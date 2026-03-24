転職市場外のエンジニアを発見できる「エンジニア検索エンジン」DIGO（ディゴ）の無料β版提供を開始【株式会社ビスケット】

株式会社ビスケット

生成AIを活用したHRプロダクトを開発する株式会社ビスケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉岡励努、以下「ビスケット」）は、転職市場外（転職潜在層）のエンジニアを検索・発見できるエンジニア検索エンジン「DIGO（ディゴ）」の無料β版を、2024年4月より提供開始いたします。

DIGO（ディゴ）は、インターネット上の公開情報をもとにエンジニアの技術活動を分析し、転職市場には現れていない潜在エンジニアを検索できるエンジニア特化型検索エンジンです。

従来の採用サービスが人材紹介やスカウト送信を中心とした仕組みであるのに対し、DIGOは企業がエンジニアを検索し、発見できる採用インフラとして設計されています。

DIGO開発の背景

DIGO(ディゴ)は、転職市場に存在しない「転職潜在層」を可視化するエンジニア特化型検索エンジンです。

現在、日本のITエンジニア採用市場では、ダイレクトリクルーティングや人材紹介サービスの活用が一般的となっています。一方で、これらの多くは「転職意欲が顕在化している人材」を対象としており、転職市場外にいるエンジニアの情報は可視化されていないのが実情です。

実際、多くの企業の採用担当者からは、

・優秀なエンジニアほど転職サイトには登録していない

・採用競争が激化し、同じ候補者にスカウトが集中している

・採用チャネルが限られ、新しい候補者に出会えない

・採用単価があまりにも高すぎて、予算を圧迫している

といった課題が挙げられています。

ビスケットはITエンジニア採用の現場に関わる中で、「転職市場外にいる優秀なエンジニアの存在が見えていない」という構造的な課題を認識してきました。

一方で、インターネット上にはエンジニアの技術活動を示す公開情報が数多く存在しています。

技術ブログ、登壇履歴、SNSなどには、エンジニアのスキルや興味関心を示す情報が日々蓄積されています。

こうした公開情報をAIで整理し、企業がエンジニアを検索できる形にすることで、これまで見えなかった人材を発見できるのではないか。

その発想から開発されたのが、エンジニア検索エンジン「DIGO」です。

DIGOについて

DIGO（ディゴ）は、インターネット上の公開情報をもとにエンジニアの技術領域や活動履歴を分析し、転職市場外にいる潜在エンジニアを検索できるエンジニア特化型検索エンジンです。

技術ブログ、登壇履歴、SNSなどの公開情報をAIが解析し、エンジニアのスキルや関心領域を構造化。企業の採用担当者は、従来の職務経歴書ベースではなく、技術活動ベースでエンジニアを検索・発見することができます。

従来のスカウト媒体とは異なり、DIGOは企業がエンジニアを探索できる「検索エンジン型」の採用インフラとして設計されています。



企業は自社の採用ニーズに応じてDIGO上で優秀なエンジニアを検索・発見し、興味を持った候補者に対しコンタクト（スカウト）を取ることが可能です。 DIGOはエンジニアの検索・発見からスカウトするまでの一連の採用担当者の負担を低減しつつ、より自社にマッチする人材確保の手助けとなります。

β版機能詳細

今回提供を開始するβ版では、主に以下の機能を提供予定です。

・エンジニア検索機能（技術スタック・活動履歴ベースの検索）

・エンジニアスキル要約（AIによる技術領域の自動整理）

・プロフィール・コンタクト情報閲覧機能

・インテント検知機能（転職の兆しをAIで感知）

・AIスカウト文章生成機能

β版提供期間

DIGOのβ版は、2024年4月から7月までの最長3ヶ月間、無料でご利用可能です。

ITエンジニア採用を行う企業を対象にβ版利用企業を募集し、実際の採用現場での利用やフィードバックをもとにプロダクトの改善を進めてまいります。

β版期間中の改善を踏まえ、2024年夏頃に正式版のリリースを予定しております。



β版利用をご希望される企業様は、以下URLよりお問い合わせ頂けますと幸いです。



【β版利用申し込みURL】

https://www.digo-scout.com/#contact

代表コメント

ITエンジニア採用の現場では、「優秀なエンジニアほど転職市場には現れない」という課題が長年指摘されてきました。

一方で、インターネット上にはエンジニアの技術活動を示す公開情報が数多く存在しています。

DIGOは、そうした公開情報をAIで整理することで、これまで見えなかったエンジニアの存在を可視化し、企業が新しい採用の選択肢を持てるようにすることを目指しています。

DIGOが、エンジニアと企業の新しい出会い方を生み出すサービスになればと考えています。

今後の展開

代表取締役 吉岡

ビスケットは今後、DIGOを通じてエンジニア採用における情報の非対称性を解消し、転職市場外にいるエンジニアと企業が出会える新しい採用インフラの構築を目指します。

正式版のリリース後は、エンジニアデータベースの拡充や検索精度の向上を進めるとともに、将来的にはエンジニア以外の職種や新卒人材、グローバル人材などへ対象を拡張し、HRデータプラットフォームの構築を目指します。

会社概要

【会社名】株式会社ビスケット

【所在地】東京都渋谷区渋谷2-19-15

【設立日】2024年3月1日

【事業内容】 DIGO（転職潜在層向けエンジニア検索エンジン）の開発・販売

【企業URL】 https://biscuit-inc.co.jp

【サービスURL】https://www.digo-scout.com

【β版利用申し込みURL】https://www.digo-scout.com/#contact