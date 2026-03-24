何が届くか、開けるまでわからない　毎月届く「シールのサブスク」

NEXT switch株式会社

NEXT switch株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：寺西廣記）は、文具のプロがセレクトしたシールを毎月届ける定期サービス「シールのサブスク」を展開しています。申込みは専用サイトから受け付けています。

【申込ページURL】

https://www.bungudo.jp/items/128168656(https://www.bungudo.jp/items/128168656)

本サービスは、2026年1月の開始以降、SNSなどをきっかけに利用が広がり、発送数は開始3ヶ月で約14倍に伸長しています。

文具のプロがセレクトしたシールを毎月お届けする「シールのサブスク」。どんなシールが届くかは開けてからのお楽しみ。

ポストに届く、毎月のシールとの出会い

「シールのサブスク」は、毎月ポストに届く体験型サービスです。

封筒を開けるまでどんなシールが入っているのか分からないドキドキ感と、

自分では選ばないシールとの出会いが楽しめることから、

・毎月の楽しみとして続けている

・開封する瞬間がワクワクする

・新しいシールの魅力に気づける

といった声が多く寄せられています。

届いた瞬間から始まるドキドキ。封筒の中には、自分では選ばない新しいシールとの出会いが詰まっています。

親子でも楽しめるシール体験

本サービスの特徴は、「子どものため」だけでなく、親自身も楽しめる点にあります。

実際の利用者からは

「小学生の娘に“いいないいな”と言われながら二人で使っています」

「子供と取り合いです」

「娘と分け合って楽しんでいます」

といった声が寄せられており、文具女子だけでなく、

親子でも一緒に楽しめる文具体験としても支持されています。

“集める”だけで終わらない、使って楽しいシール

現在のシールブームは立体シールを中心に広がっていますが、

「シールのサブスク」ではそれに偏らず、

・手帳デコレーション

・ノートやライフログ

・手紙やメッセージカード

など、日常の中で使えるシールを中心にセレクトしています。

「平面シールの魅力に気づいた」

「手帳に使いやすくて嬉しい」

といった声も多く、

シール本来の楽しさを再発見できるサービスとなっています。

毎回各シールからランダムの組み合わせで届きます。手帳やノートに貼って楽しむシールたち。毎月届くシールが、日常の記録を少し楽しくしてくれます。

文具のプロが毎月セレクト

「シールのサブスク」では、文具業界に20年以上関わる代表が毎月セレクトを行っています。

NEXT switch株式会社は、2021年より「文具のサブスク」を5年間にわたり展開しており、

文具を“選び、組み合わせ、届ける”ノウハウを蓄積してきました。

また代表は、今年で110年を迎える筆記具メーカーの創業者を持つため、

文具に囲まれた環境で培われた視点と経験をもとに、

デザイン性と使いやすさのバランスを重視したセレクトを行っています。

5年間展開してきた「文具のサブスク」。利用者の声をもとに「シールのサブスク」が誕生しました。

「文具のサブスク」利用者の声から誕生

本サービスは、シールブームに合わせて生まれたものではなく、

既存サービス「文具のサブスク」の利用者の声から誕生しました。

・シールが好きなのでシールだけのセットがほしい

・手帳に使えるシールをもっと楽しみたい

・シールを集めるのが好き

こうした声をもとに、

シール好きのための定期便として企画されたサービスです。

立体シールの会員向け企画も展開

現在、人気の立体シールについては会員向けに抽選販売を実施しています。

今後も特別企画として継続的に展開していく予定です。

一方で本サービスは、立体シールだけを目的としたものではなく、

幅広いシールとの出会いを楽しむことを軸としています。

シールのサブスク会員さま限定の抽選販売を実施することもあります。

代表コメント

「シールは文具の中でも“集める楽しさ”があるアイテムです。

毎月ポストに届く封筒を開けるときのドキドキや、

自分では選ばないシールとの出会いを楽しんでいただけたら嬉しいです。

これからも文具好きの方にワクワクする体験を届けていきたいと思っています。」

サービス概要

サービス名

シールのサブスク

内容

文具のプロがセレクトしたシール

毎月4枚前後をお届け

価格

税込1100円（別途送料 185円）

配送

厚封筒でポストにお届け

形式

定期サービス（縛りなし）

申し込み月翌月からお届け

開始

2026年1月

申込ページ

https://www.bungudo.jp/items/128168656

【一般の方からのお問い合わせ】

NEXT switch株式会社 サブスク事業部

メール bungudo@nextswitch.co.jp

公式LINE https://lin.ee/203BNprH

Instagram https://instagram.com/bungusubsc