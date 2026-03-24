ジェイック、商談自動化で比較検討の一番手を獲得し受注機会を最大化

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談が増える”AIインサイドセールス「immedio」が、就職・採用・社員教育の各種支援を提供する株式会社ジェイック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛志、以下ジェイック）に導入されたことをお知らせします。

教育研修事業と採用・就職支援事業を展開するジェイックでは、インバウンドリードへの架電対応や商談設定後の業務負荷が増大し、インサイドセールスの稼働を圧迫していました。

こうした状況を受け、夜間・休日でも自動で商談確定ができる仕組みとしてimmedioを導入。

immedioのCSからの支援を受けながら商談打診の条件を最適化し、導入初月から目標を突破しました。現在では月10件以上の商談を安定創出し、比較検討の初期段階で接点を持てる体制を構築しています。

immedio導入の背景

ジェイックの教育研修事業では、インバウンドリードへの対応から商談獲得後の調整業務まで、多くの業務をインサイドセールスが担っていました。商談が決まった後も、Zoom URL発行、営業担当のカレンダー確保、リマインドメール送信、リスケ対応など複数の後工程が発生し、1件の商談に紐づく作業負荷が大きくなっていました。

また、土日祝や夜間に発生する問い合わせには即時対応できず、温度感の高いリードを取りこぼしている可能性も課題となっていました。教育研修領域は潜在層が多く、商談化率は約20％。そのため、わずかな機会損失が事業成長に影響するという危機感がありました。

導入の決め手

immedioを知ったきっかけは、immedioが公開しているホワイトペーパー『インサイドセールス白書』でした。情報収集の一環で資料をダウンロードしたことを機に検討が進み、最終的には夜間や休日でも自動でアポイントを確定できる仕組みが導入の決め手となりました。

導入初期は、どの画面で商談打診を発火させるかなど設定面で試行錯誤が続きましたが、CSチームのアドバイスを受けながら改善を重ねることで運用が安定。商談確定後のヒアリングやリマインド設定なども見直し、無駄な工数を削減しながら商談の質を高める運用へと進化しました。

導入後の成果

ToB Marketing Division マネージャー（当時）土井美貴子様

immedio導入後、初月から目標を超える6件の商談を創出。モーダル設置箇所を拡張することで、現在は月10件以上の商談を安定的に獲得しています。直近では月17件、15件と推移し、半年で約600万円の受注にも貢献しました。

また、商談の質にも変化がありました。これまで比較検討の中盤以降で接点が発生していることもありましたが、immedio導入後は比較検討の初期段階で問い合わせを獲得できるようになりました。比較検討の「一番手」として接点を持つことで、受注率にも良い影響が生まれています。

NEXT immedio-商談獲得を起点に、業界内ポジショニング強化へ

今後ジェイックでは、immedioの活用を他事業にも拡げていく構想があります。特に採用支援事業では顕在層の問い合わせが多く、商談獲得の自動化との相性が良いと考えています。また、電話がつながりにくい時代背景の中で、インサイドセールスのテキストコミュニケーション強化も重要なテーマです。資料閲覧データやIP電話情報などと連携し、AIによる追客メールの生成やサジェストが可能になれば、工数を増やさず接点数を最大化できる可能性があります。商談創出の再現性を高める仕組みとして、さらなる活用が期待されています。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/jaic-case-study/

株式会社ジェイック

代表取締役：佐藤 剛志

所在地：東京都千代田区神田神保町1-101

神保町101ビル7F（受付6F）

事業内容：

各種教育セミナー事業ほか

コーポレートサイト：

https://www.jaic-g.com/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

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