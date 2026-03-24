【FXスクール】何度も学んだのに勝てなかった経験者へ―知識ではなく“判断構造”を身につけるFXスクール型無料セミナーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343536/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXスクールや教材で学んできたにも関わらずトレード結果が安定しない経験者を対象に、「学び直し」ではなく「判断構造の再設計」を目的とした無料オンラインFXセミナーを開催します。本FXスクール型セミナーでは、AI分析×スパンモデルを用いて、エントリー・利確・損切・資金管理を一貫した構造として体系化。知識を増やすFXスクールではなく、再現性を生む判断基準を構築するための実践的な学習機会を提供します。
■FXスクールで学んだはずなのに、なぜ結果が出ないのか
これまでに--
FXスクールに通った
高額教材を購入した
有名トレーダーの手法を学んだ
それでも、
トレード成績は安定しなかった。
こうした経験を持つ方は、決して少なくありません。
多くの人は、
「まだ学びが足りないのではないか」
「もっと高度なFXスクールが必要なのではないか」
と考え、さらに学習を重ねます。
しかし、本質的な問題はそこではありません。
FXスクールで“何を学んだか”ではなく、
“どう判断するか”が設計されていないこと。
ここに、成果が出ない最大の原因があります。
■FXスクールが教えてくれなかった“空白領域”
多くのFXスクールでは、
・手法
・インジケーター
・エントリーパターン
を教えてくれます。
しかし、次の問いに明確に答えられるFXスクールは多くありません。
? なぜ、その相場でトレードするのか
? トレードしない判断はどう決めるのか
? 想定外が起きた時、どう対応するのか
? 負けを前提に、資金をどう守るのか
結果として、
学んだ知識は増えても、
判断は場当たり的なまま残ってしまいます。
本FXスクール型セミナーは、
この“判断設計の空白”を埋めるために設計されています。
■「学び直し」ではなく「設計し直し」という発想
本セミナーは、
新しいFXスクールに入り直すためのものではありません。
むしろ、
これまで学んできた知識を「使える形」に変える場です。
AI分析×スパンモデルを用いて、
相場環境
優位性
リスク量
資金配分
これらを一つの設計図にまとめます。
すると、
? 判断が迷わなくなる
? トレード頻度が自然に最適化される
? 結果のブレが小さくなる
FXスクールで点として学んできた知識が、
初めて線としてつながります。
■なぜ「FXスクール型セミナー」なのか
一般的なFXスクールは、
長期間・高額・段階制であることが少なくありません。
しかしPhoenixConnectが提供するのは、
判断構造だけに特化した“短期集中型FXスクール”です。
・知識を詰め込まない
・手法を増やさない
・判断基準を一本化する
この一点に集中します。
そのため、
FX歴3年以上の方ほど
「もっと早く知りたかった」
と感じる内容になっています。
■講師自身がFXスクールに求め続けた答え
代表・Yasuyuki Takiuchi自身も、
数多くの学習と検証を重ねてきました。
しかし、結果は安定せず、
累計6,000万円以上の損失を経験。
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXスクールや教材で学んできたにも関わらずトレード結果が安定しない経験者を対象に、「学び直し」ではなく「判断構造の再設計」を目的とした無料オンラインFXセミナーを開催します。本FXスクール型セミナーでは、AI分析×スパンモデルを用いて、エントリー・利確・損切・資金管理を一貫した構造として体系化。知識を増やすFXスクールではなく、再現性を生む判断基準を構築するための実践的な学習機会を提供します。
■FXスクールで学んだはずなのに、なぜ結果が出ないのか
これまでに--
FXスクールに通った
高額教材を購入した
有名トレーダーの手法を学んだ
それでも、
トレード成績は安定しなかった。
こうした経験を持つ方は、決して少なくありません。
多くの人は、
「まだ学びが足りないのではないか」
「もっと高度なFXスクールが必要なのではないか」
と考え、さらに学習を重ねます。
しかし、本質的な問題はそこではありません。
FXスクールで“何を学んだか”ではなく、
“どう判断するか”が設計されていないこと。
ここに、成果が出ない最大の原因があります。
■FXスクールが教えてくれなかった“空白領域”
多くのFXスクールでは、
・手法
・インジケーター
・エントリーパターン
を教えてくれます。
しかし、次の問いに明確に答えられるFXスクールは多くありません。
? なぜ、その相場でトレードするのか
? トレードしない判断はどう決めるのか
? 想定外が起きた時、どう対応するのか
? 負けを前提に、資金をどう守るのか
結果として、
学んだ知識は増えても、
判断は場当たり的なまま残ってしまいます。
本FXスクール型セミナーは、
この“判断設計の空白”を埋めるために設計されています。
■「学び直し」ではなく「設計し直し」という発想
本セミナーは、
新しいFXスクールに入り直すためのものではありません。
むしろ、
これまで学んできた知識を「使える形」に変える場です。
AI分析×スパンモデルを用いて、
相場環境
優位性
リスク量
資金配分
これらを一つの設計図にまとめます。
すると、
? 判断が迷わなくなる
? トレード頻度が自然に最適化される
? 結果のブレが小さくなる
FXスクールで点として学んできた知識が、
初めて線としてつながります。
■なぜ「FXスクール型セミナー」なのか
一般的なFXスクールは、
長期間・高額・段階制であることが少なくありません。
しかしPhoenixConnectが提供するのは、
判断構造だけに特化した“短期集中型FXスクール”です。
・知識を詰め込まない
・手法を増やさない
・判断基準を一本化する
この一点に集中します。
そのため、
FX歴3年以上の方ほど
「もっと早く知りたかった」
と感じる内容になっています。
■講師自身がFXスクールに求め続けた答え
代表・Yasuyuki Takiuchi自身も、
数多くの学習と検証を重ねてきました。
しかし、結果は安定せず、
累計6,000万円以上の損失を経験。