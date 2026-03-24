槙野新監督体制で求められる“強度” 藤枝MYFC所属 久富良輔選手 スポコラアンバサダー契約更新
MUGEN BIONIC株式会社は、怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」において、明治安田J2リーグ・藤枝MYFC所属・久富良輔選手とのアンバサダー契約を更新したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344718/images/bodyimage1】
■ アンバサダー契約更新の背景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344718/images/bodyimage2】
2026シーズンより藤枝MYFCを率いる槙野智章監督は、攻撃的で見ていてワクワクするサッカーを掲げるとともに、プレー強度（インテンシティ）の向上をチームづくりの重要なテーマとして掲げています。
現代サッカーでは、プレースピードの向上や試合数の増加により、選手の身体への負荷は年々高まっています。
高い強度のプレーを継続するためには、日々のコンディショニングと身体ケアが不可欠です。
特にサッカー界では、前十字靭帯損傷などの膝の怪我は長期離脱を伴う重大な怪我として知られており、選手生命に影響を与えるケースも少なくありません。そのため近年では、怪我をしてからの対応だけでなく、「怪我をしない身体づくり」が重要なテーマとなっています。
こうした背景の中、過去に左膝前十字靭帯損傷という大きな怪我を経験しながらも復帰を果たし、現在も第一線でプレーを続けている久富良輔選手と、怪我予防や身体ケアの重要性を発信していく取り組みとして、今回のアンバサダー契約更新に至りました。
■ 久富良輔選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344718/images/bodyimage3】
スポコラゼリーを飲ませていただいてる期間は5年ほどになります。
当時30歳になるタイミングで前十字靭帯損傷の怪我をしました。年齢的にも怪我は避けたいのが本音だった為、凄く不安でした。
そんな中スポコラゼリーを継続的に使わせていただき、復帰後も再発や膝の痛み、違和感を感じずプレーできています。特に膝の痛みはほとんど出ることがなく、復帰に向けても凄く順調だったことを覚えています。
前十字靭帯損傷からの復帰、そして復帰後のプレーに欠かせないアイテムになっています。
【久富良輔選手 プロフィール】
氏名：久富 良輔（ひさどみ りょうすけ）
所属：藤枝MYFC
ポジション：DF（右サイドバック）
豊富な運動量と対人守備の強さを武器に、チームを支えるディフェンダー。
過去に左膝前十字靭帯損傷という大きな怪我を経験するも、懸命なリハビリと身体づくりにより復帰。現在も安定したパフォーマンスを発揮し続けています。
■ 今後の展望
MUGEN BIONIC株式会社は、久富良輔選手とのパートナーシップを通じて、怪我予防の重要性と継続的な身体づくりの価値をより広く発信してまいります。
近年、サッカー界においては競技強度の向上に伴い、怪我リスクの管理がこれまで以上に重要視されています。当社は、トップアスリートのリアルな経験を通じて、正しいコンディショニング習慣の浸透を目指します。
スポコラは、単なるサプリメントではなく、「長く挑戦を続けられる身体づくり」を支える存在として、すべてのアスリートをサポートしていきます。
「スポコラ」とは：世界初の怪我対策特化型サプリメント
「スポコラ／SPOCOLLA」は、スポーツ選手の怪我の早期回復・予防・コンディション維持を目的に開発された、グレープフルーツ味（果汁入り）のスティックゼリータイプのサプリメントです。スポーツによる身体への負担に着目し、靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨などに関わる成分を配合し、日々のコンディショニングをサポートします。
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■ アンバサダー契約更新の背景
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2026シーズンより藤枝MYFCを率いる槙野智章監督は、攻撃的で見ていてワクワクするサッカーを掲げるとともに、プレー強度（インテンシティ）の向上をチームづくりの重要なテーマとして掲げています。
現代サッカーでは、プレースピードの向上や試合数の増加により、選手の身体への負荷は年々高まっています。
高い強度のプレーを継続するためには、日々のコンディショニングと身体ケアが不可欠です。
特にサッカー界では、前十字靭帯損傷などの膝の怪我は長期離脱を伴う重大な怪我として知られており、選手生命に影響を与えるケースも少なくありません。そのため近年では、怪我をしてからの対応だけでなく、「怪我をしない身体づくり」が重要なテーマとなっています。
こうした背景の中、過去に左膝前十字靭帯損傷という大きな怪我を経験しながらも復帰を果たし、現在も第一線でプレーを続けている久富良輔選手と、怪我予防や身体ケアの重要性を発信していく取り組みとして、今回のアンバサダー契約更新に至りました。
■ 久富良輔選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344718/images/bodyimage3】
スポコラゼリーを飲ませていただいてる期間は5年ほどになります。
当時30歳になるタイミングで前十字靭帯損傷の怪我をしました。年齢的にも怪我は避けたいのが本音だった為、凄く不安でした。
そんな中スポコラゼリーを継続的に使わせていただき、復帰後も再発や膝の痛み、違和感を感じずプレーできています。特に膝の痛みはほとんど出ることがなく、復帰に向けても凄く順調だったことを覚えています。
前十字靭帯損傷からの復帰、そして復帰後のプレーに欠かせないアイテムになっています。
【久富良輔選手 プロフィール】
氏名：久富 良輔（ひさどみ りょうすけ）
所属：藤枝MYFC
ポジション：DF（右サイドバック）
豊富な運動量と対人守備の強さを武器に、チームを支えるディフェンダー。
過去に左膝前十字靭帯損傷という大きな怪我を経験するも、懸命なリハビリと身体づくりにより復帰。現在も安定したパフォーマンスを発揮し続けています。
■ 今後の展望
MUGEN BIONIC株式会社は、久富良輔選手とのパートナーシップを通じて、怪我予防の重要性と継続的な身体づくりの価値をより広く発信してまいります。
近年、サッカー界においては競技強度の向上に伴い、怪我リスクの管理がこれまで以上に重要視されています。当社は、トップアスリートのリアルな経験を通じて、正しいコンディショニング習慣の浸透を目指します。
スポコラは、単なるサプリメントではなく、「長く挑戦を続けられる身体づくり」を支える存在として、すべてのアスリートをサポートしていきます。
「スポコラ」とは：世界初の怪我対策特化型サプリメント
「スポコラ／SPOCOLLA」は、スポーツ選手の怪我の早期回復・予防・コンディション維持を目的に開発された、グレープフルーツ味（果汁入り）のスティックゼリータイプのサプリメントです。スポーツによる身体への負担に着目し、靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨などに関わる成分を配合し、日々のコンディショニングをサポートします。