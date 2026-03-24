ごはんがつきにくい快適しゃもじ





収納用品をはじめとする生活用品の製造・販売を行う、ライクイット株式会社(所在地：奈良県葛城市、代表取締役社長：吉川 和希、以下 ライクイット)は、炊きたてのごはんがつきにくく、盛り付けやお手入れのストレスを解消する「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」と「ごはんがつきにくい快適しゃもじ(収納ケース付)」を2026年3月より発売いたしました。





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■水に濡らさずサッと使える、驚きの剥離性





剥離性の高いTPX(R)樹脂使用





非常に剥離性の高いTPX(R)樹脂(三井化学株式会社の登録商標)を使用。さらに両面にエンボス加工を施すことで、使う前に水に濡らさなくてもごはんが驚くほどくっつきにくくなっています









■ホコリの付着を防ぐ専用ケース(セット展開)





専用ケースでスマートに収納





しゃもじを差し込むだけでスマートに自立する収納ケースを用意。蓋付きでホコリの付着を防ぎ、キッチンや食卓で衛生的に保管できます。









■角を使って小回りも利く「先端フラット形状」





整えやすい先端形状





しゃもじの先端を平らに設計。お釜の底に残ったごはんもきれいにすくい取れます。角を使えば、小さなお弁当箱や手巻き寿司の盛り付けも思いのままです。









■握りやすさを追求した「S字カーブ取っ手」





S字カーブ設計





手に馴染む緩やかな曲線を採用。 握りやすく、ごはんを返す・よそう動作が自然に行える、計算された機能美を実現しました。









■扱いやすい軽量さ





握りやすく、軽い





余計な機能を削ぎ落したシンプルな設計と軽い樹脂を採用し、25g(＝クリアファイル1枚分ほど)という軽さに抑えました。









■アイテム情報

・商品名 ： ごはんがつきにくい快適しゃもじ

・バリエーション： 単品(STK-23)：カラー/グレー、 参考上代 700円(税抜)

収納ケース付(STK-24)：カラー/ブラック、

参考上代 1,100円(税抜)

・材質 ： しゃもじ/ポリメチルペンテン(TPX(R))、ケース/スチロール樹脂

・機能 ： しゃもじのみ食器洗い乾燥機対応(耐熱温度140℃)

・原産国 ： 日本





ごはんがつきにくい快適しゃもじ(収納ケース付き)





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■ライクイット株式会社

「これが好き」をキャッチコピーとして生まれた生活用品ブランド、ライクイット。ゴミ箱や整理収納用品など、様々な製品をデザイン・製造・販売しています。





ライクイットの強みは、使う人や使う時のことを考えて、長く快適に使えるものづくりを徹底すること。そうすることで、使い捨てにならない、サスティナブルな商品の開発を実現しています。





2030年のSDGs達成に向けて、「プラスチックゴミの削減」や「環境に優しい素材の開発・研究」などに取り組み、環境保全の社会的課題に貢献しています。









【会社概要】

会社名 ： ライクイット株式会社

設立 ： 1986年12月

代表取締役社長 ： 吉川 和希

事業内容 ： 株式会社吉川国工業所のプロダクツ事業における製品の

「販売」及び企画

本社 ： 〒639-0271 奈良県葛城市加守814-1

東京オフィス ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20-6 恒倉ビル4F

オフィシャルサイト： https://likestore.like-it.jp/