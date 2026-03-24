【モクシー大阪本町】モクシーが提案する“ペットフレンドリー”のかたち

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナルが展開するライフスタイルホテル「モクシー大阪本町」（大阪市中央区／総支配人：溝口シェリー）は、愛犬と一緒に気軽に楽しめる宿泊プラン「Dog Lovers Welcomeプラン」を2026年4月1日宿泊分より提供開始いたします。

【モクシー大阪本町】Dog Lovers Welcomeプラン

本プランでは、チェックインの瞬間から愛犬を温かくお迎えし、お部屋ではリラックスして過ごせる環境をご用意しています。「Dog Lovers Welcomeプラン」対象の客室には、愛犬の滞在をサポートするドッグベッド、フード＆ウォーターボウル、お散歩用マナーバッグなどのアメニティをご用意。わんちゃんものびのびとしっぽを振ってくつろげる空間で、安心して滞在いただけます。

ホテル周辺には、大阪城公園や中之島公園のリバーサイドなど、愛犬との散策に適したスポットが徒歩圏内に点在しています。大阪の街を一緒に楽しんだ後は、スタイリッシュな客室でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。都市型ホテルならではの利便性と、愛犬との快適な滞在を両立したモクシーらしいホテルステイをご提案します。

本プランの提供開始にあたり、モクシー大阪本町 総支配人 溝口シェリーは、次のように述べています。

「近年、愛犬との旅行ニーズが高まる中、『ペットは大切な家族。大切な家族と過ごす時間を、もっと自由に、もっと楽しく』という想いのもと、本プランを企画しました。モクシーでは、愛犬を単なるペットとしてではなく、旅をともにする大切な存在として迎え入れます。肩ひじ張らず、自由に楽しむモクシーならでは空間で、愛犬との思い出に残る大阪でのご滞在をお楽しみください。」

■ プラン概要

・プラン名：Dog Lovers Welcomeプラン

・プラン内容：愛犬同伴でのご宿泊、ドッグアメニティ（ドッグベッド、フード＆ウォーターボウル、お散歩用マナーバッグ）

・ご宿泊開始日：2026年4月1日～

・ご宿泊料金：1室17,000円～（税金・サービス料別）

※上記料金には1匹分の宿泊料金が含まれます。

※ご宿泊は15kgまでの犬に限ります。

※2匹目は追加料金2,000円にて承ります。

・予約方法：公式サイトより

https://www.marriott.com/ja/offers/pet-friendly-plan-off-219036/osaox-osaox-moxy-osaka-honmachi

【モクシー大阪本町について】

「Dog Lovers Welcomeプラン」のワンちゃん用アメニティ

世界最大のホテルチェーン、マリオット・インターナショナルが手掛ける遊び心満載の新ホテルブランド『Moxy Hotels （モクシー・ホテル）』の日本初上陸の拠点として、2017年11月1日にオープン。大阪の主要駅である本町駅近くに位置し、梅田エリアや大阪城、心斎橋、難波エリアへのアクセスも抜群です。併設の24時間営業のカフェ＆バーでは、宿泊者以外も利用できるイベントやDJナイトが開催され、大阪の新しい注目スポットとして知られています。

モクシー大阪本町に関する詳しい詳細は公式サイトおよびSNSをご覧ください。

【ご予約に関するお問い合わせ】

- 公式サイト: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaox-moxy-osaka-honmachi/- インスタグラム: https://instagram.com/moxyosaka/- フェイスブック: https://www.facebook.com/moxyosakahonmachi- ハッシュタグ: #atthemoxy #moxyosakaモクシー大阪本町 1階 Moxy Cafe & Barモクシー大阪本町 1階 ロビー

モクシー大阪本町

大阪府大阪市中央区瓦町2-2-9

ホテル代表TEL.06.6204.5200