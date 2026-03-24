アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦が表紙のプロレス専門誌『Gスピリッツ』vol.79は３月25日（水）発売

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辰巳出版株式会社


・内容紹介



今号では、四半世紀前の日本マット界を本誌独自の視点で検証してみたい。この年の最大のトピックが“世紀のスーパーファイト”アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦であることは間違いないが、新日本プロレス、全日本プロレス、国際プロレスの３団体が鎬を削る中で他にも様々な出来事が起きている。後追い世代のファンも必読！




アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦の実況アナが当時のテレビ局側の内情を明かす


1976年の全日本プロレスは、なぜジャンボ鶴田を猛プッシュしたのか？


上田馬之助の国際プロレス逆上陸が２シリーズで終わった理由とは？


猪木vsアリ戦はリアルタイムで、どう受け止められていたのか？


書籍『Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇』との連動スペシャル企画！


流血ショック死事件が起きた1962年の日本プロレスを詳細に再検証


世界最古のプロレス団体ＣＭＬＬは、なぜメキシコマットを統一できたのか？


80年代に全日本女子プロレスで活躍した山崎五紀が本誌初登場！


“黒い弾丸”ドレル・ディクソンが知られざるエピソードを独白

・目次



［特集］


1976


昭和51年のプロレス



［証言-新日本プロレス編］


舟橋慶一　元『ワールドプロレスリング』実況アナウンサー



［証言-全日本プロレス編］


原章　元『全日本プロレス中継』プロデューサー



［証言-国際プロレス編］


田中元和　元『国際プロレスアワー』チーフディレクター



［座談会 三者三様-拡大版］


昭和51年の勝者は、新日本か全日本か？


門馬忠雄×清水勉×小佐野景浩



［書籍刊行記念インタビュー］


武藤敬司


「外国人レスラー」と「海外のプロレス」を語る【前編】



［インタビュー］


山崎五紀


「全女のプロレス」とは何か？【前編】



［考証］


ルチャ・リブレの起源を紐解く


【後編】初の団体対抗戦は、どこまでがリアルだったのか？



［連載］


第二次黄金時代の力道山


【第４回】「流血ショック死事件」と「校庭プロレス」



［アリーバ・メヒコ］


ドレル・ディクソン


ジャマイカ出身の“黒い弾丸”


その輝かしいスター街道を辿る


【後編】苦難を乗り越えて、闘魂のリングへ



［現地リポート］


ドクトル・ルチャのメキシコ道中記


【後編】ドス・カラスの案内で、３兄弟の生家を訪問！



［原悦生の格闘写真美術館］


第79回「舟橋慶一」



・商品概要



書名：G SPIRITS vol.79（タツミムック）


刊行日：2026年３月25日


判型／頁数：A４／112ページ


定価：1,650円（本体1,500円＋税）


刊行：辰巳出版株式会社


ISBN：978-4777833405


公式HP：http://gspirits.jp/


公式X：https://x.com/g_spirits


公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/



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【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4777833445


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・Gスピリッツ書籍シリーズも好評発売中！




専門誌『Gスピリッツ』に掲載された武藤敬司の証言を一挙収録！　ザ・グレート・カブキ、ケンドー・ナガサキ、カズ・ハヤシ、タイガー服部レフェリーとの対談も加えた充実のアンソロジーシリーズ第３弾！　平成・新日本プロレス黄金期を振り返る本書のための新録インタビューも追加掲載！



・目次


武藤敬司が“ヤングライオン”だった時代



武藤敬司×ケンドー・ナガサキ


「ムタ誕生前夜」と「ＳＷＳ引き抜き未遂」



月曜夜８時のスペース・ローン・ウルフ



”悪の化身”グレート・ムタの誕生



武藤敬司×ザ・グレート・カブキ


父親から息子に受け継がれたもの



「闘魂三銃士」と「平成・新日本プロレス黄金期」



新日本プロレス時代の“悪の化身”



追悼―“獄門鬼”マサ斎藤との思い出



武藤敬司×カズ・ハヤシ


新生・全日本プロレスの10年間



全日本プロレス～W‐１時代の“悪の化身”



回想―“破壊王”橋本真也との再会と別れ



武藤敬司×タイガー服部


2023年２月21日、蝶野正洋戦で引退



戦評―アントニオ猪木vsモハメド・アリ



戦評―“昭和の巌流島”力道山vs木村政彦



・商品概要



書名：Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇（G SPIRITS BOOK vol.22）


刊行日：2026年3月6日


判型／頁数：A５／232ページ


定価：2,310円（本体2,100円＋税）


刊行：辰巳出版株式会社


ISBN：978-4777833443


公式HP：http://gspirits.jp/


公式X：https://x.com/g_spirits


公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/



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【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4777833445


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