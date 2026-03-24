演じることをやめた女性は、何を纏うのか。

株式会社エリロワThe musubi Collection: Echoes of the Butterfly

Ellie Royale（エリーロワイヤル）は、「秘めた想いを、形に。」というコンセプトのもとに生まれたチョーカー専門ジュエリーブランドです。

装飾としてだけではなく、身につける人の内にある想いや在り方を映し出す一本をかたちにしています。

そのため、すべての制作は受注生産で行い、日本の素材、日本の職人による仕立てにこだわっています。

細部にまで意識を巡らせた設計と手仕事によって生まれる一本は、手にした瞬間にその違いが静かに伝わります。

2026年3月27日、同ブランドは新コレクション「Echoes of the Butterfly（エコーズ・オブ・ザ・バタフライ）」を5日間限定で発表します。

ピュアシルクのみで仕上げた上品なリボンは、まるで蝶が羽ばたく姿のように、後ろ姿に静かな余韻を残します。

そのさりげない佇まいが、身につける人の在り方や意志をそっと映し出す。

「自分の軸で選ぶ」という美意識の台頭

The musubi Collection: Echoes of the Butterfly

博報堂生活総合研究所の長期調査「生活定点2024」では、「心の豊かさやゆとりある生活に重きをおきたい」と答えた割合が82.8%に達しています。外側を整えることよりも、内側の軸で選ぶことへ--装いへの意識もまた、その文脈の中で変わりつつあります。

同調査では「ストレスを感じる」と答えた30代の割合が77.7%と全年代最高を記録しています（女性全体では男性より約9ポイント高い）。日本リカバリー協会「ココロの体力測定2024」（全国10万人調査）でも、「疲れている」女性が80.4%という数値が示されています。目まぐるしく変化する社会の中で、「誰かの期待に応えるための装い」ではなく「自分の意志を映すための装い」を選ぼうとする動きは、こうした時代感覚を背景に静かに広がっています。

Ellie Royaleが提案する「意志を纏う」という在り方は、この変化と呼応しています。

コレクション：Echoes of the Butterfly

チョーカーの後ろ姿に結ばれたリボンが、ふわりと揺れる。飛び立った蝶が、その場所に残していく--可憐で静かな余韻のように。

Echoes of the Butterflyは、その後ろ姿の造形を起点に生まれたコレクションです。首元を一本の線で整え、背中に余韻を残す。その形そのものが、このコレクションの核にあります。

纏った人が立ち去ったあとも、その気配が漂うような存在感。語らずとも、その人の在り方を、静かに映し出す。Ellie Royaleが「意志を纏う」と呼ぶのは、そういう一本のことです。

Enishi（縁糸）

K18イエローゴールド × ピュアシルク。温かみのある光が首元に宿り、後ろ姿にやわらかな余韻を残す。過去と現在、自分の中に積み重なってきたすべての縁を結ぶ一本。

価格：\105,000（税込） 受注生産・数量限定

Haoto（羽音）

K18ホワイトゴールド × ピュアシルク。清澄な光を帯びたリボンが、飛び立つ蝶の羽音のような静けさを後ろ姿に刻む。揺るがない意志を、そっと可視化するための一本。

価格：\159,000（税込） 受注生産・数量限定

商品情報

販売期間：2026年3月27日（金）～ 3月31日（火） 5日間限定

販売方法：受注生産（各デザイン数量限定）

素材：K18イエローゴールド / K18ホワイトゴールド + ピュアシルク100%

価格帯：\105,000～\159,000（税込）

お届け：ご注文より約10週間（職人による一点仕立て）

販売場所：Ellie Royale 公式オンラインストア https://ellie-royale.jp/

代表よりコメント

「秘めた想いを、形に。」

それがEllie Royaleの出発点です。

どう在りたいかは、本当は誰の中にもあるものだと思っています。

ただ、それを言葉にしたり、貫いたりすることは簡単ではありません。

だからこそ、その想いや選択を、かたちとして持てるものが欲しかった。

それが、私にとってのチョーカーでした。

Echoes of the Butterflyは、繊細なシルクリボンを用い、職人がひとつひとつ手作業で仕立てるコレクションです。

空気を含んだような出立ちのリボンが、後ろ姿に静かな余韻を残します。

誰かのためではなく、自分自身のために。

自分の在り方を、自分で選んで纏う。

そのための一本を、届けたいと思っています。

（代表：井川エリ）

今後の展望

Ellie Royaleはこれからも、チョーカーという形にこだわりながら、纏うことの意味をかたちにし続けていきます。

流行を追うのではなく、身につける人の美意識や在り方を映し出す存在として。

「自分の在り方を、自分で選ぶ」という価値観が広がるこの時代に、その選択を静かに支える一本を届けていきます。

会社概要

The musubi Collection: Grace of the Queen

ブランド名：Ellie Royale（エリーロワイヤル）

代表者：井川エリ

事業内容：チョーカー専門ジュエリーブランドの企画・販売

URL：https://ellie-royale.jp/

取扱コレクション：the Musubi Collection / Echoes of the Butterfly Collection

引用データ出典

・一般社団法人日本リカバリー協会「ココロの体力測定2024」（全国10万人調査）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000085299.html

・博報堂生活総合研究所「生活定点1992-2024」（No.533 ストレス）

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/533.html

・博報堂生活総合研究所「生活定点1992-2024」（No.80 心の豊かさ）

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/80.html

取材・掲載に関するお問い合わせ

公式サイト：https://ellie-royale.jp/

※取材・掲載のご希望は、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。