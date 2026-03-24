【GRANY 栄マルエイガレリア店 】『ありがとう』を届けたい。今年も「4周年祭」開催！

社会福祉法人tomoni plus

自然派グラノーラ専門バルクショップ【GRANY(グラニー)栄マルエイガレリア店】(grany-shop.com)は、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年3月28日(土)から3月31日(火)の4日間、「GRANY 4周年祭」を開催します。期間中はガラポン抽選会や周年限定セットの販売、新ラインナップの先行販売など、4周年を記念した特別企画を実施します。

GRANYは、社会福祉法人tomoni plus（本社：愛知県名古屋市熱田区一番）が運営する、自然派グラノーラ専門店で、就労継続支援B型事業所として障がいのある方々と共に商品づくりや店舗運営を行っています。オーガニック素材や自然由来の食材を使用したグラノーラを量り売りで提供し、『美味しい』と『社会貢献』を両立する店舗として地域のお客様に親しまれています。

■イベント概要

イベント名：GRANY 栄マルエイガレリア店4周年祭

【会場】GRANY 栄マルエイガレリア店

(Google Map：https://maps.app.goo.gl/QEbRrLEHGUU1ydsg7)

【日程】2026年 3月28日(土)～3月31日(火)

【開催時間】10：00～21：00

【お問い合わせ】GRANY 栄マルエイガレリア店 (052-228-7555)

周年祭期間中は、1,500円以上お買い上げのお客様を対象に豪華賞品が当たるガラポン抽選会を開催するほか、周年限定の『Myバランスグラノーラギフトセット』など特別商品を販売します。また、Mサイズのパッケージグラノーラをご購入のお客様には人気のキャラメリゼナッツをプレゼントする特典もご用意しています。

さらに今回、愛知学院大学と共同開発した新商品『Mogu(モグ)』を先行販売します。

若年層の朝食欠食という社会課題に向き合い、『忙しい朝を救う』をコンセプトに開発された商品で、グラノーラをベースにした一口サイズのクッキーとして手軽に食べられる新しい朝食スタイルを提案します。学生と福祉事業所が連携して商品開発から販売まで取り組む実践型プロジェクトとしても注目されています。

また、毎月2日は『GRANYの日』として、店内商品が5％OFFとなる特別企画を実施しています。

今回は4周年を記念し、4月2日(木)の『GRANYの日』は店内全商品10％OFFで開催します。

■イベント内容

◆ガラポン抽選会（税込1,500円以上購入で1回抽選）

豪華賞品があたるガラポン抽選会を開催します。

★1等

4thアニバーサリーセレクト福袋

大人気のおからリッチクッキーアソートボックス(5種入)とSパッケージグラノーラ、キャラメリゼナッツに加えて、手軽に飲める桑茶パウダースティック(7本入)がセットになった贅沢なラインナップの福袋です。

★2等

4thアソートボックス

人気ランキングTOP3（ショコラ・アールグレイ・ナッツ＆ハニー）のグラノーラと、ミックスナッツ3種（ローストミックスナッツ・ハーブミックスナッツ・キャラメリゼナッツ）が入った特別なボックスです。

★3等

選べるグラノーラ賞

お好きなフレーバーを選べるＳパッケージグラノーラと、ティータイムにぴったりな桑茶パウダースティック(7本入)を組み合わせた嬉しいセットです。

★4等

ありがとう賞（5％OFFクーポン+グラノーラ30g）

※ハズレなし！必ず商品がもらえる ※賞が無くなり次第終了となります。

◆4周年限定グラノーラセット販売

Myバランスグラノーラギフトセット

身体の栄養バランスを考えてセレクトした特別なギフトセット。9種のグラノーラと3種のミックスナッツが入ったヘルシーな贈り物です。

【販売価格】\3,000(税込)

◆Mサイズグラノーラ購入特典

周年祭期間中のみ限定で、Mサイズのパッケージグラノーラをご購入いただいたお客様に、

【キャラメリゼナッツ30g】をプレゼント！

是非この機会にお好きなグラノーラを大容量のMサイズでお買い求めください！

◆新商品『Mogu』先行販売

グラノーラなどをベースにした小型のクッキーに、ドライフルーツやナッツなどを組み合わせた忙しい朝にピッタリのヘルシーな商品。

「アールグレイ＆黒胡椒」と「ナッツ＆ハニー」の2種を先行販売します。

【販売価格】各\350(税込)

※写真はイメージです。サイズや内容量が変更となる場合があります。

◆周年限定パッケージ販売

4周年を記念した限定のパッケージも登場します！

どんな内容のパッケージになるか乞うご期待！

【販売価格】\800(税込)

◆周年グッズプレゼント（アニバーサリーカード・オリジナルGRANY手帳）

周年祭で恒例のアニバーサリーカードを今年も配布します。

月に1回お店でお会計時に提示していただくとプレゼントが受け取れます。

プレゼントは毎月貰えるまでのお楽しみ！

※栄マルエイガレリア店限定

※数量限定につき、無くなり次第終了

昨年の周年祭で大人気だったGRANYのロゴ入りオリジナル手帳を今年も贈呈。グラノーラの購入シールを貼れば購入履歴の記録ができます。

※栄マルエイガレリア店限定

※数量限定につき、無くなり次第終了

■特別企画

4月2日(木)『GRANYの日』のみ店内全商品が10％OFFになります。

■自然派グラノーラ専門バルクショップ【GRANY】とは

オーガニック・無農薬食材を中心としたグラノーラ専門ショップ。

各店舗常時５０～６０種のグラノーラ、ドライフルーツ、ドライ野菜、ナッツなどの食材を量り売り販売しています。太陽と大地の恵みが詰まった、ザクザク美味しい健康的なグラノーラ。自分好みのマイグラノーラをカスタムしながらお楽しみいただけます。

手軽に試せる１０種のパッケージグラノーラでは、定番の味から変わり種「薬膳おかず味」も人気！

スイーツコーナーでは、グラノーラの栄養価を活かした無添加・保存料不使用の手作りスイーツ【リッチグラノーラバー】やGRANYオリジナル【酵母×ビネガードリンク】もイートイン、テイクアウトどちらもお楽しみいただけます。

社会課題を解決するグラノーラショップ

＜３つのACTIONで起こすソーシャルイノベーション＞

・食を通して、お客様の時間と生活と健康を大切にできるお店へ

・環境配慮型エコショップとしてゼロウェイストな世界を目指す

・誰もが多様な生き方、働き方を自由に選択できる社会へ

【就労継続支援B型事業所としても運営中】

グラニーは障がいのある方をパートナーとして迎え、共に運営を行なっています。

工賃は県内最低賃金を一律保証し（2025年10月より工賃時給1,140円）パートナーの自立に向けたサポートを行なっております。ご利用希望者は下記よりお問合せください。

【JWCO次世代型就労支援：https://jwco.jp/bworks_2022】

今後も皆さまの健康的な生活のお役に立てるよう、また、お客様を笑顔にできるお店を目指してまいります。



毎月２日は「グラニーの日」など毎月様々なお得なイベントを開催予定。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

INFORMATION

GRANY 栄マルエイガレリア店

〒460-0008 名古屋市中区栄3-3-1 Maruei Galleria(マルエイガレリア) 1F

【Googleマップ】https://goo.gl/maps/TYwBTW7g45iS6T6u5

【営業時間】10:00～21:00 （L.O20:30）

【定休日】無し（1/1を除き毎日営業）

【カフェスペース】有り

【電話番号】052-228-7555

【駐車場・駐輪場】有り

※お買い上げ金額に応じて駐車サービスを実施中！

詳細は店舗スタッフまでお尋ねください。

【ホームページ】 https://grany-shop.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/grany_sakae/