NCD株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下條 治）は、長年、駐輪場運営を通して自転車を取り巻く環境の改善に取り組んできました。その活動から得られた自転車利用者のリアルな困りごとや不安を分析し、具体的な解決策につなげる新たな取り組みとして、このたび自転車専用ドライブレコーダー【ジテレコ】を発表いたします。

尚、販売開始は2026年冬頃を予定しています。

ジテレコ公式サイト https://www.jitereco.jp









近年、自転車が関与する事故割合は増加傾向にあり、それを受けて警察は取締りを強化しています。その結果、違反に対する検挙件数も大幅に増加しています。

こうした状況を背景に2026年4月1日から自転車の交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）の施行が始まるなど、社会的な対策の強化が進んでいます。（※1）

制度面の取り組みが進む一方で、自転車の利用者が日常で感じる不安や課題への対応も求められています。

【ジテレコ】は、自転車を利用する方が抱える不安や課題に対し、日常走行の記録や事故発生時の映像、地域の危険箇所の可視化を通じて、より安全で安心できる自転車利用の実現を支援するサービスです。





（※1）出典：警視庁ホームページ（道路交通法の改正について）

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html





■ 自転車事故の増加と証拠不足が示す現実 ― 今求められる“安全を見守る仕組み“

自転車事故では、映像などの記録が残されていないケースが多く、事故当時の正確な状況把握の困難さが課題とされています。とくに子どもや高齢者が関わる事故の割合は高まりつつあり、対策の必要性が指摘されています。（※2）

さらに、記録がない状態での事故は、自転車側の過失が大きくみなされるケースも少なくありません。

こうした状況は、通勤や通学での自転車利用者はもちろんのこと、事業で自転車を利用する企業や従業員にとっても大きなリスクや負担となっています。

こうした背景から、事故の未然防止と、万が一の際に状況を確実に記録できる仕組みの重要性が一層高まっています。





（※2）出典：警視庁ホームページ（都内自転車の交通事故発生状況）

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/tokei_jokyo/bicycle.html













■ NCDだから実現できた“自転車ユーザーと街を起点とした安全ソリューション”

NCD株式会社は、国内最大級の駐輪場管理システム導入実績を持つ企業として、自治体、鉄道事業者や商業施設等と協働しながら、30年近くにわたり自転車を取り巻く都市環境の整備と課題解決に取り組んできました。





全国2,106ヵ所（2025年10月1日時点）の自転車関連インフラの提供・運用を通じ、放置自転車対策や利用環境の改善を進めてきたNCD株式会社は、その長年の知見とIT技術を基盤に、単なる録画機能にとどまらない、「新たな自転車の安全インフラ」という側面を持ち合わせたサービスとして、新ブランド【ジテレコ】を発表しました。









■ 【ジテレコ】製品特徴





















1. 高画質録画 × 音声記録

走行中の状況を鮮明に記録し、事故・接触・トラブル時の証拠として活用可能

2. ジャイロセンサー＋GPS搭載

衝撃・急ブレーキ・急加速などの危険を検知した際、自動で録画データを保存

3. 専用アプリで走行データを解析

走行ログ、運転傾向、危険挙動、ヒヤリポイントをアプリ内で確認でき、

利用者の日常の安全意識向上をサポート

■ 発売予定時期

2026年冬頃を予定しております。





■ 展示会出展のお知らせ

【ジテレコ】は2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される教育業界向け展示会「EDIX東京」への出展を予定しております。当日は、会場にてサービスの詳細をご覧いただけます。

ご招待URL：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1589089366000395-YIA

■ NCD株式会社について

企業のシステム開発・コンサルティングを推進するシステムインテグレータとして1967年に創業。1997年より駐輪場管理事業に進出し、駐輪場管理システム「EcoStation21(R)」、月極駐輪場管理システム「ECOPOOL(R)」を展開。コーポレートサイト：https://www.ncd.co.jp/





■お問合せ先

▼ジテレコ公式サイト：https://www.jitereco.jp

上記公式サイトのお問い合わせフォームよりお寄せください。