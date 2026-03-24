法人向けAI研修事業を展開する株式会社AX(代表取締役CEO：石綿 文太、本社：福岡県福岡市)は、AI研修「AX CAMP」を中心としたAI導入支援において、サービス開始から約1年足らずで契約企業数が100社を突破しました(2026年2月時点)。伴走支援プロジェクトは累計1,301件に達しています。





生成AIの急速な普及を背景に、導入研修にとどまらず、実際の業務に組み込む「業務実装」まで踏み込んだ支援へのニーズが高まっています。スタートアップから上場企業まで幅広い企業で導入が進み、AI活用による業務改革が本格化しています。





人手不足時代のAI活用支援 導入企業100社突破





【正社員不足5割超でAI市場拡大】

帝国データバンクの調査(2025年)によると、正社員が不足していると感じている企業は53％前後にのぼり、約2社に1社以上が「人が足りない」と感じている状況です。

一方、IT市場調査会社IDC Japanの予測では、国内AIシステム市場は2024年から2029年の5年間で約3倍になると見込まれています。

こうした中、人を増やすことが難しい状況で、「今いる人数でどう成果を出すか」が企業の課題となっており、その解決策のひとつとして、AIを日々の業務に組み込む動きが広がっています。









【法人向けAI研修事業、サービス開始1年足らずで導入企業100社突破】

こうした社会背景を受け、当社の法人向けAI研修事業では、サービス開始から約1年足らずで契約企業数が100社を突破しました。問い合わせ内容を通じ、「AIを試す」段階から「AIを現場で使い続ける」段階へと企業の意識が変化していることを実感しています。





業種別では、広告・マーケティング関連企業からの導入が全体の約34.6％と最多を占める一方、製造業、不動産、IT、人材、教育など幅広い業界に広がっています。企業規模もスタートアップから上場企業まで多岐にわたり、特定業界に偏らない点が特徴です。





実際の導入企業からは、

「AIに興味はあったものの、何から始めればいいかわからなかった。業務ごとに具体的な活用方法を示してもらい、現場で使える形に落とし込めた」

「研修だけで終わらず、定期的に相談できる体制があることで、社内での定着が進んだ」

といった声が寄せられています。





導入企業の中には、業務プロセスの見直しにより月間約100時間の業務削減につながった事例や、記事作成や資料作成の下書きを短時間で生成できる体制を整えた企業もあります。









【AX CAMPの詳細】

法人向けAI研修「AX CAMP」は、基礎理解から実践までを体系的に学び、実際の業務に落とし込むことを目的としたプログラムです。

動画学習(8時間)と実践プログラム(6時間)に加え、無制限チャットサポートや「毎日AI相談室」、月1回の定例ミーティングなどを通じて、導入後の活用定着まで支援します。

また、経営層向けの1on1伴走プログラムや、継続支援型の「AI顧問」サービスも提供しており、企業のフェーズに応じた支援体制を整えています。

知識提供にとどまらず、「研修で終わらせない」ことを前提とした実装支援が特長です。









【今後の展開】

国内AI市場は今後5年間で約3倍に拡大すると予測されています。AIは一部の先進企業だけの取り組みではなく、あらゆる企業にとって現実的な経営テーマになりつつあります。

株式会社AXは、「AX CAMP」をはじめとしたサービスを軸に、“AIを学ぶ”だけでなく“AIと働く状態をつくる”支援を強化する予定です。業種や企業規模を問わず、少ない人数でも成果を出せる組織づくりを全国へ。人手不足が続く時代において、AIを特別な技術ではなく、日常の仕事の道具として根づかせることを目指します。





本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。









【会社概要】

名称 ： 株式会社AX

所在地 ： 福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

URL ： https://a-x.inc/

事業内容： AI研修／開発事業、広告代理業、

組織開発コンサルティング業、有料人材紹介事業