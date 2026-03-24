会津天宝醸造株式会社(所在地：福島県会津若松市、代表取締役社長：満田 盛護)は人気商品「翌日ニオイが気にならないにんにくペースト」をリニューアルし、新商品名「翌日ニオわない 魔法のにんにく」として発売いたします。

中身の処方はそのままに、特長が直感的に伝わるネーミングと、売り場で目を引くポップなデザインへ刷新。さらに、品質への影響がないことを確認し、賞味期限を従来の300日から365日へ延長しました。





商品画像





■猛暑×スタミナ需要の高まり

近年、猛暑の長期化により、スタミナ食材への関心が高まっています。食欲が落ちがちな夏場でも、パンチのある風味で料理を引き立てるにんにくは、家庭料理に欠かせない存在です。

一方で、「翌日のニオイが気になる」という理由から、平日の使用を控える声も少なくありません。“食べたいけれど、気になる。”その心理的ハードルを下げることができれば、にんにくはもっと日常的に楽しめる食材になる――。今回のリニューアルは、そんな思いから生まれました。









■リニューアルのポイント

(1) 商品名を大胆刷新

最大の特長である「翌日ニオわない魔法のようなにんにく」というコンセプトをそのまま前面に打ち出し、初見でも価値が瞬時に伝わるネーミングへ変更しました。





(2) 売り場で目を引くポップな新デザイン

明るく親しみやすいビジュアルに刷新。若年層や女性層にも手に取りやすいパッケージ設計としました。





(3) 賞味期限を365日に延長

品質に影響がないことを確認し、賞味期限を300日から365日へ延長。家庭内ストックやギフト用途にも対応しやすくなりました。









■商品の特長

・独自の食後消臭液でにんにくを加工。食後3～4時間でニオイが気になりにくい設計

・料理にそのまま使えるペーストタイプ

・肉料理、炒め物、パスタ、チャーハンなど幅広く活用可能

・少量でしっかりとした風味





にんにくの力強い香りと旨みはそのままに、“翌日を気にせず楽しめる”という新しい選択肢を提案します。





使用例) かつおのたたき

使用例) たこきゅう

使用例) ペペロンチーノ





■商品概要

商品名 ：翌日ニオわない 魔法のにんにく

販売開始日 ：2026年4月(一部小売店にて先行販売中)

参考小売価格：378円(税込)

サイズ ：縦67×横67×高52(mm)

内容量 ：100g

賞味期限 ：365日









■会社概要

社名 ： 会津天宝醸造株式会社

代表 ： 代表取締役社長 満田 盛護

所在地 ： 〒965-8511 福島県会津若松市大町1丁目1番24号

事業内容： 味噌、おかずみそ、漬物、糀、あまざけ、調味料等の製造販売

URL ： https://www.aizu-tenpo.co.jp/









【本製品に関するお客様からのお問合せ先】

会津天宝醸造株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル：0120-340142

(受付時間：平日8時半～17時)