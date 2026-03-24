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日本製鉄 日本製鉄および事業セグメント会社における2027年度採用計画について
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）および事業セグメント会社における2027 年度の採用計画について、以下の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
日本製鉄は経営の最重要課題の一つとして、競争力の源泉である人材の確保・活躍推進に取り組んでいます。
当社の採用活動では、新卒者向けに2025 年度は過去最大の応募・参加実績となったインターンシップやワークショップ、また工場見学イベントの拡大・強化等を図ります。加えて、多様な知見・経験を有する人材の活躍を目指し、積極的な経験者採用を展開中であり、求人分野の拡大やアルムナイ活動等を引き続き推進して参ります。
（ご参考）日本製鉄採用情報ホームページ：https://www.nipponsteel.com/recruit/
日本製鉄グループ採用情報ホームページ：https://www.nipponsteel-group-recruit.net
日本製鉄グループは、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した活動を通じて、これからも社会の発展に貢献していきます。
お問い合わせ先：https://www.nipponsteel.com/contact/
日本製鉄は経営の最重要課題の一つとして、競争力の源泉である人材の確保・活躍推進に取り組んでいます。
当社の採用活動では、新卒者向けに2025 年度は過去最大の応募・参加実績となったインターンシップやワークショップ、また工場見学イベントの拡大・強化等を図ります。加えて、多様な知見・経験を有する人材の活躍を目指し、積極的な経験者採用を展開中であり、求人分野の拡大やアルムナイ活動等を引き続き推進して参ります。
日本製鉄グループ採用情報ホームページ：https://www.nipponsteel-group-recruit.net
日本製鉄グループは、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した活動を通じて、これからも社会の発展に貢献していきます。
以 上
お問い合わせ先：https://www.nipponsteel.com/contact/