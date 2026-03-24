藤枝MYFC所属・杉田真彦選手が「スポコラ」アンバサダー契約を更新 槙野新体制で高まる“怪我をしない身体づくり”への意識
MUGEN BIONIC株式会社は、怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」において、明治安田J2リーグ・藤枝MYFC所属の杉田真彦選手とのアンバサダー契約を更新いたしましたことをお知らせいたします。
杉田選手はこれまで「スポコラ」の理念である“怪我をしない身体づくり”を体現する存在として、情報発信や啓発活動にご協力いただいてまいりました。この度の契約更新により、引き続きスポーツ界における怪我予防意識の向上を目的とした活動を共に推進してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344719/images/bodyimage1】
■ アンバサダー契約更新の背景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344719/images/bodyimage2】
藤枝MYFCの中盤を支える杉田真彦選手は、これまでに膝の大きな怪我を経験しながらも復帰を果たし、現在も第一線でプレーを続けています。
その経験を通じて、競技を続ける上での身体ケアやコンディショニングの重要性を強く意識するようになりました。
近年のサッカーは、プレースピードや運動量の増加により選手の身体への負荷が高まっており、怪我のリスク管理はプロ選手にとって欠かせないテーマとなっています。特に膝の怪我は長期離脱につながるケースも多く、日頃から身体を整えることの重要性が広く認識されるようになってきました。
2026シーズンより藤枝MYFCは槙野智章監督のもと新たなチームづくりを進めています。
槙野監督は現役時代から高いプロ意識と身体管理の重要性を発信してきた選手としても知られており、監督としても選手が最大限のパフォーマンスを発揮するための“日々の準備”を大切にしています。
こうした環境の中で、杉田選手の経験や発信力を通じて、怪我予防や身体づくりの重要性をより多くのアスリートに伝えていく取り組みとして、今回のアンバサダー契約更新に至りました。
■ サッカー界に広がる“怪我予防”への意識
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344719/images/bodyimage3】
近年のサッカーはプレースピードやフィジカル強度の向上により、選手の身体への負荷が年々高まっています。
プロ・アマチュアを問わず、膝や足首などの関節に関する大きな怪我は長期離脱につながるケースも多く、競技を続けるうえで大きな課題となっています。
そのため近年では、怪我をしてから治療するだけでなく、日頃から身体のコンディションを整えることで怪我のリスクを減らすという考え方が広がりつつあります。トレーニング管理や栄養、休養、そして日常的な身体ケアといった“見えない準備”が、パフォーマンス維持の重要な要素として注目されています。
過去に膝の大きな怪我を経験した杉田選手にとっても、怪我予防を意識した日常的な身体ケアやコンディショニングは、競技生活を続けていくうえで欠かせないテーマとなっています。
「スポコラ」は、こうした怪我予防や身体の土台づくりという考え方に着目して開発されたサプリメントです。日々のコンディショニングをサポートすることで、アスリートが長く競技を続けるための身体づくりを支えます。
■ 杉田真彦選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344719/images/bodyimage4】
前十字靭帯を断裂した後からサポートしていただいてます！
そこからスポコラを毎日摂取しています！ちなみに毎日5本。
怪我をした一年目は膝の関節の動きも悪くスムーズに膝が動きませんでしたが、今ではとてもいい状態に近づいてます！
杉田選手はこれまで「スポコラ」の理念である“怪我をしない身体づくり”を体現する存在として、情報発信や啓発活動にご協力いただいてまいりました。この度の契約更新により、引き続きスポーツ界における怪我予防意識の向上を目的とした活動を共に推進してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344719/images/bodyimage1】
■ アンバサダー契約更新の背景
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藤枝MYFCの中盤を支える杉田真彦選手は、これまでに膝の大きな怪我を経験しながらも復帰を果たし、現在も第一線でプレーを続けています。
その経験を通じて、競技を続ける上での身体ケアやコンディショニングの重要性を強く意識するようになりました。
近年のサッカーは、プレースピードや運動量の増加により選手の身体への負荷が高まっており、怪我のリスク管理はプロ選手にとって欠かせないテーマとなっています。特に膝の怪我は長期離脱につながるケースも多く、日頃から身体を整えることの重要性が広く認識されるようになってきました。
2026シーズンより藤枝MYFCは槙野智章監督のもと新たなチームづくりを進めています。
槙野監督は現役時代から高いプロ意識と身体管理の重要性を発信してきた選手としても知られており、監督としても選手が最大限のパフォーマンスを発揮するための“日々の準備”を大切にしています。
こうした環境の中で、杉田選手の経験や発信力を通じて、怪我予防や身体づくりの重要性をより多くのアスリートに伝えていく取り組みとして、今回のアンバサダー契約更新に至りました。
■ サッカー界に広がる“怪我予防”への意識
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344719/images/bodyimage3】
近年のサッカーはプレースピードやフィジカル強度の向上により、選手の身体への負荷が年々高まっています。
プロ・アマチュアを問わず、膝や足首などの関節に関する大きな怪我は長期離脱につながるケースも多く、競技を続けるうえで大きな課題となっています。
そのため近年では、怪我をしてから治療するだけでなく、日頃から身体のコンディションを整えることで怪我のリスクを減らすという考え方が広がりつつあります。トレーニング管理や栄養、休養、そして日常的な身体ケアといった“見えない準備”が、パフォーマンス維持の重要な要素として注目されています。
過去に膝の大きな怪我を経験した杉田選手にとっても、怪我予防を意識した日常的な身体ケアやコンディショニングは、競技生活を続けていくうえで欠かせないテーマとなっています。
「スポコラ」は、こうした怪我予防や身体の土台づくりという考え方に着目して開発されたサプリメントです。日々のコンディショニングをサポートすることで、アスリートが長く競技を続けるための身体づくりを支えます。
■ 杉田真彦選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344719/images/bodyimage4】
前十字靭帯を断裂した後からサポートしていただいてます！
そこからスポコラを毎日摂取しています！ちなみに毎日5本。
怪我をした一年目は膝の関節の動きも悪くスムーズに膝が動きませんでしたが、今ではとてもいい状態に近づいてます！