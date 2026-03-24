日本限定企画、PLAZA・LOFT・@cosmeで発売中。OFRAのハイライター、韓国で話題の“アイドルツヤ”を叶えるブラシ付き限定キット

WONDER LINE Co.,Ltd.

アメリカ発のプロフェッショナルメイクブランド「OFRA（オフラ）」の日本総代理店であるWONDER LINE株式会社（本社：東京都渋谷区）は、韓国ビューティーシーンで高い支持を集め、ベストセラーとして販売実績を持つハイライターに専用ブラシをセットした日本限定企画品「OFRA MINI HIGHLIGHTER ブラシセット」を、LOFT・PLAZA・@cosmeを中心とした全国のバラエティショップにて発売しました。

近年、ハイライティングメイクは顔全体にツヤを与える演出から一歩進み、目頭や輪郭、ポイントディテールなど、より繊細な表現へと進化しています。

本製品は、少量でもしっかりと発色し、肌に密着することで繊細で立体感のあるツヤを演出できるのが特長。韓国で話題の“アイドルのような輝き”を、自宅でも手軽に再現できる限定セットとして展開いたします。

■商品特徴

本セットは、OFRAを代表するハイライターと専用ブラシを組み合わせた、日本限定の特別キットです。

パウダーでありながら粉っぽさを感じさせないなめらかなしっとりした質感で、肌に溶け込むように密着。内側から発光するようなツヤを演出し、少量でもしっかりと発色する高発色・高密着処方で、立体感のある仕上がりを叶えます。

また、付属の専用ブラシによりムラなく均一に塗布でき、初心者でも簡単に美しいツヤ肌を再現可能です。ブラシはホワイトマットの洗練されたデザインで、持ち運びにも便利な仕様となっています。

カラーは、日本でも人気の高い3色に加え、PLAZA限定セットを含む全4種を展開。透明感を引き出すホワイトパールや、血色感をプラスするピンク系など、肌トーンや仕上がりに合わせて選べるラインナップです。

■セット内容

・ハイライター（3g）＋専用ブラシ

特別企画価格：2,970円（税込）

GLAZED DONUT

PEPPERMINT

PILLOW TALK

CLOUD 9（PLAZA限定）

ハイライターと専用ブラシをセットにすることで、購入後すぐに使用できる手軽さも魅力のひとつです。また、通常価格よりもお得な価格設定となっており、ブランドの人気アイテムを気軽に試せる限定セットとして展開いたします。

■販売店

PLAZAやLOFT、@cosmeなどのバラエティショップから順次展開開始

OFRAとは？

OFRAは、アメリカ・南フロリダに本社を構える革新的なコスメブランドで、1994年にメイクアップアーティストのオフラによって創業されました。最初は美容学校向けに製品を提供し、業界での存在感を高めました。その後、プロフェッショナルメイクアップアーティストやビューティーインフルエンサーから支持を受け、セフォラやブルーミングデールズなどの大手小売店を通じて世界各国に展開されています。

OFRAの最大の特徴は、100%ヴィーガン＆クルエルティフリーであること。動物実験を行わず、最も純粋な原料を使用した製品を提供しています。また、製品はエコにも配慮しており、リフィルの差し替えが可能です。すべて自社工場で開発・製造され、唯一無二の独自処方を実現しています。

WONDER LINE株式会社

【日本総代理店】

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階