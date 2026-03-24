PriceChanger、新生活商戦期の価格変動急増に対応し24時間自動価格監視体制を強化
3月～4月の新生活需要期、価格.comの価格変動は通常の5倍以上に――
手動での価格更新が追いつかないEC事業者へ
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」において、新生活商戦期の価格変動急増に対応するため、24時間自動価格監視体制を強化しました。100商品程度であれば最短1分間隔での価格巡回・更新が可能です。
■ 新生活シーズン - 価格.comへのアクセスが年間ピークに
毎年3月～4月は、進学・就職・引越しに伴う「新生活需要」が急増するシーズンです。家電、PC・周辺機器、生活家電、調理家電など幅広いカテゴリで購入検討が活発化し、価格.comへのアクセス数は年間でもトップクラスの水準に達します。
消費者は新生活の準備にあたり、限られた予算の中で少しでも安く購入したいと考えます。そのため、価格.comでの「最安値表示」が購入先の選定にこれまで以上に強い影響を与えます。
■ 商戦期に起きる3つの変化
1. 競合の値下げ頻度が急増する
新生活需要を取り込もうと、競合各社が積極的に値下げを実施します。通常期は1日1～2回の価格変動で済んでいた商品でも、商戦期には1日に5回以上価格が動くケースも発生します。
2. 対応の「スピード」が売上を左右する
アクセスが集中する時期だからこそ、最安値を逃した数時間のロスが通常期の数倍の売上機会損失につながります。手動更新では、この変動スピードに追いつくことが困難です。
3. 価格競争の過熱で原価割れリスクが高まる
「負けたくない」という心理から過度な値下げに走り、利益率を無視した価格設定を行ってしまうリスクが高まります。特に新生活商戦は長期間続くため、赤字販売が累積するダメージは深刻です。
■ 手動運用では新生活商戦を乗り切れない理由
通常期であれば、1日1回の価格チェックでもある程度対応できます。しかし、新生活商戦期は状況が一変します。
● 価格変動の頻度：通常1～2回/日 → 商戦期5回以上/日
● 対象商品の拡大：新生活関連カテゴリが一斉に動く
● 競合の動きが読めない：突発的なタイムセールや在庫処分が発生
● 夜間・早朝の値動き：出勤前に最安値を奪われていることも
この状況で手動対応を続ければ、担当者の負担は限界を超え、対応漏れや判断ミスによる原価割れが頻発します。
■ PriceChangerで新生活商戦を攻略する
PriceChangerは、価格変動が激しい商戦期にこそ真価を発揮します。
● 24時間365日の自動価格監視 - 夜間・休日の値動きも逃さずキャッチ
● リアルタイム自動更新 - 競合の値下げから数分以内に自社価格を最適化
● 下限価格ガード - 原価割れラインを事前設定し、過度な値下げを自動ブロック
● 100商品程度であれば最短1分間隔での高速巡回・一括更新
担当者は価格転記作業から解放され、商品の仕入れや販促施策など、本来注力すべき業務に集中できます。
■ 商戦期こそ「自動化」が差をつける
新生活商戦で成果を出しているEC事業者には、共通点があります。「価格の監視と更新」を自動化し、空いたリソースを販促や在庫管理に振り向けていることです。
PriceChangerの導入効果は以下の通りです。
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 最安値の取りこぼし：頻発 → 24時間自動対応でほぼ解消
● 原価割れ事故：担当者の感覚に依存 → 下限価格設定で自動防止
● 担当者のストレス・残業：商戦期に急増 → 自動化により安定
2013年のサービス開始以来、導入企業はのべ100社を超え、5年以上の継続利用率は90％を達成しています。
■ 15日間の無料トライアル実施中
新生活商戦の本格化を前に、PriceChangerの効果を無料でお試しいただけます。
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343605/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
手動での価格更新が追いつかないEC事業者へ
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」において、新生活商戦期の価格変動急増に対応するため、24時間自動価格監視体制を強化しました。100商品程度であれば最短1分間隔での価格巡回・更新が可能です。
■ 新生活シーズン - 価格.comへのアクセスが年間ピークに
毎年3月～4月は、進学・就職・引越しに伴う「新生活需要」が急増するシーズンです。家電、PC・周辺機器、生活家電、調理家電など幅広いカテゴリで購入検討が活発化し、価格.comへのアクセス数は年間でもトップクラスの水準に達します。
消費者は新生活の準備にあたり、限られた予算の中で少しでも安く購入したいと考えます。そのため、価格.comでの「最安値表示」が購入先の選定にこれまで以上に強い影響を与えます。
■ 商戦期に起きる3つの変化
1. 競合の値下げ頻度が急増する
新生活需要を取り込もうと、競合各社が積極的に値下げを実施します。通常期は1日1～2回の価格変動で済んでいた商品でも、商戦期には1日に5回以上価格が動くケースも発生します。
2. 対応の「スピード」が売上を左右する
アクセスが集中する時期だからこそ、最安値を逃した数時間のロスが通常期の数倍の売上機会損失につながります。手動更新では、この変動スピードに追いつくことが困難です。
3. 価格競争の過熱で原価割れリスクが高まる
「負けたくない」という心理から過度な値下げに走り、利益率を無視した価格設定を行ってしまうリスクが高まります。特に新生活商戦は長期間続くため、赤字販売が累積するダメージは深刻です。
■ 手動運用では新生活商戦を乗り切れない理由
通常期であれば、1日1回の価格チェックでもある程度対応できます。しかし、新生活商戦期は状況が一変します。
● 価格変動の頻度：通常1～2回/日 → 商戦期5回以上/日
● 対象商品の拡大：新生活関連カテゴリが一斉に動く
● 競合の動きが読めない：突発的なタイムセールや在庫処分が発生
● 夜間・早朝の値動き：出勤前に最安値を奪われていることも
この状況で手動対応を続ければ、担当者の負担は限界を超え、対応漏れや判断ミスによる原価割れが頻発します。
■ PriceChangerで新生活商戦を攻略する
PriceChangerは、価格変動が激しい商戦期にこそ真価を発揮します。
● 24時間365日の自動価格監視 - 夜間・休日の値動きも逃さずキャッチ
● リアルタイム自動更新 - 競合の値下げから数分以内に自社価格を最適化
● 下限価格ガード - 原価割れラインを事前設定し、過度な値下げを自動ブロック
● 100商品程度であれば最短1分間隔での高速巡回・一括更新
担当者は価格転記作業から解放され、商品の仕入れや販促施策など、本来注力すべき業務に集中できます。
■ 商戦期こそ「自動化」が差をつける
新生活商戦で成果を出しているEC事業者には、共通点があります。「価格の監視と更新」を自動化し、空いたリソースを販促や在庫管理に振り向けていることです。
PriceChangerの導入効果は以下の通りです。
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 最安値の取りこぼし：頻発 → 24時間自動対応でほぼ解消
● 原価割れ事故：担当者の感覚に依存 → 下限価格設定で自動防止
● 担当者のストレス・残業：商戦期に急増 → 自動化により安定
2013年のサービス開始以来、導入企業はのべ100社を超え、5年以上の継続利用率は90％を達成しています。
■ 15日間の無料トライアル実施中
新生活商戦の本格化を前に、PriceChangerの効果を無料でお試しいただけます。
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343605/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
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