【Dior】 『JUSTE UNE ILLUSION（原題）』のプレミアにセレブリティが登場

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年3月22日、パリで行われた 映画『JUSTE UNE ILLUSION（原題）』のプレミアにルイ・ガレル、カミーユ・コッタン、アレクシス・ローゼンシュティールがディオールを纏い登場しました。

ルイ・ガレルは、レザーカラーがほどこされたディオールのグリーンウールボンバージャケットに、ブラックのコットンTシャツ、ブラックのウールパンツ、そしてディオールのシューズを合わせました。

カミーユ・コッタンは、ディオールのグレーのコットンシャツにカーキ色のコットンスカート、ディオールのシューズを合わせました。

(C)Getty

アレクシス・ローゼンシュティールは、ディオールのベージュのレザーオーバーシャツに、ブルーのコットンチェックシャツ、ベージュのコットンパンツ、ディオールのシューズを合わせました。

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