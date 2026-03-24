不動産担保ローンの利用経験がある事業主および経営者に対しての調査レポートを公開いたしました。

WizBiz株式会社

WizBiz株式会社（代表取締役：新谷 哲）は、不動産担保ローンの利用経験がある事業主・経営者に対して、アンケート調査を実施いたしました。本調査は、不動産担保ローンの利用動機や目的を明らかにし、今後の利用を検討している事業主・経営者の参考となることを目的としています。

【調査結果】

Q1：ご利用時のあなたの役職・お立場を教えてください。

Q2：ご利用になった法人向け不動産担保ローンの提供元を教えてください。

Q3：資金調達の主な目的は何でしたか？

Q4：担保として提供した不動産の種類と名義を教えてください

Q5：実際の借入金額の規模を教えてください

Q6：無担保のビジネスローンなどではなく、「不動産担保ローン」を選んだ最大の理由は何ですか？

Q7：利用した借入先を選んだ「最大の決め手」は何ですか？

Q8：申込みから融資実行までの「スピード」や「審査の手間」について、総合的な満足度を教えてください。

Q9：借入条件（金利・融資額・返済期間）についての総合的な満足度を教えてください。

Q10：実際に利用してみて良かった点・苦労した点や、これから利用を検討している経営者へのアドバイスをご自由にお書きください。

【解説記事】

不動産担保ローンおすすめランキング：https://wizbiz.jp/column/real-estateloan/

【調査概要】

・調査期間：2025年7月1日～ 2026年1月31日

・調査機関：WizBiz株式会社

・調査対象：日本全国の事業主・経営者

・有効回答数：100件

・調査方法：インターネットによるアンケート

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

■WizBiz株式会社が運営する経営者向けウェブメディア・経営サービス

・社長のための経営セミナー情報サイト「WizBiz」： https://wizbiz.jp/

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