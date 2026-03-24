PayPayマネーへチャージができるサービスの開始について

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（代表取締役社長：高橋 照正、以下：サービスブランド「プロミス」）は、キャッシュレス決済の拡大が進む中、更なるお客さまの利便性向上を目指し、プロミスをご利用いただくお客さまの新たなお借入方法としてPayPayマネーへチャージができるサービスを2026年3月23日（月）より開始いたしました。

■サービス概要

プロミスのお借入方法にPayPayマネーへチャージができるサービス（以下：「本サービス」）が新たに加わります。

本サービスでは、プロミスの公式アプリより、お客さまがお借入れいただいた金額を手数料無料で直接PayPayマネーにチャージできます。

本サービスを利用することで、急な資金ニーズの際もＡＴＭで出金する必要なく、スマートフォンひとつでキャッシュレス決済としての活用が可能となります。

■キャンペーンについて

サービスリリースを記念してPayPayアカウント連携キャンペーンを実施します。キャンペーン実施期間中に、エントリーおよびPayPayアカウントの連携を行っていただいたお客さまに、Ｖポイント200ptをプレゼントいたします。

【キャンペーン実施期間】

2026年3月23日（月）～5月31日（日）

今後も、お客さまにより便利で安心してご利用いただける商品・サービスを提供できるよう取り組んでまいります。

（ご参考）PayPayマネーへのチャージ方法

以 上