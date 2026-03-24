アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦が表紙のプロレス専門誌『Gスピリッツ』vol.79は３月25日（水）発売
・内容紹介
今号では、四半世紀前の日本マット界を本誌独自の視点で検証してみたい。この年の最大のトピックが“世紀のスーパーファイト”アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦であることは間違いないが、新日本プロレス、全日本プロレス、国際プロレスの３団体が鎬を削る中で他にも様々な出来事が起きている。後追い世代のファンも必読！
アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦の実況アナが当時のテレビ局側の内情を明かす
1976年の全日本プロレスは、なぜジャンボ鶴田を猛プッシュしたのか？
上田馬之助の国際プロレス逆上陸が２シリーズで終わった理由とは？
猪木vsアリ戦はリアルタイムで、どう受け止められていたのか？
書籍『Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇』との連動スペシャル企画！
流血ショック死事件が起きた1962年の日本プロレスを詳細に再検証
世界最古のプロレス団体ＣＭＬＬは、なぜメキシコマットを統一できたのか？
80年代に全日本女子プロレスで活躍した山崎五紀が本誌初登場！
“黒い弾丸”ドレル・ディクソンが知られざるエピソードを独白
・目次
［特集］
1976
昭和51年のプロレス
［証言-新日本プロレス編］
舟橋慶一 元『ワールドプロレスリング』実況アナウンサー
［証言-全日本プロレス編］
原章 元『全日本プロレス中継』プロデューサー
［証言-国際プロレス編］
田中元和 元『国際プロレスアワー』チーフディレクター
［座談会 三者三様-拡大版］
昭和51年の勝者は、新日本か全日本か？
門馬忠雄×清水勉×小佐野景浩
［書籍刊行記念インタビュー］
武藤敬司
「外国人レスラー」と「海外のプロレス」を語る【前編】
［インタビュー］
山崎五紀
「全女のプロレス」とは何か？【前編】
［考証］
ルチャ・リブレの起源を紐解く
【後編】初の団体対抗戦は、どこまでがリアルだったのか？
［連載］
第二次黄金時代の力道山
【第４回】「流血ショック死事件」と「校庭プロレス」
［アリーバ・メヒコ］
ドレル・ディクソン
ジャマイカ出身の“黒い弾丸”
その輝かしいスター街道を辿る
【後編】苦難を乗り越えて、闘魂のリングへ
［現地リポート］
ドクトル・ルチャのメキシコ道中記
【後編】ドス・カラスの案内で、３兄弟の生家を訪問！
［原悦生の格闘写真美術館］
第79回「舟橋慶一」
・商品概要
書名：G SPIRITS vol.79（タツミムック）
刊行日：2026年３月25日
判型／頁数：A４／112ページ
定価：1,650円（本体1,500円＋税）
刊行：辰巳出版株式会社
ISBN：978-4777833405
公式HP：http://gspirits.jp/
公式X：https://x.com/g_spirits
公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/
本書の購入はこちらから
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4777833445
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・Gスピリッツ書籍シリーズも好評発売中！
専門誌『Gスピリッツ』に掲載された武藤敬司の証言を一挙収録！ ザ・グレート・カブキ、ケンドー・ナガサキ、カズ・ハヤシ、タイガー服部レフェリーとの対談も加えた充実のアンソロジーシリーズ第３弾！ 平成・新日本プロレス黄金期を振り返る本書のための新録インタビューも追加掲載！
・目次
武藤敬司が“ヤングライオン”だった時代
武藤敬司×ケンドー・ナガサキ
「ムタ誕生前夜」と「ＳＷＳ引き抜き未遂」
月曜夜８時のスペース・ローン・ウルフ
”悪の化身”グレート・ムタの誕生
武藤敬司×ザ・グレート・カブキ
父親から息子に受け継がれたもの
「闘魂三銃士」と「平成・新日本プロレス黄金期」
新日本プロレス時代の“悪の化身”
追悼―“獄門鬼”マサ斎藤との思い出
武藤敬司×カズ・ハヤシ
新生・全日本プロレスの10年間
全日本プロレス～W‐１時代の“悪の化身”
回想―“破壊王”橋本真也との再会と別れ
武藤敬司×タイガー服部
2023年２月21日、蝶野正洋戦で引退
戦評―アントニオ猪木vsモハメド・アリ
戦評―“昭和の巌流島”力道山vs木村政彦
・商品概要
書名：Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇（G SPIRITS BOOK vol.22）
刊行日：2026年3月6日
判型／頁数：A５／232ページ
定価：2,310円（本体2,100円＋税）
刊行：辰巳出版株式会社
ISBN：978-4777833443
公式HP：http://gspirits.jp/
公式X：https://x.com/g_spirits
公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/
本書の購入はこちらから
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4777833445
【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18512954/