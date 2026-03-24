アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦が表紙のプロレス専門誌『Gスピリッツ』vol.79は３月25日（水）発売

辰巳出版株式会社

・内容紹介

今号では、四半世紀前の日本マット界を本誌独自の視点で検証してみたい。この年の最大のトピックが“世紀のスーパーファイト”アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦であることは間違いないが、新日本プロレス、全日本プロレス、国際プロレスの３団体が鎬を削る中で他にも様々な出来事が起きている。後追い世代のファンも必読！

アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦の実況アナが当時のテレビ局側の内情を明かす

1976年の全日本プロレスは、なぜジャンボ鶴田を猛プッシュしたのか？上田馬之助の国際プロレス逆上陸が２シリーズで終わった理由とは？猪木vsアリ戦はリアルタイムで、どう受け止められていたのか？書籍『Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇』との連動スペシャル企画！流血ショック死事件が起きた1962年の日本プロレスを詳細に再検証世界最古のプロレス団体ＣＭＬＬは、なぜメキシコマットを統一できたのか？80年代に全日本女子プロレスで活躍した山崎五紀が本誌初登場！“黒い弾丸”ドレル・ディクソンが知られざるエピソードを独白

・目次

［特集］

1976

昭和51年のプロレス

［証言-新日本プロレス編］

舟橋慶一 元『ワールドプロレスリング』実況アナウンサー

［証言-全日本プロレス編］

原章 元『全日本プロレス中継』プロデューサー

［証言-国際プロレス編］

田中元和 元『国際プロレスアワー』チーフディレクター

［座談会 三者三様-拡大版］

昭和51年の勝者は、新日本か全日本か？

門馬忠雄×清水勉×小佐野景浩

［書籍刊行記念インタビュー］

武藤敬司

「外国人レスラー」と「海外のプロレス」を語る【前編】

［インタビュー］

山崎五紀

「全女のプロレス」とは何か？【前編】

［考証］

ルチャ・リブレの起源を紐解く

【後編】初の団体対抗戦は、どこまでがリアルだったのか？

［連載］

第二次黄金時代の力道山

【第４回】「流血ショック死事件」と「校庭プロレス」

［アリーバ・メヒコ］

ドレル・ディクソン

ジャマイカ出身の“黒い弾丸”

その輝かしいスター街道を辿る

【後編】苦難を乗り越えて、闘魂のリングへ

［現地リポート］

ドクトル・ルチャのメキシコ道中記

【後編】ドス・カラスの案内で、３兄弟の生家を訪問！

［原悦生の格闘写真美術館］

第79回「舟橋慶一」

・商品概要

書名：G SPIRITS vol.79（タツミムック）

刊行日：2026年３月25日

判型／頁数：A４／112ページ

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

刊行：辰巳出版株式会社

ISBN：978-4777833405

公式HP：http://gspirits.jp/

公式X：https://x.com/g_spirits

公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/

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・Gスピリッツ書籍シリーズも好評発売中！

専門誌『Gスピリッツ』に掲載された武藤敬司の証言を一挙収録！ ザ・グレート・カブキ、ケンドー・ナガサキ、カズ・ハヤシ、タイガー服部レフェリーとの対談も加えた充実のアンソロジーシリーズ第３弾！ 平成・新日本プロレス黄金期を振り返る本書のための新録インタビューも追加掲載！

・目次

武藤敬司が“ヤングライオン”だった時代

武藤敬司×ケンドー・ナガサキ

「ムタ誕生前夜」と「ＳＷＳ引き抜き未遂」

月曜夜８時のスペース・ローン・ウルフ

”悪の化身”グレート・ムタの誕生

武藤敬司×ザ・グレート・カブキ

父親から息子に受け継がれたもの

「闘魂三銃士」と「平成・新日本プロレス黄金期」

新日本プロレス時代の“悪の化身”

追悼―“獄門鬼”マサ斎藤との思い出

武藤敬司×カズ・ハヤシ

新生・全日本プロレスの10年間

全日本プロレス～W‐１時代の“悪の化身”

回想―“破壊王”橋本真也との再会と別れ

武藤敬司×タイガー服部

2023年２月21日、蝶野正洋戦で引退

戦評―アントニオ猪木vsモハメド・アリ

戦評―“昭和の巌流島”力道山vs木村政彦

・商品概要

書名：Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇（G SPIRITS BOOK vol.22）

刊行日：2026年3月6日

判型／頁数：A５／232ページ

定価：2,310円（本体2,100円＋税）

刊行：辰巳出版株式会社

ISBN：978-4777833443

公式HP：http://gspirits.jp/

公式X：https://x.com/g_spirits

公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/

本書の購入はこちらから

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4777833445

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18512954/