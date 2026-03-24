株式会社ロイヤルオートサービス(本社：長野県松本市 代表取締役：中田忠章)は各メーカーの軽自動車が大集合する国内最大級の軽自動車の祭典「SBCくらしフェア 第26回まつもと軽まつり」を2026年4月4日(土)・5日(日)の2日間、信州スカイパーク アイネットやまびこドームにて開催します。





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■開催概要

開催期間 ： 2026年4月4日～4月5日

時間 ： 4月4日(土)AM10:00～PM5:00／4月5日(日)AM10:00～PM4:00

入場料 ： 無料 どなたでもご来場いただけます。

開催場所 ： 信州スカイパーク アイネットやまびこドーム

電話番号 ： 0120-6186-10

イベントHP： https://keimatsuri.royal-auto.jp/









■「まつもと軽まつり」とは

株式会社ロイヤルオートサービス(本社：長野県松本市 代表取締役：中田忠章)は各メーカーの軽自動車が大集合する国内最大級の軽自動車の祭典「SBCくらしフェア 第26回まつもと軽まつり」を2026年4月4日(土)・5日(日)の2日間、信州スカイパーク アイネットやまびこドームにて開催します。









■「まつもと軽まつり」のみどころ

当日はご来場いただくだけで当たる「ご来場抽選会」を開催いたします。

一等には松坂牛のカタログギフト1万円分を3名様に、二等には季節のフルーツセット、三等にはマックカード500円分を100名様にプレゼントいたします。ハズレなしの先着500名様限定企画です。





ご成約いただいたお客様には、全部あげます「ETC・ドライブレコーダー・バックカメラ」特典もございます。さらに、即決購入や平日納車をご利用の方には、補助特典もご用意しております。





また、当社指定の月々払いをご利用のお客様には、「ディスプレイオーディオ」または「スタッドレスタイヤ」のいずれかをお選びいただけます。





成約特典(全部あげます)

来場者特典(抽選会)





■開催の経緯

松本で車を探すお客様の「お店回りで疲れる」「子どもが飽きてゆっくり話せない」という悩みを解消するため、一度に多くの車を見比べ、ご家族みんなで楽しめる場所を提供しようという想いから、本イベントを開催し続けており、今回で26回目を迎えます。





少子高齢化や若者のクルマ離れが進む今、クルマに興味を持つきっかけを地域の中でつくることも、私たちの役割だと考えています。クルマが単なる移動手段ではなく、生活を豊かにする存在であることを感じていただきたい。そんな想いを込めて、私たちはこのイベントを続けています。









■株式会社ロイヤルオートサービスについて

1987年、長野県松本市で創業し、現在は18店舗を展開。自動車販売、整備、鈑金、保険など、多岐にわたるモビリティサービスを提供しています。「生涯顧客」の理念を大切に、一度の出会いから一生涯のお付き合いを目指し、常にお客様に寄り添ったサービスを追求。2024年にはベトナムに海外拠点を開設し、日本およびアジアの人々に豊かなMobility Lifeを提案。イベントを通じて、地域社会の発展に貢献するモビリティサービス創造企業を目指してまいります。









■会社概要

名称 ： 株式会社ロイヤルオートサービス

所在地 ： 〒399-0036 長野県松本市村井町南2-1-5

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 中田忠章

設立 ： 1987年3月

事業内容： 自動車販売(新車・未使用車・中古車)・自動車整備・自動車鈑金・

保険代理業・レンタカー事業

資本金 ： 2,700万円

公式HP ： https://www.royal-auto.jp/