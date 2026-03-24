活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤が「2025年度高分子学会賞(技術部門)」を受賞











＜受賞概要＞■ 受賞題目「次世代高速通信に貢献する活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発」■受賞者2025年度高分子学会賞(技術部門)受賞ＤＩＣ株式会社 R&D統括本部 総合研究所 シニアサイエンティスト 有田 和郎■受賞者コメント本技術は、これまでに「合成樹脂工業会協会賞 学術賞」や「エレクトロニクス実装学会 技術賞」などを受賞しており、長年にわたる研究開発の成果が評価されたものと考えています。また、伝送損失の低減を通じて損失電力の削減にも寄与する省エネ技術という側面も備えています。利便性と環境の両面から社会に貢献できる技術として、今後も暮らしを支える材料開発に挑戦してまいります。