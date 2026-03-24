いつも、TikTok Shop公式イベントに登壇 ── TSP・CAP・TAP全パートナー制度でトップクラスの実績とノウハウを紹介

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本守、以下、「当社」）は、2026年3月18日に東京都日本橋にて開催されたセラーとクリエイターの協業機会を提供するマッチングイベントにおいて、ソーシャルコマース事業責任者およびグループ会社代表の藤瀬公耀が登壇したことをお知らせいたします。

■ 登壇の背景

当社は、TikTok Shopが提供する3つのパートナープログラムすべてにおいて重点的に活動しており、それぞれでトップクラスの実績を有しています。

この実績が評価され、TikTok Shop公式パートナーイベントへの登壇招待を受けました。

■ 登壇タイトル：itsumoのTikTok Shopご支援幅と実績

藤瀬は、当社グループが展開するTikTok Shopの包括的な支援体制について講演しました。

当グループは以下の3つのパートナー制度すべてに参画し、企業支援からクリエイター支援まで一気通貫のサービスを提供しています。

- TSP（TikTok Shop Partner）── 企業支援のパートナーブランド・セラーのTikTok Shop出店支援およびマーケティングサポートを提供。戦略設計からストア構築、コンテンツ制作、広告運用、データ分析まで、EC運営に必要な全工程を支援します。- CAP（Creator Agency Partner）── クリエイター支援クリエイター育成・販売促進をサポート。グループ会社であるTikTok Shopで活躍するクリエイター・ライバー事務所「ピースクリエイション」を基盤に、ソーシャルコマースに特化したクリエイター・ライバーのマネジメントおよび育成を行い、ブランドとクリエイターの効果的なマッチングを実現します。- TAP（TikTok Affiliate Partner）── 企業マッチングのパートナー

クリエイターアサインおよびアフィリエイト仲介を担当。ブランドの商品特性に最適なクリエイターを選定・アサインし、アフィリエイトプログラムを通じた効率的な販売促進を支援します。

■ TikTok Shop総合支援の実績

一回のライブコマース施策でGMV3,000万円規模を達成大手ブランドで一週間でGMV2,000万円および動画再生回数1,500万回を達成TikTok Shopを中心としたソーシャルコマースでの月間GMVは単月10億円

■ 今後の展望

当グループは、TSP・CAP・TAPの3つのパートナープログラムを横断的に活用することで、ブランドの出店からクリエイター活用、アフィリエイト展開まで、TikTok Shopにおけるあらゆるニーズにワンストップで対応してまいります。

日本市場におけるソーシャルコマースのリーディングカンパニーとして、さらなる市場拡大と企業・クリエイター双方の成長を支援してまいります。

■ 登壇者プロフィール

株式会社いつも ソーシャルコマース事業責任者 / 株式会社ピースクリエイション 代表取締役社長

藤瀬 公耀（ふじせ こうよう）

TikTok Shopの日本上陸初期からソーシャルコマース事業を牽引。2026年1月には世界最大級のソーシャルコマースイベント「FastMoss Global Short Video Conference and Expo（FGVCon2026）」にも日本のサービスプロバイダーとして唯一登壇し、日本市場における成功モデルをグローバルに発信。TSP・CAP・TAPの3つのパートナー制度すべてにおいてトップクラスの実績を持つ。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社いつも

東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

広報担当：https://itsumo365.co.jp/contact_03.html

株式会社いつもについて

当社は「Eコマースで日本の未来をリードする」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEコマース事業総合支援・D2CおよびEコマースプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「Eコマースで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表電話番号：03-4580-1365

コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/

株式会社ピースクリエイションについて

当社グループであるピースクリエイション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤瀬 公耀）は、当社が14,000件以上のEC・D2C総合支援で培ったノウハウと、グループ会社である株式会社ピースユーが提供する日本最大級のライブコマースアプリ「Peace you LIVE」の運営実績、ならびにライバーとのネットワークを活かした、ソーシャルコマース専門のクリエイター・ライバー事務所です。