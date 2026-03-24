生成AI時代に対応したBtoBマーケティング・営業戦略の再設計支援コンサルティングを提供開始

株式会社ALUHA

BtoBマーケティングコンサルティングを展開する株式会社ALUHA（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：荻野 永策）は、生成AIの普及によって大きく変化しつつあるBtoB購買プロセスに対応するため、「BtoBマーケティング・営業戦略の再設計支援コンサルティング」の提供を開始しました。

BtoB商材では、生成AIを活用して課題整理や製品・サービスの比較検討を行うリードが増えています。この変化により、従来のSEO対策や情報提供型ホワイトペーパーだけでは、リード獲得や育成が困難となっています。

AI時代における技術系BtoB商材の購買プロセスの変化

本コンサルティングサービスは、こうした環境変化を前提に、BtoB企業がこれまで蓄積してきた各種コンテンツ（SEO記事、ホワイトペーパー、営業資料など）の既存資産を活かしながら、AI時代に適したマーケティング・営業戦略へと再設計する支援をいたします。

BtoBマーケティング・営業戦略の再設計支援コンサルティングの詳細ページ

https://btobmarketing.aluha.net/consulting/ai-btobmarketing/

サービス提供の背景

生成AIの登場により、AIが情報を要約するため、「情報を持っている側が有利」という前提が大きく揺らいでいます。AIが情報収集、課題整理、比較検討、意思決定支援を担うようになった結果、BtoB企業には『AIに正しく理解され、適切な文脈で言及・推薦される』ための情報設計が求められています。一方で、「何を変えるべきか判断できない」、「従来施策を続けるべきかどうか」、「コンテンツ資産をどう活用するか」などで悩んでいるBtoB企業が多いのも実情です。

コンサルティングの特徴

本コンサルティングサービスでは、まず顧客の購買プロセスが実際に生成AIの影響を受けているかを調査・分析します。その上で、AI時代を前提としたカスタマージャーニーマップの再設計、マーケティングと営業の役割・連携条件の再定義、ターゲティングおよびポジショニングの見直しを行います。

また、検索キーワードではなく「リードがAIに投げかける質問（プロンプト）」を起点としたコンテンツ設計を行い、AIの回答内で適切に言及される状態を目指します。戦略設計にとどまらず、実行・改善までを伴走支援する点も大きな特徴です。

ただし、いきなり全部同時に見直すことは難しいため、KPIを見ながら優先順位を決め、「やるべきこと」と「まだやらなくてもよいこと」を選定し、徐々にシフトしていくスモールスタート方式をとります。

対象となる企業

今後の展望

- 製造業・IT企業など、技術理解が必要なBtoB商材を扱っている企業- SEOやホワイトペーパーの効果低下を感じている企業- 既存コンテンツ資産を活かしながら戦略転換を図りたい企業- AI時代に営業につながるマーケティングを再構築したい企業

ALUHAでは、本コンサルティングサービスを通じて、BtoB企業が生成AI時代においても持続的に見込み顧客との接点を創出し、成果につながるマーケティング・営業活動を実現できるよう支援してまいります。

会社概要

社名：株式会社ALUHA

本社所在地：石川県金沢市西泉6-163 ALUHA WEST 101

代表取締役：荻野永策

事業内容： BtoBマーケティングコンサルティング、営業戦略コンサルティング

設立： 2003年4月

【弊社のWEBサイト】

株式会社ALUHAの会社概要(https://www.aluha.co.jp/)

ALUHAのコンサルティングサービスの特徴(https://btobmarketing.aluha.net/consulting/)

BtoBマーケティング・営業戦略の再設計支援コンサルティングの詳細(https://btobmarketing.aluha.net/consulting/ai-btobmarketing/)

BtoBマーケティングコンサルティング成功事例(https://btobmarketing.aluha.net/case/customer/)

BtoBマーケティングや営業戦略のセミナー開催事例(https://btobmarketing.aluha.net/case/btob-marketing-seminar/)