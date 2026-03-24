株式会社ACCEL LINK(所在地：東京都渋谷区渋谷3-5-1 渋谷グランドハイツ1205、代表：俵 大輔)は、11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場にて、世界中の珍しいお酒を集めたアルコールフェス、「世界のお酒フェス」の開催を発表、参加店舗や協賛、協力企業・団体へのご案内を開始いたします。





「世界のお酒フェス」は日本ではメジャーではないが、各国の食文化が育てた多彩で美味しいお酒を一堂に集め、日本人も楽しめる飲み方やフードペアリングを紹介。

新しいお酒の美味しさや楽しみ方を提案するイベントです。

本イベントへの協力企業団体の募集が開始、本テーマの趣旨やコンセプトに興味がある方への各種ご案内を開始いたします。





世界のお酒フェスメインビジュアル(サイズ1)





■世界のお酒フェスコンセプト

世界にはビール、ワイン、ウイスキーなど、日本人に親しまれ日常で飲まれているお酒以外にも、各国独自の歴史や風土を反映した多様で魅力的なお酒が存在し、各国でその食文化と併せ楽しまれています。

「世界のお酒フェス」はそんな魅力的なお酒を一堂に集め、お酒を通して外国文化に触れてもらうイベントです。

フェスタ内では日本人にも飲みやすい飲み方の紹介はもちろん、お酒に合う料理の提供なども行い、今まで飲む機会の少なかったお酒の魅力や飲み方を知ってもらい、身近に感じてもらえる場を提供、「世界を飲み歩こう！」をテーマに初開催いたします。









■一緒にイベントを盛り上げてくれる参加テナント・企業団体の募集を開始

日本でまだ知られていないが日本人に知ってもらいたいお酒やお酒に合うフードを提供する飲食店、メーカー、商社、お酒の様々な文化や楽しみ方を広げたい企業、団体、自国のお酒文化を広げたい各国関係者、本フェスを通してPR活動を行いたい方や、一緒に盛り上げていただける方々etc、ご興味を持っていただける方からのお問合せをお待ちしています。









■現状参加テナント・お酒のご紹介※提供テナント五十音順

【提供酒 / 主な醸造国 / 提供テナント】

・ラム・ベルモットetc / ニカラグアetc / アイディ商事

・カサーシャ / ブラジル / 樹商事

・パーリンカetc / ハンガリー / Bar Palinka

・メスカル・テキーラ / メキシコetc / フィデア

・貴腐ワイン / ハンガリー / HOKUTOcorporation

・プロセッコ・アペロール / イタリア / MARTINOTTI Prosecco Bar & Caffe









■開催概要

イベント名 ： 世界のお酒フェス

開催日時 ： 2026年11月20日(金)～23日(月祝)

開催場所 ： お台場セントラル広場

公式サイト ： https://worlddrinks-fest.jp/

参加テナント数： 13店舗

参加企業団体数： 30社・団体

集客予定 ： 3万名

主催 ： 株式会社ACCEL LINK

お問合せ先 ： https://worlddrinks-fest.jp/contact/









■会社概要

会社名 ： 株式会社ACCEL LINK

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-5-1 渋谷グランドハイツ1205

代表者 ： 代表取締役 俵 大輔

事業内容： イベント企画・運営、メディア運営

企業URL ： https://accel-link.jp