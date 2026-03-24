【無料ウェビナー】脱・広告依存！大規模ECが「非指名検索」で新規顧客を増やすためのSEO戦略 を4/8(水)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料ウェビナー】脱・広告依存！大規模ECが「非指名検索」で新規顧客を増やすためのSEO戦略 を4/8(水)に開催いたします。

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こうしたユーザーの具体的な悩みや欲しいものに直結する「非指名検索（一般ワード）」で、貴社の商品は表示されていますか？

指名検索（ブランド名）による集客は安定感がある一方、顧客の獲得には限界があります。

また、非指名キーワードを広告に頼っていることで、広告費の高騰が利益を圧迫している......という企業も少なくありません。

本ウェビナーでは大規模サイト支援の実績豊富なLANYが、膨大な商品ページを武器に変え、自然検索から「買いたい意欲の高い新規ユーザー」を呼び込む具体的戦略を公開。

テクニカルSEOから、2026年最新のAI検索対策（LLMO）まで、今取り組むべき情報設計のすべてを解説します。

開催日時

2026年4月8日（水）12:30～13:00

ウェビナー内容

- オープニング- AI検索時代のユーザー行動の変化- 大規模EC特有の課題- 大規模ECのSEO・LLMO改善の考え方- 大規模ECの改善施策- まとめ

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-04-08

参加費

無料

定員

500名

申込締切

2026年4月8日（水）12時29分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp