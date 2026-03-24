STEAM教育スクール「ステモン」、神山まるごと高専の「“好き”から選ぶ進路応援団」に参画
～“好き”を起点に進路を考える学びの環境づくりへ～
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）が運営するSTEAM教育スクール「ステモン」は、学校法人神山学園 神山まるごと高等専門学校（以下、神山まるごと高専）が開始した取り組み「“好き”から選ぶ進路応援団」に、連携教育機関として参画することをお知らせします。
本取り組みを通じてステモンは、生徒が偏差値や成績だけではなく、自身の「好き」や「興味」を起点に将来の進路を選択できる社会の実現に向け、教育団体との連携を推進してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344645/images/bodyimage1】
“好き”から選ぶ進路応援団とは
「“好き”から選ぶ進路応援団」は、全国の中学生を対象に、テクノロジー・デザイン・起業家精神を育成する教育団体と連携しながら、生徒がものづくりを通して自らの可能性に気づき、将来の進路や学びの選択肢を広げられる環境づくりを目指す取り組みです。
日本では中学校卒業後の高校等進学率は98.7％（文部科学省「学校基本調査」令和6年度）と高く、多くの生徒が高校や高等専門学校などに進学しています。一方で、通信制高校や専門教育など進路のあり方は多様化しており、テクノロジーの進展や社会構造の変化によって、これまでの「正解」とされてきた進路やキャリアのあり方も大きく変化しています。
こうした社会の変化の中で、生徒が偏差値や成績だけではなく、自分自身の興味や探究心を起点に将来を考えることの重要性が高まっています。
ステモンの教育と今回の連携
ステモンは、STEAM教育を通して「社会とともにイキイキ生き続ける子どもたち」を育てることを目指すスクールです。ブロック制作、プログラミング、ロボット制御などを活用し、学んだことを実際に「つくる」体験を通して、創造力・表現力・論理的思考力・問題解決力を育んでいます。
ステモンでは、「知る」「つくる」「ためす」という学びのサイクルを大切にしながら、子どもたちが好きなことに夢中になり、自分の興味や可能性を広げていく学びを提供しています。
今回の「“好き”から選ぶ進路応援団」への参画を通してステモンは、生徒がものづくりの経験を通して自分の「好き」に気づき、それを将来の進路や学びの選択につなげていく環境づくりに貢献していきます。
“好き”から選ぶ進路応援団で取り組むこと
ステモンは、本取り組みを通じて、生徒がものづくりの体験を通して自らの可能性に気づき、将来の進路や学びの選択肢を広げられる環境づくりに取り組みます。参加する教育団体とそれぞれのリソースや知見を持ち寄りながら、継続的な協力関係を築いていきます。
主な取り組み内容
・ワークショップや体験イベントの共同開催
・出張授業や講師派遣（対面・オンライン）の実施
・コンテストにおける審査協力や特別賞の設置
・各団体が実施するイベントやコンテストの相互告知
・各団体の修了生の活動や挑戦を紹介する共同発信
なお、本連携は入試の合否に影響するものではありません。
STEAM教育スクール「ステモン」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344645/images/bodyimage2】
「ステモン」は全国で170教室以上展開しているSTEAM教育＆プログラミングスクールです。
STEAM教育とは、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域を横断的に学ぶ教育です。
ステモンではEngineering（工学）を軸としたプロジェクト型学習を通じて、「しる」「つくる」「ためす」を繰り返しながら、自分なりの答えにたどり着く学び方を大切にしています。
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）が運営するSTEAM教育スクール「ステモン」は、学校法人神山学園 神山まるごと高等専門学校（以下、神山まるごと高専）が開始した取り組み「“好き”から選ぶ進路応援団」に、連携教育機関として参画することをお知らせします。
本取り組みを通じてステモンは、生徒が偏差値や成績だけではなく、自身の「好き」や「興味」を起点に将来の進路を選択できる社会の実現に向け、教育団体との連携を推進してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344645/images/bodyimage1】
“好き”から選ぶ進路応援団とは
「“好き”から選ぶ進路応援団」は、全国の中学生を対象に、テクノロジー・デザイン・起業家精神を育成する教育団体と連携しながら、生徒がものづくりを通して自らの可能性に気づき、将来の進路や学びの選択肢を広げられる環境づくりを目指す取り組みです。
日本では中学校卒業後の高校等進学率は98.7％（文部科学省「学校基本調査」令和6年度）と高く、多くの生徒が高校や高等専門学校などに進学しています。一方で、通信制高校や専門教育など進路のあり方は多様化しており、テクノロジーの進展や社会構造の変化によって、これまでの「正解」とされてきた進路やキャリアのあり方も大きく変化しています。
こうした社会の変化の中で、生徒が偏差値や成績だけではなく、自分自身の興味や探究心を起点に将来を考えることの重要性が高まっています。
ステモンの教育と今回の連携
ステモンは、STEAM教育を通して「社会とともにイキイキ生き続ける子どもたち」を育てることを目指すスクールです。ブロック制作、プログラミング、ロボット制御などを活用し、学んだことを実際に「つくる」体験を通して、創造力・表現力・論理的思考力・問題解決力を育んでいます。
ステモンでは、「知る」「つくる」「ためす」という学びのサイクルを大切にしながら、子どもたちが好きなことに夢中になり、自分の興味や可能性を広げていく学びを提供しています。
今回の「“好き”から選ぶ進路応援団」への参画を通してステモンは、生徒がものづくりの経験を通して自分の「好き」に気づき、それを将来の進路や学びの選択につなげていく環境づくりに貢献していきます。
“好き”から選ぶ進路応援団で取り組むこと
ステモンは、本取り組みを通じて、生徒がものづくりの体験を通して自らの可能性に気づき、将来の進路や学びの選択肢を広げられる環境づくりに取り組みます。参加する教育団体とそれぞれのリソースや知見を持ち寄りながら、継続的な協力関係を築いていきます。
主な取り組み内容
・ワークショップや体験イベントの共同開催
・出張授業や講師派遣（対面・オンライン）の実施
・コンテストにおける審査協力や特別賞の設置
・各団体が実施するイベントやコンテストの相互告知
・各団体の修了生の活動や挑戦を紹介する共同発信
なお、本連携は入試の合否に影響するものではありません。
STEAM教育スクール「ステモン」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344645/images/bodyimage2】
「ステモン」は全国で170教室以上展開しているSTEAM教育＆プログラミングスクールです。
STEAM教育とは、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域を横断的に学ぶ教育です。
ステモンではEngineering（工学）を軸としたプロジェクト型学習を通じて、「しる」「つくる」「ためす」を繰り返しながら、自分なりの答えにたどり着く学び方を大切にしています。