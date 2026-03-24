Dehenken、10m空間格子技術『QuadCube』のOEM供給を開始

株式会社データ変換研究所

2026年3月24日

株式会社データ変換研究所（Dehenken）

株式会社データ変換研究所（本社：京都府、代表取締役：畑中豊司）は、車載分野における地図データ軽量化を目的とした空間格子技術「QuadCube」について、OEM供給体制を整備し、無料版（評価構成）および商用構成の公開を開始しました。

近年、高精度地図の肥大化は、車載ECUのメモリ制約やOTA更新負荷を深刻化させています。

QuadCubeは、緯度経度に平行な10m格子で現実空間を扱う、新しい空間データ基盤技術です。点群および地図情報をセル単位で管理することで、データ保持および演算構造の軽量化およびリアルタイム処理の実現を目的とした設計思想に基づいています。

本技術は組込みC言語を前提とした依存最小構成で設計されており、車載環境への統合を想定した軽量性および再現性を重視した構造を特徴とします。

QuadCubeは、従来の高精度地図の課題である「データ量の増大」と「リアルタイム処理の困難さ」を、10m単位の空間分割により根本から解決する技術です。

今回公開した構成は以下のとおりです。

・無料版（評価構成）

・商用構成（CM版：Commercial Model）

詳細は下記Webサイトよりご確認いただけます。

https://www.derimo.net/

QuadCubeは、単なる圧縮アルゴリズムではなく、長期供給および契約安定性を前提としたOEM体系のもとで提供されます。評価版から商用Tier構成への移行を明確化し、車載分野における継続的な技術提供を目指します。

QuadCubeは、将来的に自動運転、ロボット、ドローンなどに共通する空間基盤技術としての展開を視野に入れています。

当社はこれまで26年にわたり、国内主要IT企業向けにOEMライブラリを提供してきた実績を持ちます。今後も、拡大を目的とするのではなく、安定性と長期供給を重視した技術標準設計を継続してまいります。

会社概要

商号： 株式会社データ変換研究所

英語表記： Dehenken Limited

所在地： 京都府

設立： 1999年

代表者： 代表取締役 畑中 豊司

事業内容： 組込み向けソフトウェア設計、空間格子技術の研究開発およびOEM提供

QuadCube公式ページ： https://www.derimo.net/

会社公式サイト： https://www.dehenken.co.jp/

株式会社データ変換研究所（Dehenken）は、テキスト抽出技術を起点としたソフトウェア設計企業として1999年に設立されました。

近年は、車載分野を想定した空間格子技術「QuadCube」の研究開発およびOEM供給体制の整備を進めています。

当社は拡大志向ではなく、長期供給および契約安定性を重視した技術設計を方針とし、組込み環境に適した依存最小構造の開発を継続しています。

代表者プロフィール

代表取締役 畑中 豊司

1999年、株式会社データ変換研究所を設立。

テキスト抽出技術を起点としたソフトウェア設計に従事し、OEM向けライブラリ提供を継続してきました。

近年は、車載分野を想定した空間格子技術「QuadCube」の設計および供給体系の整備に取り組んでいます。

小規模ながら、長期供給と契約安定性を重視した技術設計を貫き、組込み環境に適した依存最小構造の開発を継続しています。