久性を発揮します。

３. 高いフィット感と通気性を両立したアッパー

しっかりと編み込まれたエンジニアードメッシュアッパーが、足をしっかりとホールド。激しい動きの中でもズレを防ぎつつ、長時間の使用でも蒸れにくい高い通気性を確保しています。

４. 自然な足運びをサポートする「0mmドロップ」

踵とつま先の高低差がない0mmドロップ設計を採用。人間本来の姿勢を保ち、ナチュラルな歩行・走行を促します。

商品詳細

トレイルランニングやハイキング、日々のワークアウトにおいて、足本来の機能を生かした究極の素足感覚を追求。 地面と足裏をダイレクトに繋ぐ（CONNECTする）、ミッドソールを排除した極薄のプラットフォーム設計により、路面の細かな変化をダイレクトに捉えます。そして、アウトソールのVibram(R) XS Trekがあらゆるコンディションでも確かなグリップ力を発揮します。

■Men'sBlack/Gum■Women'sGrey/Grey

税込価格：20,900円

サイズ展開：MEN’S 25.0～29.0,30.0cm、WOMEN’S 22.5～25.0cm

Topo Athletic(R)(トポアスレチック)

Topo Athletic(R)(トポアスレチック)の創設者トニー・ポストは大学で陸上部に所属、CEOを務めたVibram USAにて「Vibram FiveFingers」を手掛けるなど、ランニングシューズ業界に革命をもたらす存在となりました。その後、度重なるケガに悩まされた自身の経験から「もっと自然に走れるランニングシューズ」を生み出すブランドとして、2013年にTopo Athleticを創設。「To help you move better(人々のより良い動きをサポートする)」というミッションを掲げ、足と身体をより自然に動かすことができる快適なシューズを世界中のランナーに提供しています。35年以上のシューズ開発・製造の経験を生かしたTopoは確固たるポジションを確立、一部のモデルでは全米足病医学協会(APMA)の認証を取得しています。現在アメリカでは大手アウトドアストアのREI、また500以上のプレミアム専門店にて販売されており、ヨーロッパやアジア・オセアニアなどへの進出によって世界規模の成長を続けるグローバルブランド。

オフィシャルサイト :https://www.topoathletic.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/topoathletic.jp?igsh=MTIwMG41MnplMG85cg==