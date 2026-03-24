【スピーカーの膨大な資料を収録】19章デバイディングネットワーク、20章エンクロージャー、21章音響測定、22章歴史年表！

株式会社誠文堂新光社

スピーカー開発に携わる技術者、自作アマチュアにとって設計の教科書となる書籍です。

ミスターダイヤトーンと呼ばれる佐伯多門氏が長年にわたって収集した、スピーカーに関する内外の膨大な資料を整理した研究成果を書籍化したものです。

これまで4冊刊行し、本書が最終冊・完結編となります。

19章のデバイディングネットワークでは、内外スピーカーシステムの回路を詳細に紹介し、また使用する素子についても言及しています。

20章のエンクロージャーでは、形状の変遷、板材の素材と加工技術、効果的な補強を追求した測定技術などを紹介しています。

21章では、従来ほとんど公開されてこなかった音響測定技術について、その発展の歴史を機材と無響室、解析方法などを紹介します。

22章では人物と開発したスピーカーにまつわる歴史年表を収録しています。

従来以上に初公開の資料が多く掲載されています。



＼「スピーカー技術の100年」I～IVのプレスリリースはこちら／

『スピーカー技術の100年―黎明期～トーキー映画まで』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000510.000012109.html

『スピーカー技術の100年II 広帯域再生への挑戦』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000845.000012109.html

『スピーカー技術の100年III ステレオの時代と日本製システムの変遷』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001073.000012109.html

『スピーカー技術の100年IV 新素材と新技術による音質の追求』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001295.000012109.html

【目次】

【著者プロフィール】

佐伯 多門（さえき・たもん）

三菱電機で業務および民生スピーカー企画を担当しヒット作を連発。在職中『スピーカー&エンクロージャー百科』（誠文堂新光社）監修。退職後スピーカー技術の研究を、MJなどのオーディオ誌に発表。内外から非常に高い評価を得ている。

2018年『スピーカー技術の100年』、2019年『スピーカー技術の100年II』、2020年『スピーカー技術の100年III』、2022年『スピーカー技術の100年IV』（すべて誠文堂新光社）を刊行。

【書籍概要】

書 名：スピーカー技術の100年Ｖ 完結巻 スピーカーシステムにおける音創りの決め手

著 者：佐伯 多門

仕 様：B5判、272ページ

定 価：5,280円（税込）

発売日：2026年4月3日（金）

ISBN：978-4-416-52572-2

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