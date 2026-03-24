株式会社ハートビーツ、4/14（火）に「もう人を増やせない情シスへ」属人化・手作業・運用疲弊を止める“現実的な一手”を解説する共催ウェビナーを開催

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年4月14日（火）に 「もう人を増やせない情シスへ

属人化・手作業・運用疲弊を止める“現実的な一手”」と題した共催ウェビナーを主催します。

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260414?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260324

多くの情シス・ITインフラ部門の現場では、人手不足や業務の属人化により、本来注力すべき改善活動や企画への時間が日々の定型作業や障害対応に奪われている現状があります 。

本ウェビナーでは、「情シス業務を見える化・標準化し、誰でも回せる状態をつくる方法」、「標準化された業務を自動化し、人がやらなくていい作業を増やす考え方」、「ITインフラ運用を安定・省力化し、運用を“抱え込まない”体制をつくる実践ポイント」を、現場支援のプロである3社が具体例とともに解説します。



少人数でも回る情シス・ITインフラ運用を実現したい方、”このままでは回らない”と感じている担当者の方が、運用疲弊を止める現実的な一歩を踏み出すために何から着手すべきかを分かりやすく解説します。

ウェビナー概要

▪️セッション Part.1｜株式会社テンダ

「属人化から抜け出す第一歩 -情シス業務を“使われる形”で見える化・標準化する方法-」



▪️セッション Part.2｜オートロ株式会社

「人がやらなくていい業務を増やす -情シス業務自動化（RPA）を成功させる考え方-」

▪️セッション Part.3｜株式会社ハートビーツ

「運用を“抱え込まない”という選択 -ITインフラ運用を安定・省力化する実践ポイント-」

▪️質疑応答

本ウェビナーで学べること

このような課題をお持ちの方におすすめ

ウェビナー概要

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260414?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260324- 業務の標準化：属人化を解消し、誰でも滞りなく対応できる体制をつくる方法- 作業の自動化：RPA等の活用により手作業を削減し、業務を効率化させる考え方- 運用の外部活用：ITインフラの安定稼働と、担当者の負荷を軽減するための実践ポイント- リソースの創出：日々の運用業務を整理し、本来注力すべき改善活動に時間を作る方法- 体制改善の事例：現場支援の専門家が教える、少人数の組織でも回るIT運用の進め方- 日々の運用・問い合わせ対応に追われ、本来の業務が回らない- 情シス業務が属人化しており、マニュアル化や引き継ぎができていない- 定型作業が多く、IT戦略の策定や改善活動に時間を割けない- インフラ監視や障害対応を自社で抱え込み、現場が疲弊している- 人を増やさずに、少人数の体制で効率的に組織を成長させたい

▪️タイトル：「もう人を増やせない情シスへ 属人化・手作業・運用疲弊を止める“現実的な一手”」

▪️開催日時：【ライブ配信】2026年4月14日 （火）11:00~12:00



【アーカイブ配信】2026年4月16日（木）12:00～13:00、15:00～16:00

2026年4月22日（水）12:00～13:00、15:00～16:00



【オンデマンド配信】2026年4月29日（水）～5月6日（水）まで

※GW期間中、いつでもご視聴可能です！

▪️参加費：無料

▪️定員：100名

▪️主催：株式会社ハートビーツ

▪️お申し込みURL：https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260414?organizationId=2337

登壇者プロフィール

株式会社ハートビーツ

マーケティングチームマネージャー

谷川 隼人

EC・金融のマーケティングに携わり、2024年にハートビーツに入社。

お客様の声から得られたインフラ運用の"リアル"を元に各種ウェビナーに登壇中。

株式会社テンダ

ビジネスプロダクト営業統括部 副統括部長 兼 セールス部長

根地戸 謙二

飲食店勤務や製造業派遣の営業担当を経て、2019年にテンダに入社。

Dojoシリーズのフィールドセールス、インサイドセールス、マーケティング部門などの幅広い分野を経験し、現在はプロダクト部門全般の責任者を務めている。

オートロ株式会社

セールスディレクター

石塚 愛弓

2022年にオートロ株式会社に入社。

フィールドセールスとして新規商談・既存顧客へのアップセル提案、営業活動の効率化に関するプロジェクトに携わる。

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260414?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260324

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/93709)