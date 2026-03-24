【「SIWA TINGATINGA」のコレクション初公開】タンザニア発TINGATINGA（ティンガティンガ）アートのオンラインストアがオープン！アートプールが正規代理人としてプロデュース！

株式会社アートプール

株式会社アートプール（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤匡史）は、タンザニア発祥のTINGATINGA（ティンガティンガ）アートを中心に取り扱うオンラインストアを開設し、正規代理人として本格的な展開を開始しました。

本オンラインストアでは、アーティスト自身にフォーカスし、その作品と背景にあるストーリーを重視してディレクション、作品を通じてアーティストと人々をつなぐプラットフォームの提供を目指します。

ファーストコレクションにSIWA TINGATINGAを起用

本オンラインストアのファーストコレクションでは、ティンガティンガアートの創始者 EDWARD SADI TINGATINGA （エドワード・サディ・ティンガティンガ）の孫娘であるSIWA TINGATINGA（シワ・ティンガティンガ）の初コレクションを展開。

プリミティブなティンガティンガアートの感性を受け継ぎながらも、ポップなタッチで描かれる彼女の作品は、新たなアフリカンアートの魅力を象徴する存在です。

代理人証明書正規契約に基づく本格展開

株式会社アートプールはタンザニアの「TINGATINGA ARTS CO-OPERATIVE SOCIETY」と正規代理人契約を締結。

このため本オンラインストアで販売されるすべての作品には、同団体に所属する正規アーティストによるオリジナル作品であることを証明する株式会社アートプール発行の「作品証明書（Certificate of Authenticity）」が付属します。

また、SIWA TINGATINGA（シワ・ティンガティンガ）やMAURUS MARLIKITA（マウルス・マリキタ）とは独占ライセンス契約も締結しています。

アーティストにフォーカス

従来、アフリカのアートは「民芸」や「エスニック」「ローカルアート」として一括りに扱われることが多く、アーティスト個々の表現やメッセージが十分に伝わっていない現状があります。

アートプールでは、特定のアーティストにフォーカスし、作品に込められたアーティストのメッセージやコンセプト、ストーリーまで丁寧に紹介することで、アーティスト単位での価値創出を目指しています。

アーティスト支援への取り組みアーティスト支援への取り組み

SIWA TINGATINGAMAURUS MALIKITA

アートプールでは、アーティストの創作活動を長期的に支えるため、継続的なアーティスト支援の一環として、オンラインストアの売上の一部を寄付しています。

寄付は、タンザニア・ダルエスサラームに拠点を置くTINGATINGA ARTS CO-OPERATIVE SOCIETYおよびアーティスト支援のために活用されます。

作品購入は、単なるアートの取得にとどまらず、アーティストとそのコミュニティを支える取り組みにもつながっています。

原画作品に加えた、アート商品の展開

TINGATINGA ARTS COPERATIVE SOCIETYTINGATINGA ARTIST

本オンラインストアでは、TINGATINGAアートのオリジナル原画作品（1点物）を販売する他、今後はアートをモチーフにしたTシャツなどのアートアイテムの展開も計画しています。

原画展覧会（東京都新宿区）開催予定（期間：4/30～5/2）

2026年4月30日(木)から5月2日(土)まで新宿区市谷でリアル展覧会を開催予定。

作品のよりリアルな空気をお伝えするために、ティンガティンガ・アートの原画展を数十点展示します。詳しくはオンラインストア(https://artpool.store/)・ホームページ(https://artpool.jp/)・Instagram(https://artpool.store/)で順次発表予定。

オンラインストアURL

ホームページ：https://artpool.store(https://artpool.store/)

会社概要

会社名：株式会社アートプール

所在地：東京都新宿区市谷田町1-4 武蔵野美術大学 7F

代表者：佐藤匡史

ホームページ：https://artpool.jp

SNS：Instagram（artpool_tokyo）(https://www.instagram.com/artpool_tokyo/)

事業内容：アート・ディレクション、マーケティング支援、アートプラットフォームの運営

■ お問い合わせ

株式会社アートプール

Email：info@artpool.jp